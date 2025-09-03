Ucrania vs Francia: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico de la clasificación para el Mundial 2026

Francia visita a Ucrania este viernes 5 de septiembre en Wrocław por la fase de grupos de clasificación para el Mundial 2026. Los galos llegan con bajas sensibles como la de William Saliba, pero con figuras como Kylian Mbappé y Aurélien Tchouaméni liderando al equipo de Didier Deschamps. Ucrania, sin su arquero Andriy Lunin, intentará hacerse fuerte en su “casa prestada” y sorprender al favorito. El encuentro promete intensidad, lucha táctica y será clave para iniciar con buen pie el grupo clasificatorio.

A continuación les dejamos con la información necesaria para la previa de este partido

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Ucrania vs Francia?

Ciudad: Breslavia, Polonia

Fecha: viernes 5 de septiembre

Horario: 10:45 (Estados Unidos), 12.45 (México) 20.45 (España)

Estadio: Stadion Miejski

¿Cómo se podrá ver Ucrania vs Francia en TV y streaming online?

El partido podrá verse por UEFA TV

Últimos cinco partidos de Ucrania

Rival Resultado Competición Nueva Zelanda 1-2 V Amistoso Canadá 4-2 D Amisoso Bélgica 3-0 D Nations League Bélgica 3-1 V Nations League Albania 1-2 V Nations League

Últimos 5 partidos de Francia

Rival Resultado Competición Alemania 0-2 V Nations League España 5-4 D Nations League Croacia 2 (5-4) 0 V Nations League Croacia 2-0 D Nations League Italia 1-3 V Nations League

Últimas noticias de Francia

Didier Deschamps ha convocado por primera vez al delantero Hugo Ekitike en lugar del lesionado Rayan Cherki, baja por un problema en el muslo, para los partidos de clasificación al Mundial 2026 . Además, William Saliba ha quedado descartado para estos compromisos por una lesión confirmada por la Federación. Por otra parte, el defensa Jules Koundé ha alertado sobre el calendario cada vez más congestionado del fútbol moderno, y su impacto negativo en jugadores y el ecosistema deportivo

Posibles alineaciones

Mbappé | Denis Doyle/GettyImages

Ucrania

Portero: Lunin

Defensas: Zinchenko, Mykolenko, Zbarnyi, Tymchyk

Centrocampistas: Shaparenko, Ocheretko, Yarmolyuk

Delanteros: Tsygankov, Dovbyk, Yaremchuk

Francia

Portero: Maignan

Defensas: Koundé, Upamecano, Lucas Hernández, Digne

Centrocampistas: Doué, Tchouaméni, Rabiot, Thuram, Dembélé

Delantero: Mbappé

Pronóstico SI

Ucrania 0-2 Francia

