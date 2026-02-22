¿Top 3 de la Liga MX? Esto declara Larcamón sobre Charly Rodríguez tras el triunfo de Cruz Azul sobre Chivas

“Charly es un jugador brillante no por ahora o por el gol, sino por las últimas tres temporadas; es uno de los tres mejores volantes del futbol mexicano, si no es que el mejor. Es un jugador colectivo, es inteligente como pocos”. Con esa frase, Nicolás Larcamón explicó mejor que cualquier estadística la victoria de Cruz Azul sobre Chivas. El técnico cementero no habló desde la euforia del resultado, sino desde la convicción futbolística.

“Charly es un jugador brillante no por ahora o por el gol, si no por las últimas tres temporadas es uno de los 3 mejores volantes del futbol mexicano, y si no que el mejor. Es un jugador colectivo, es inteligente como pocos”.



Nicolás Larcamón en conferencia. @EstadioDxts pic.twitter.com/NwWVWmE36e — Fabián Reyes (@FabanReyes) February 22, 2026

Cruz Azul venció 2-1 a las Chivas Rayadas del Guadalajara en el partido correspondiente a la jornada siete del Clausura 2026, en un duelo que se definió en los últimos instantes y que confirmó la personalidad del equipo celeste. Para Larcamón, el desenlace fue consecuencia directa de la lectura de juego, la paciencia y la jerarquía de futbolistas que saben aparecer cuando el partido lo exige.

El marcador se abrió al minuto 34, cuando el ‘Toro’ Fernández aprovechó una oportunidad clara para adelantar a los cementeros. A partir de ahí, el encuentro entró en una fase de tensión constante, con Chivas buscando el empate y Cruz Azul intentando sostener la ventaja sin renunciar al ataque.

En la agonía del compromiso, Ángel Sepúlveda apareció para empatar el partido y aplicar la ley del ex, un golpe anímico que parecía dejar sin premio a La Máquina. Sin embargo, la reacción fue inmediata. En la jugada siguiente, Charly Rodríguez apareció en el momento justo para marcar el 2-1 definitivo, validando en la cancha cada palabra de su entrenador.

Con este triunfo, Cruz Azul llegó a 16 puntos tras siete partidos disputados y puso fin al arranque perfecto del Rebaño Sagrado. Chivas, pese a la derrota, se mantiene como líder con 18 unidades, aunque el resultado deja dudas sobre lo que pueda venir en adelante. Para Larcamón, en cambio, el mensaje fue claro: cuando el futbol se juega con inteligencia, el resultado termina cayendo por su propio peso.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX