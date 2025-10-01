Esta semana se disputa la 2ª jornada de la Champions League 2025/26 y el partido más esperado de esta fecha es sin dudas la visita del París Saint-Germain al FC Barcelona, en un duelo anticipado como un choque de candidatos y, tranquilamente, una potencial final.

El FC Barcelona no la tuvo nada fácil en su debut: le ganó 2-1 al Newcastle en el St. James Park gracias a un doblete de Marcus Rashford, y si bien recuperará a Lamine Yamal como titular sabe que este encuentro no será para nada sencillo por más que sea en casa.

Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 | Clive Mason/GettyImages

Por su parte, los dirigidos por Luis Enrique rompieron el maleficio ganando la UEFA Champions League en la temporada pasada y buscarán su segunda Orejona en esta campaña. Para lograrlo, arrancaron de la mejor manera posible: aplastaron 4-0 al Atalanta en el Parc des Princes de la capital francesa para iniciar a puro gol su participación en la etapa de liguilla de la UCL, donde el año pasado sufrieron bastante para lograr la clasificación al playoff (donde eliminaron al Stade Brestois).

El ganador de este duelo se sumará al lote de punteros que, de momento, tiene al Real Madrid, al Bayern Múnich y al Inter de Milán como líderes con seis puntos cada uno. En la tercera jornada, el FC Barcelona recibirá en el Estadi Olimpic de Montjuic al Olympiacos griego, mientras que el París Saint-Germain jugará de visitante en el Bay Arena ante el Bayer Leverkusen alemán.

¿Cómo ver por TV el FC Barcelona vs PSG en Estados Unidos?

El partido se jugará este miércoles primero de octubre en horario central; es decir a las 15:00hs (Este de Estados Unidos), 13:00hs (México) y 21:00 hs (España).

El partido podrá seguirse en vivo desde los Estados Unidos a través de Paramount+, DAZN USA y Amazon Prime Video.

Más noticias sobre la Champions League