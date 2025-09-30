Esta semana se disputa la 2ª jornada de la Champions League 2025/26. El Real Madrid será el encargado de abrirla en un partido en el que se enfrentará al Kairat Almaty en el Ortalyq stadıon de Kazajistán. La suerte no sonrió demasiado al conjunto blanco en el sorteo, ya que ha tenido que hacer uno de los desplazamientos más largos en esta competición.

El Madrid debutó en esta edición de la Champions con una victoria sobre el Olympique de Marsella 2-1, con dos goles de penalti de Kylian Mbappé, en un partido en el que Carvajal fue expulsado. Por su parte, el Almaty salió goleado de Portugal al caer 4-1 frente al Sporting de Lisboa.

El equipo de Xabi Alonso afronta este encuentro después de haber perdido el derbi frente al Atlético de Madrid 5-2, siendo su primera derrota de la temporada. Sin embargo, no hay tiempo para lamentaciones ya que tienen que sacar los tres puntos para acercarse a su objetivo de acabar la fase de liga entre los ocho primeros y no se pueden dejar puntos por el camino.

¿Cómo ver por TV el Kairat Almaty vs Real Madrid en Estados Unidos?

El partido se jugará este martes en el primer tramo horario; es decir a las 12:45hs (Este de Estados Unidos), 10:45hs (México) y 18:45hs (España).

El partido podrá seguirse en Estados Unidos a través de las cadenas de televisión TUDN y UniMás.

Lista de convocados del Real Madrid vs Kairat Almaty

El Real Madrid jugará este partido con importantes bajas en defensa, pues sus dos laterales derechos Trent-Alexander Arnold y Dani Carvajal, están lesionados. Así pues, Xabi Alonso deberá realizar cambios obligados en el once.

Porteros: Courtois, Lunin y Javi Navarro.

Defensas: Alaba, Asencio, Á. Carreras, Fran García, Huijsen y David Jiménez.

Centrocampistas: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Güler y Ceballos.

Delanteros: Vini Jr., Endrick, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo, Brahim y Mastantuono.

