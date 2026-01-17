Trent Alexander-Arnold atraviesa su momento más complicado en el Real Madrid

El paso de Alexander Arnold por el Real Madrid está lejos de ser el soñado, con mayor cantidad de tiempo en la enfermería que dentro del verde césped del Santiago Bernabéu. Ahora, en pleno mercado de fichajes, su presente se pone en cuestión y los rumores empiezan a brotar por todos lados.

Según informó The Telegraph, el jugador inglés no está satisfecho con su situación en el equipo: se dice que esta sensación se debe a varias promesas de la directiva del club, que no se cumplieron en su totalidad. Además, se habría sentido "frustrado durante su baja, sintiendo falta de claridad y comunicación mientras se recupera".

Su regreso está programado para febrero, y será ahí donde tendrá que demostrar su vuelta en gran nivel para saciar las ansias del Real Madrid de tener un equipo protagonista tras un turbulento inicio de temporada, primero con Xabi Alonso y luego con Álvaro Arbeloa.

FBL-ESP-LIGA-ATHLETIC BILBAO-REAL MADRID | ANDER GILLENEA/GettyImages

Alexander Arnold debutó en el Liverpool el 25 de octubre de 2016 en un partido de copa contra el Tottenham, cumpliendo así el sueño de su vida de jugar como profesional en el club de sus amores. Por supuesto, no vio venir todo lo que se venía para él en el Merseyside: ganó nueve títulos, incluyendo una UEFA Champions League y un Mundial de Clubes.

En total, con la camiseta Red, acumula 354 partidos, 23 goles y 89 asistencias. Tan solo una semana después de ganar la última Premier League, anunció lo que era un secreto a voces: se marchaba en condición de libre del club que lo acogió durante más de 20 años, lo que los fanáticos del Liverpool catalogaron de traición y se lo hicieron sentir cuando visitó Anfield con el Real Madrid. En el Merengue lleva jugados solo 16 partidos, en los que logró dar tres asistencias y no anotó goles.