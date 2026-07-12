“¿Tuchel diciendo que no jugamos bien? No sabe lo que es jugar en estas condiciones contra Haaland”: Bellingham

Inglaterra logró colocarse en las semifinales del Mundial 2026, sin embargo, el camino no fue nada sencillo, ya que tuvo que remontar a un complicada Noruega. El gran héroe del encuentro fue Jude Bellingham, quien convirtió un doblete, por lo que ahora esperan rival: Argentina o Suiza.

EL PODIO DE INGLATERRA-NORUEGA



Inglaterra venció a Noruega por 2-1 en los cuartos de final del Mundial 2026 y está en las semifinales, donde enfrentará al ganador de Argentina-Suiza.https://t.co/ON9gXnQ0Q3 — ESPN Chile (@ESPNChile) July 12, 2026

A pesar del gran esfuerzo que tuvieron sus futbolistas, el técnico alemán Thomas Tuchel llevó a cabo unas palabras que no agradaron al interior del grupo, ya que aseguró que no jugaron bien, aun cuando se consiguió el objetivo.



“Hemos hecho el partido muy difícil. El resultado es fantástico y el último gol es increíble, pero no estoy contento ni satisfecho con el rendimiento. Teníamos la determinación, pero nos complicamos la vida con nuestro estilo de juego. Cometimos descuidos, errores tácticos y no fuimos lo suficientemente rápidos. El esfuerzo está ahí, pero está siendo muy, muy difícil por la manera en la que jugamos. Lentos, nos faltó coordinación… hemos tenido suerte”, explicó en entrevista con ITV.



Después de dichas declaraciones, un periodista cuestionó al timonel sobre si estaba fallando la mentalidad, provocando el enojo de este, que comentó: “¿Cómo puedes preguntar por la mentalidad? ¿Ha sido la mentalidad el problema? Esto no es por la mentalidad, la mentalidad es una cualidad de nuestro juego. No hay nada que hablar sobre la mentalidad, no hay problemas con nuestra mentalidad”.

🚨 Thomas Tuchel: “We were lucky today”.



“The way we played was sloppy, we did a lot of technical mistakes”.



“It is nothing to do with mentality. We need to play better”. pic.twitter.com/0a8PAJB6Uz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 12, 2026

“Vale, vale, jugaron bien. Reece James estuvo excelente. Morgan Rogers estuvo excelente, al igual que Djed Spence. Poco a poco se fueron adaptando al partido. Los felicito, pero hoy tuvimos suerte. En general, el equipo necesita jugar mejor”, añadió el ex del PSG y Chelsea.



Por otro lado, la opinión de su estratega no habría agradado a Bellingham, quien expuso que si no jugaron bien era porque tal vez no sabía lo que era jugar contra Erling Haaland y compañía en las condiciones que estaban, un clima bastante caluroso y húmedo. Todo arrancó cuando el reportero Gabriel Clarke le comentó que el entrenador germano no estaba muy contento con ellos porque no estaban jugando bien.



“¿Tuchel diciendo que no jugamos bien? Sí, como sea. Tal vez no sabe lo que es jugar en estas condiciones contra Haaland, (Martin) Odegaard, (Antonio) Nusa y (Alexander) Sorloth. No es un equipo fácil para enfrentar. Hay que poner las cosas en contexto. Creo que hemos intentado crear un ambiente positivo alrededor del equipo y debemos mantenerlo de cara a la fase final. No hay nada más que decir. Lo hace en cada partido. Es de clase mundial”, dijo a regañadientes el mediocampista del Real Madrid de España mientras encogía los hombros mostrando desaprobación.

🤯 ¡SE CALENTÓ CONTRA SU TÉCNICO!#LaCopaxFSMX | A Jude Bellingham no le gustó nada que Thomas Tuchel dijera que su Inglaterra necesitó "suerte" para eliminar a Noruega 😡 pic.twitter.com/bNFpbQCGci — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) July 12, 2026

“Este fue claramente un partido difícil, tuvimos un día complicado. Así que me gustaría enviar mi ánimo y mi agradecimiento a los jugadores que están en la cancha”, culminó el atacante merengue.



Tal parece que muchos no concuerdan con Tuchel, ya que el mismo Harry Kane admitió en otra entrevista que el estratega los criticó en el vestuario, sin embargo, no por eso existe una ruptura en Inglaterra, que busca su segundo título mundial.