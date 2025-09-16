Trent Alexander-Arnold sale lesionado en Champions League frente a Olympique de Marsella
Apenas en la Jornada 1 de la UEFA Champions League 2025/26 el Real Madrid recibió al Olympique de Marsella y para su desgracia perdieron a un elemento titular.
El lateral derecho inglés Trent Alexander-Arnold tuvo que salir del encuentro por una aparente lesión en los isquiotibiales en los primeros tres minutos, por lo que Dani Carvajal lo sustituyó al minuto 5.
Mala fortuna para Trent tras varios juegos como suplente
El futbolista de 26 años ha tenido que irse ganando la confianza de Xabi Alonso de a poco, pues en lo que va de la temporada registra cuatro partidos en el campeonato español disputando apenas 151 minutos en total, siendo titular en dos partidos y siendo suplente en dos más.
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.