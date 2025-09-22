Torrent, molesto luego del empate entre Monterrey y América

Rayados de Monterrey perdió el liderato de la Liga MX luego de empatar con el América. Este resultado no ha dejado nada conforme al técnico de los regios, Doménec Torrent, quien afirma que tuvieron la victoria en la bolsa durante el juego y la dejaron ir de forma increíble.

🚨🗣️ "𝐋𝐄𝐒 𝐀𝐘𝐔𝐃𝐀𝐌𝐎𝐒": Domenec Torrent sabe que Rayados perdió el ritmo y dejó vivir al América.



A lo que sigue... pic.twitter.com/HnPuEV5Wqe — DLPTLV (@dlptlv) September 21, 2025

No quitaré méritos a América, es uno de los grandes, no digo ninguna barbaridad y es un equipo que me asustaba porque estaba en crisis. América es América, puede venir perdiendo partidos, pero es América y hoy les ayudamos, son las dos cosas. Ellos te dejan muchos espacios atrás, te atacan con siete jugadores. No les quitaré mérito, pero nosotros lo pudimos hacer mejor. Doménec Torrent

CF Monterrey v New York Red Bulls - Leagues Cup Phase One | Jeff Dean/GettyImages

Asegura que a su equipo le ha faltado sangre fría para finiquitar el encuentro en la infinidad de oportunidades que tuvieron para ello.

No les quitaré mérito, pero nosotros lo pudimos hacer mejor. Ha habido fases del partido donde pudimos rectificar, hemos tenido chances de marcar, pero no nos da para jugar en bloque tan bajo porque no es lo que quiero como entrenador. Lo que vimos en la primera parte es lo que venimos a implantar, lo que creemos en ello, apretar arriba; cuando aprietas a América tenías el balón en tres segundos, en la segunda parte les das la iniciativa y no te da. No les voy a quitar mérito porque son muy buenos, pero pudimos hacerlo mejor. Doménec Torrent

Concluyó afirmando que su equipo se tiró a defender en exceso.