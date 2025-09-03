Ucrania vs Francia: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico de la clasificación para el Mundial 2026
Francia visita a Ucrania este viernes 5 de septiembre en Wrocław por la fase de grupos de clasificación para el Mundial 2026. Los galos llegan con bajas sensibles como la de William Saliba, pero con figuras como Kylian Mbappé y Aurélien Tchouaméni liderando al equipo de Didier Deschamps. Ucrania, sin su arquero Andriy Lunin, intentará hacerse fuerte en su “casa prestada” y sorprender al favorito. El encuentro promete intensidad, lucha táctica y será clave para iniciar con buen pie el grupo clasificatorio.
A continuación les dejamos con la información necesaria para la previa de este partido
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Ucrania vs Francia?
Ciudad: Breslavia, Polonia
Fecha: viernes 5 de septiembre
Horario: 10:45 (Estados Unidos), 12.45 (México) 20.45 (España)
Estadio: Stadion Miejski
¿Cómo se podrá ver Ucrania vs Francia en TV y streaming online?
El partido podrá verse por UEFA TV
Últimos cinco partidos de Ucrania
Rival
Resultado
Competición
Nueva Zelanda
1-2 V
Amistoso
Canadá
4-2 D
Amisoso
Bélgica
3-0 D
Nations League
Bélgica
3-1 V
Nations League
Albania
1-2 V
Nations League
Últimos 5 partidos de Francia
Rival
Resultado
Competición
Alemania
0-2 V
Nations League
España
5-4 D
Nations League
Croacia
2 (5-4) 0 V
Nations League
Croacia
2-0 D
Nations League
Italia
1-3 V
Nations League
Últimas noticias de Francia
Didier Deschamps ha convocado por primera vez al delantero Hugo Ekitike en lugar del lesionado Rayan Cherki, baja por un problema en el muslo, para los partidos de clasificación al Mundial 2026 . Además, William Saliba ha quedado descartado para estos compromisos por una lesión confirmada por la Federación. Por otra parte, el defensa Jules Koundé ha alertado sobre el calendario cada vez más congestionado del fútbol moderno, y su impacto negativo en jugadores y el ecosistema deportivo
Posibles alineaciones
Ucrania
Portero: Lunin
Defensas: Zinchenko, Mykolenko, Zbarnyi, Tymchyk
Centrocampistas: Shaparenko, Ocheretko, Yarmolyuk
Delanteros: Tsygankov, Dovbyk, Yaremchuk
Francia
Portero: Maignan
Defensas: Koundé, Upamecano, Lucas Hernández, Digne
Centrocampistas: Doué, Tchouaméni, Rabiot, Thuram, Dembélé
Delantero: Mbappé
Pronóstico SI
Ucrania 0-2 Francia
Más noticias sobre el Mundial 2026
Estudiante de Periodismo en la Universidad de Sevilla. Aficionado y amante del fútbol. Desde que tengo uso de razón he estado vinculado a este deporte de una manera u otra. Tengo la suerte de poder combinar dos de mis pasiones: el fútbol y comunicar.