Tres jugadores más suman a la concentración de la selección mexicana

La Copa del Mundo iniciará en 23 días. Será la selección mexicana la encargada de abrir el torneo con su duelo en contra de Sudáfrica en la cancha del Estadio Banorte. Siendo el caso, la mitad del grupo que llegará al Mundial por México ya está concentrado en el CAR junto con Javier Aguirre.

El resto, la mayoría de ellos jugadores que militan fuera de la Liga MX, reportarán de forma paulatina conforme sus compromisos de club terminen. Este lunes se ha anunciado que a la concentración se han sumado tres hombres más procedentes de Europa, mismos que rechazaron vacaciones para trabajar ya mismo con el equipo.

SE SUMAN 👊🏻



Jorge Sánchez, Mateo Chávez y Edson Álvarez se suman a la concentración de la Selección, así lo informaron mediante un comunicado.



😰 Jorge y Mateo llegan con minutos, mientras que Edson prácticamente solo ha jugado 80 minutos en todo este 2026.



👀 Ya se concentran… pic.twitter.com/LeR8yAE8h7 — Futbol Total (@futboltotal) May 18, 2026

A través del siguiente comunicado, la Federación Mexicana de Fútbol confirmó la llegada de Edson Álvarez, Mateo Chávez y Jorge Sánchez al CAR con el fin de unirse a los trabajos del técnico Javier Aguirre:

La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales Varoniles informa que los jugadores Edson Álvarez (Fenerbahce), Mateo Chávez (AZ Alkmaar) y Jorge Sánchez (PAOK) se integran este día a la concentración de la Selección Nacional de México en el Centro de Alto Rendimiento. Los tres jugadores se suman a los trabajos previos para los últimos tres partidos de preparación y la Copa Mundial de la FIFA 2026. La incorporación del resto de los jugadores convocados será informada en su momento.

Mexico v Paraguay - International Friendly | Omar Vega/GettyImages

Los tres vienen de una segunda mitad de temporada muy compleja. Entre lesiones, bajas de nivel e incluso temas disciplinarios, apenas si tuvieron actividad. Es por ello que tanto los laterales como el medio de contención optaron por evadir la pausa vacacional y entrar en modo actividad de forma inmediata.

En el caso de Chávez y Sánchez, parece que parten con roles suplentes. Álvarez por su cuenta es titular y capitán, por lo que le urge ganar ritmo de inmediato.