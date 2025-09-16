Trent Alexander-Arnold sale lesionado en Champions League frente a Olympique de Marsella

Apenas en la Jornada 1 de la UEFA Champions League 2025/26 el Real Madrid recibió al Olympique de Marsella y para su desgracia perdieron a un elemento titular.

El lateral derecho inglés Trent Alexander-Arnold tuvo que salir del encuentro por una aparente lesión en los isquiotibiales en los primeros tres minutos, por lo que Dani Carvajal lo sustituyó al minuto 5.

Trent Alexander-Arnold tuvo que salir del terreno de juego por una aparente lesión en los isquiotibiales, se prenden las alarmas en Madrid 🚨. pic.twitter.com/WVK08LSnmZ — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) September 16, 2025

Mala fortuna para Trent tras varios juegos como suplente

Trent finally earns a start after a couple of benchings…



Only to pull his hamstring 4 minutes into Real Madrid’s UCL opener 💔 pic.twitter.com/w7MD2GAz49 — LiveScore (@livescore) September 16, 2025

El futbolista de 26 años ha tenido que irse ganando la confianza de Xabi Alonso de a poco, pues en lo que va de la temporada registra cuatro partidos en el campeonato español disputando apenas 151 minutos en total, siendo titular en dos partidos y siendo suplente en dos más.