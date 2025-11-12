Toni Kroos lo tiene claro, Arda Güler podrá marcar una época en el Real Madrid
Si hablamos de uno de los jugadores más exitosos que han pasado por las filas del Real Madrid, el alemán Toni Kroos es uno de ellos, un hombre que marcó historia, siendo uno de los motores del mediocampo, con un toque privilegiado ayudando a conquistar un gran número de títulos: cuatro Ligas, cuatro Supercopas de España, una Copa del Rey, cuatro Supercopas de la UEFA, cinco Copas del Mundial de Clubes y cinco UEFA Champions League.
Y ahora, tras su retiro, dentro de la plantilla merengue se encuentra el turco Arda Güler, un mediocentro que para algunos puede ser el sucesor natural del alemán, aparte ahora que Xabi Alonso tomó las riendas del equipo, el seleccionado de Turquía ha ido ganando más minutos, lo que le ha servido mucho para tomar confianza y volverse una pieza clave en el mediocampo.
Gracias al medio deportivo Sport1, que entrevistó a Toni Kroos durante un evento de la Icon League, una especie de Kings League en Alemania, la cual fue compartida por el Diario AS, se pudo saber que piensa el campeón del mundo sobre Güler, compartiendo sólo palabras de respeto, afirmando que podrá marcar una época en el Real Madrid, aunque aseguró que tienen condiciones diferentes.
“Me alegra que este año esté teniendo significativamente más minutos, porque se lo ha ganado futbolísticamente y es un chico en el que se puede confiar de cara al futuro. Es un tipo de jugador diferente a mí. Su mejor posición es claramente más ofensiva que la mía, por lo que no se trata en absoluto de mi sucesor, pero por lo general me alegra porque es buen chico. Todavía pude jugar con él. Tiene un toque realmente fino, que esta temporada ya ha sabido aprovechar de manera muy efectiva para el Madrid. Por eso espero que siga teniendo minutos de forma constante, porque sólo así puede mejorar. Y estoy seguro de que podrá marcar una época en el Madrid durante muchos años”, declaró el retirado mediocampista.
Por otro lado, el ex Bayern Múnich y Bayer Leverkusen contó un poco sobre su vida ahora que está retirado, compartiendo que está disfrutando ya que entrena a dos equipos.
“Sólo porque se escuche menos de mí no significa que no tenga nada que hacer. Están pasando muchas cosas. Trabajo diariamente en mi academia en Madrid, donde entreno personalmente a dos equipos. Además, con mi fundación celebramos nuestro décimo aniversario con un gran evento en Düsseldorf que puede combinar perfectamente con Icon League”, finalizó.
En la presente temporada de LaLiga, Arda Güler ha disputado todos los partidos, es decir, doce jornadas, aportando tres goles y cinco asistencias. Mismo caso en la Champions League, el turco ha sido partícipe en las cuatro fechas jugadas consiguiendo una asistencia.
Comunicólogo. Redactor y editor en 90min. Ex cronista y conductor de AYM Sports, ex Coeditor de contenidos en Terra Network para la selección mexicana. Con pasado como locutor.