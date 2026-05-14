La guía de Túnez para el Mundial 2026: un equipo subestimado que puede dar pelea

De todas las selecciones africanas que participaron en al menos cinco Mundiales, ‘Las Águilas de Cartago’ son los únicos que nunca pasaron la fase de grupos. El 2026 será la séptima participación en el máximo evento deportivo para ellos.

Túnez comenzará su camino en México enfrentándose a Suecia y a Japón, para luego viajar a Kansas City (Estados Unidos) donde se las verán con Países Bajos.

El nuevo formato da más opciones de avanzar a la segunda ronda, pero los tunecinos son, a priori, el equipo más débil de su grupo.

El camino hacia el Mundial

Récord en las eliminatorias: 9 victorias, 1 empate, 0 derrotas

9 victorias, 1 empate, 0 derrotas Goles a favor / en contra: 22 / 0

22 / 0 Máximo goleador: Mohamed Ali Ben Romdhane (4)

Mohamed Ali Ben Romdhane (4) Máximo asistente: Ali Abdi, Naïm Sliti (3)

Clasificación sencilla y sin sufrir. Túnez ganó nueve de sus diez partidos, no recibió goles y sacó el pasaje al Mundial.

La solidez defensiva es incuestionable. En cuatro de los nueve triunfos, el partido se decidió en los últimos minutos. La creatividad y el poderío ofensivo son el fuerte de este equipo.

El calendario

Rival Fecha Estadio SUECIA 14/6 Estadio BBVA JAPÓN 20/6 Estadio BBVA PAÍSES BAJOS 25/6 Arrowhead Stadium

Entrenador: Sabri Lamouchi

El excentrocampista francés Sabri Lamouchi es el entrenador | FETHI BELAID/GettyImages

Experiencia en Mundiales: participó con Costa de Marfil en 2014.

participó con Costa de Marfil en 2014. Logros: eliminación en fase de grupos en aquel único Mundial.

eliminación en fase de grupos en aquel único Mundial. Tiempo a cargo del equipo: desde enero de este año.

Asumió el cargo poco tiempo después de la decepcionante eliminación de Túnez en octavos de final de la Copa Africana de Naciones el pasado mes de enero. Lamouchi es un entrenador experimentado, pero este es su primer cargo al frente de un combinado nacional en 12 años. Nacido en Francia, pero ciudadano tunecino por parte de sus padres, nunca había jugado ni dirigido en aquel país hasta ahora.

¿Cómo juega Túnez?

Formación preferida: 4-3-3 o 4-2-3-1

4-3-3 o 4-2-3-1 Estilo: defensa y contragolpe

defensa y contragolpe Fortalezas: organización y jugadas a balón parado

organización y jugadas a balón parado Debilidades: falta de gol y creatividad

Túnez no siempre presiona alto para recuperar el balón, sino que intenta reducir al mínimo los espacios en los que el rival quiere jugar y proteger su propia área. Adelantarse en el marcador ante ellos es clave, ya que no cuentan con un gran poder ofensivo para responder.

Los jugadores a seguir

El manejo del balón es fundamental para Túnez | SEBASTIEN BOZON/GettyImages

Factor X: el extremo Elias Achouri sumó 37 goles y asistencias en sus primeros dos años y medio en el FC Copenhagen de Dinamarca. Será el primer Mundial para este futbolista rápido y habilidoso con ambos pies.

Jugador evelación: lo que le falta en altura (1'73") a Ismaël Gharbi lo compensa con gambetas y precisión en el pase. Surgido de la cantera del PSG, intentará demostrar su valor en el Braga, actuales dueños de su pase que lo cedieron a préstamo esta temporada.

Posible alineación titular

XI de Túnez | FootballUser

Lamouchi sorprendió el pasado mes de marzo al anunciar su primera convocatoria al frente de la selección. El entrenador dejó fuera de la lista a varios jugadores habituales y llamó a muchos jóvenes con la intención de inyectar sangre fresca al equipo.

Esto no significa que futbolistas como Ferjani Sassi o Mohamed Ali Ben Romdhane se vayan a quedar afuera del Mundial, pero nadie tiene el lugar garantizado. "Espero que [Sassi] esté listo para la Copa del Mundo. Voy a armar una lista final en función de los intereses del equipo", declaró Lamouchi ante la prensa.

Estado de forma actual

La Copa Africana de Naciones terminó demasiado pronto para Túnez. Mali los dejó afuera desde los once metros tras empatar el partido en el minuto 96, en octavos de final.

El parón FIFA de marzo fue positivo, aunque limitado. Lamouchi probó jugadores nuevos para superar apenas por 1-0 a Haití en Toronto. Unos días más tarde, los norteafricanos empataron sin goles ante Canadá, en un partido que dejó claro que la faceta defensiva está cubierta, pero arriba falta pólvora.

¿Qué podemos esperar de los aficionados tunecinos?

Los aficionados tunecinos ya han viajado en gran número | PAUL ELLIS/GettyImages

Los atuendos típicos no son extravagantes como los de otras naciones africanas, pero los colores rojo y blanco estarán presente en las tribunas. La cultura ‘ultra’ está a la orden del día en la liga local tunecina y esto se traslada a la selección.

Los hinchas del Espérance de Tunis protagonizaron escenas virales en el Mundial de Clubes disputado en Estados Unidos. Algunos periodistas los catalogaron como la mejor afición del torneo.

Los dos primeros partidos serán en México. Viajar a los Estados Unidos para el último encuentro de la fase de grupos será más complicado. EE.UU. exige a los ciudadanos tunecinos pagar una fianza de 15.000 dólares para entrar al país.

Lo que el país espera

El primer desafío será ganar un partido, algo que hasta ahora solo han conseguido tres veces en 18 partidos disputados en Mundiales. Todas las participaciones en Copas del Mundo han terminado en decepcionantes eliminaciones en fase de grupos para la nación del norte de África.

En 2022 consiguieron cuatro puntos, una cifra que en esta edición de 48 equipos debería ser más que suficiente para avanzar. Cierto es que esto fue posible gracias a un triunfo ante Francia, que con la clasificación asegurada enfrentó a Túnez con un equipo alternativo.

Llegar a la ronda de dieciseisavos de final sería considerado un éxito.

Y finalmente...

A quién no quieren enfrentar: Francia.

Francia. La estadística que los define: no ha podido marcar dos goles o más en un partido este año.

no ha podido marcar dos goles o más en un partido este año. Si las cosas van mal: será por la falta de nivel ofensivo.

será por la falta de nivel ofensivo. ¿Qué dirán todos si Túnez queda eliminada pronto? ‘Las Águilas’ no vuelan.