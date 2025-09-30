Trent Alexander Arnold podría volver antes de lo esperado con el Real Madrid tras su lesión

Trent Alexander-Arnold podría volver a estar en plena forma después del parón internacional de octubre, según afirman desde España, en lo que sería un gran impulso para el Real Madrid.

El jugador de 26 años sufrió una lesión en el tendón de la corva a los cinco minutos del primer partido de la Liga de Campeones ante Olympique de Marsella, y se esperaba que esté afuera de las canchas entre seis y ocho semanas.

Lo reemplazó Dani Carvajal, pero éste también se lesionó y de hecho se espera que el veterano español se pierda de cuatro a cinco semanas más de acción debido a una lesión muscular sufrida en la derrota por 5-2 ante su rival, el Atlético de Madrid el pasado fin de semana.

Atletico de Madrid v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

Pero podría haber luz al final del túnel para el Real Madrid: MARCA informa que Alexander-Arnold regresaría a la acción después del parón por fecha FIFA del mes de octubre.

De ser así, al Real Madrid le queda el partido de este martes 30 ante el Kairat Almaty de Kazajistán por la jornada 2 de la Champions League y luego a un partido de LaLiga en casa contra el Villarreal el próximo sábado 4 de octubre. Eso podría significar un posible regreso de Alexander-Arnold contra el Getafe el 19 de octubre, poco menos de cinco semanas, mucho antes de lo imaginado en un inicio.

Real Madrid C.F. v Olympique de Marseille - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 | Mateo Villalba Sanchez/GettyImages

El defensor central Raúl Asencio jugó como lateral derecho como medida de emergencia, pero el surgido de Valdebebas no se sintió cómodo, al igual que Federico Valverde, quien más allá de haber jugado allí en varias ocasiones en el ciclo de Carlo Ancelotti, declaró varias veces que "no nació para jugar de lateral derecho".

En este contexto, Xabi Alonso tuvo que llamar al lateral derecho del Real Madrid Castilla, David Jiménez, para sumarse al primer equipo hasta que Alexander-Arnold esté disponible.

En caso que Arnold pueda volver para esta fecha señalada, estaría a disposición para participar en el primer Clásico de la temporada, que verá al Barcelona visitar la capital española el domingo 26 de octubre.

Más noticias sobre el Real Madrid en nuestro canal de Whatsapp