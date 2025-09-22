Torrent, molesto luego del empate entre Monterrey y América
Rayados dejó ir el triunfo que tenían en las manos de una forma poco competitiva a la vista del técnico.
Rayados de Monterrey perdió el liderato de la Liga MX luego de empatar con el América. Este resultado no ha dejado nada conforme al técnico de los regios, Doménec Torrent, quien afirma que tuvieron la victoria en la bolsa durante el juego y la dejaron ir de forma increíble.
No quitaré méritos a América, es uno de los grandes, no digo ninguna barbaridad y es un equipo que me asustaba porque estaba en crisis. América es América, puede venir perdiendo partidos, pero es América y hoy les ayudamos, son las dos cosas. Ellos te dejan muchos espacios atrás, te atacan con siete jugadores. No les quitaré mérito, pero nosotros lo pudimos hacer mejor.Doménec Torrent
Asegura que a su equipo le ha faltado sangre fría para finiquitar el encuentro en la infinidad de oportunidades que tuvieron para ello.
No les quitaré mérito, pero nosotros lo pudimos hacer mejor. Ha habido fases del partido donde pudimos rectificar, hemos tenido chances de marcar, pero no nos da para jugar en bloque tan bajo porque no es lo que quiero como entrenador. Lo que vimos en la primera parte es lo que venimos a implantar, lo que creemos en ello, apretar arriba; cuando aprietas a América tenías el balón en tres segundos, en la segunda parte les das la iniciativa y no te da. No les voy a quitar mérito porque son muy buenos, pero pudimos hacerlo mejor.Doménec Torrent
Concluyó afirmando que su equipo se tiró a defender en exceso.
La segunda parte no sé porque estábamos muy atrás. He visto las estadísticas y nos tiraron 16 corners, defendimos 15 bien. No podemos jugar así, en la segunda parte los que iniciaron no son gente de contragolpe y tienes que tener el balón como hicimos en el primer tiempo. En el segundo tiempo, desde el minuto 60, el equipo se metió muy abajo; ellos en la primera parte atacaban pasillos interiores y lo solucionamos, pero concedimos corners. Nos pasó en Querétaro y ganamos el partido. Cuando empatas un partido contra un equipo como América, que decían que estaba en crisis, se les olvida rápido el éxito o fracaso, pero no te puedes meter atrás porque ellos tienen calidad.Doménec Torrent
