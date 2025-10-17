Transmisión del Mundial 2026: ¿por dónde se verá en México, Estados Unidos y España?

A menos de ocho meses del arranque del Mundial 2026, la expectativa crece dentro y fuera de la cancha. Mientras las selecciones afinan detalles deportivos, en el terreno de las telecomunicaciones ya se libran batallas por los derechos de transmisión, especialmente en México, donde el panorama todavía genera dudas y cierta inconformidad entre los aficionados.

México: pocos partidos en TV abierta y ViX como plataforma principal

En territorio mexicano, Televisa se posiciona como la dueña de los derechos de transmisión para los 104 partidos que contempla esta edición del Mundial, tras la ampliación del formato a 48 selecciones.

Sin embargo, la distribución de estos encuentros no será como en años anteriores. Según información revelada por el periodista Miguel Ángel Arizpe, únicamente alrededor del 30% de los partidos se emitirán por televisión abierta —a través de Las Estrellas, Canal 5 o Nu9ve—, mientras que el 70% restante será exclusivo de ViX, la plataforma de streaming del grupo.

Mexico v Argentina: Quarter-finals - FIFA U-20 World Cup Chile 2025 | Jam Media/GettyImages

Esto significa que solo 32 partidos estarían disponibles sin costo adicional por señal abierta, mientras que los otros 72 se verían únicamente en ViX Premium, cuyo costo actual es de 149 pesos mexicanos al mes. Existe también una opción combinada con Disney+ Premium por 199 pesos mensuales, aunque se prevé un posible incremento en los precios para 2026.

Un cambio importante con respecto a ediciones pasadas, donde Sky concentraba la mayoría de los juegos, es que Televisa ahora apostará por su propia plataforma, como ya lo ha hecho en torneos recientes como el Mundial de Clubes.

¿TV Azteca fuera del Mundial?

'Minions 2: The Rise Of Gru' - Red Carpet | Medios y Media/GettyImages

Una de las grandes incógnitas gira en torno a TV Azteca, cadena que históricamente ha sido protagonista en la cobertura mundialista con voces reconocidas como Christian Martinoli y Luis García.

Fuentes aseguran que Televisa ofreció a su competidor tres paquetes de partidos: uno de 32, otro de 24 y un tercero de 12 juegos, sin que hasta ahora haya habido respuesta ni acuerdo entre las partes. La falta de definición abre la posibilidad de que, por primera vez en décadas, el equipo de Azteca quede fuera de una Copa del Mundo.

Este silencio por parte de la televisora del Ajusco no solo alimenta rumores, sino que también refleja la limitada oferta que los aficionados podrían tener en cuanto a cobertura gratuita del evento futbolístico más esperado del planeta.

Estados Unidos: cobertura completa en inglés y español

Tennessee Titans v Las Vegas Raiders | Brooke Sutton/GettyImages

Para la comunidad hispana que reside en Estados Unidos, el panorama es más claro. En idioma inglés, Fox Sports será el encargado de la transmisión completa del torneo, como ha ocurrido en ediciones anteriores.

En cuanto al público latino, Telemundo Deportes tiene los derechos en español, y ofrecerá los partidos a través de Telemundo, Universo y la plataforma Peacock, brindando una cobertura amplia en televisión y streaming.

España: cobertura garantizada por RTVE y Mediapro

En España, los derechos del Mundial 2026 estarán en manos de RTVE y Mediapro. Aunque aún no se han revelado los detalles completos sobre la distribución de partidos, ambas compañías ya tienen experiencia en la transmisión de torneos internacionales, lo que garantiza que los aficionados españoles tendrán acceso a una cobertura sólida y gratuita en territorio nacional.

En resumen, mientras que en Estados Unidos y España los canales y plataformas de transmisión ya están definidos, en México la situación aún genera incertidumbre, especialmente por la poca presencia que tendría la televisión abierta. ViX asumirá un papel protagonista, y con ello, se redefine la forma en que millones de aficionados mexicanos vivirán el Mundial.