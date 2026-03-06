Tras la lamentable lesión de Víctor Dávila, el América puede fichar a un nuevo jugador

La grave lesión de Víctor Dávila no solo representa un golpe deportivo para el Club América. También abre una posibilidad en el mercado. Por reglamento, el conjunto azulcrema sí puede fichar a un nuevo jugador para sustituir al delantero chileno, quien sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha y estará fuera entre siete y nueve meses.

Al tratarse de una lesión de larga duración, la normativa permite que el club registre a otro futbolista en su lugar mediante el mecanismo de sustitución por lesión. Esto significa que el América puede reforzar su plantel aun cuando la ventana principal de transferencias ya quedó atrás.

Eso sí, el margen de maniobra tiene condiciones claras. La directiva tiene hasta el final de este mes para tomar una decisión y concretar la llegada de un sustituto. Además, el reglamento establece que los fichajes en este tipo de casos deben provenir de federaciones internacionales o tratarse de jugadores que se encuentren como agentes libres.

En otras palabras, el América no puede contratar a futbolistas que actualmente estén registrados en otros clubes de la Liga MX. La búsqueda, por lo tanto, apunta hacia el mercado internacional o hacia jugadores sin contrato.

La lesión de Dávila ocurrió durante el partido ante Juárez. Corría el minuto 36 del primer tiempo cuando el atacante cayó tras pisar mal en una jugada que parecía completamente inofensiva. No hubo contacto rival ni una entrada fuerte. Simplemente el pie quedó mal apoyado y el delantero se desplomó sobre el césped.

Intentó reincorporarse, pero el dolor fue evidente desde el primer momento. Horas después, los estudios médicos confirmaron la ruptura del ligamento cruzado anterior, una de las lesiones más temidas en el futbol.

Ahora la pelota está en la cancha de la directiva azulcrema. El club analiza si aprovechará esta posibilidad reglamentaria para incorporar a un nuevo jugador, en un torneo donde el equipo todavía busca recuperar regularidad y mantenerse competitivo en la recta final del campeonato.

