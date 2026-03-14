Udinese vs Juventus: previa, predicciones y alineaciones

El Udinese recibirá a la Juventus este sábado en el Bluenergy Stadium, en un encuentro correspondiente a la jornada 30 de la Serie A. El duelo enfrenta a dos equipos con aspiraciones distintas en este tramo final de la temporada, aunque ambos necesitan sumar para cumplir sus objetivos en el campeonato italiano.

La Vecchia Signora llega tras reencontrarse con la victoria el pasado fin de semana, cuando goleó 4-0 a Pisa en Turín. A pesar del triunfo, el conjunto dirigido por Luciano Spalletti se mantiene sexto en la tabla, todavía fuera de los puestos de Champions League, por lo que necesita mantener la regularidad si quiere meterse entre los cuatro primeros.

Udinese, por su parte, afronta el partido instalado con relativa tranquilidad en la zona media de la clasificación. El equipo dirigido por Kosta Runjaic logró cortar una racha negativa de resultados con una contundente victoria ante Fiorentina y viene de empatar frente a Atalanta en un partido en el que dejó escapar una ventaja de dos goles en el tramo final. Con la permanencia prácticamente asegurada, los friulanos buscarán cerrar la temporada lo más arriba posible en la tabla.

Pronóstico SI Fútbol

Triunfo bianconeri

El partido podría presentar un desarrollo equilibrado durante buena parte del encuentro. Udinese suele mostrarse competitivo cuando juega en casa y cuenta con un equipo capaz de generar peligro en transiciones rápidas, algo que podría incomodar a una Juventus que en varios partidos recientes ha mostrado ciertas fragilidades defensivas, especialmente cuando juega lejos de Turín.

Sin embargo, la necesidad de puntos del conjunto dirigido por Luciano Spalletti debería terminar inclinando la balanza. Juventus llega con la obligación de seguir sumando para mantenerse en la pelea por los puestos de Champions League, y su mayor calidad individual en ataque podría resultar decisiva en los momentos clave del partido, especialmente si logra imponer su ritmo en la segunda mitad.

Predicción: Udinese 0-1 Juventus.

¿A qué hora se juega Udinese vs Juventus?



Ciudad : Udine, Italia

: Udine, Italia Estadio : Bluenergy Stadium

: Bluenergy Stadium Fecha : sábado 14 de marzo

: sábado 14 de marzo Hora : 14:45 EE.UU (Este), 13:45 MEX, 20:45 ESP

: 14:45 EE.UU (Este), 13:45 MEX, 20:45 ESP Árbitro: M. Mariani

Historial de enfrentamientos directos entre Udinese y Juventus

Udinese : 0

: 0 Empate : 0

: 0 Juventus: 5

Último partido entre ambos: 2/12/25 - Juventus 2-0 Udinese (Copa Italia - Octavos de final)

Juventus FC v Udinese Calcio - Serie A | NurPhoto/GettyImages

Últimos 5 partidos

Udinese Juventus Atalanta 2-2 Udinese 07/03/26 Juventus 4-0 Pisa 07/03/26 Udinese 3-0 Fiorentina 03/03/26 Roma 3-3 Juventus 01/03/2026 Bologna 1-0 Udinese 23/02/26 Juventus 3-2 Galatasaray 25/02/26 Udinese 1-2 Sassuolo 15/02/26 Juventus 0-2 Como 17/02/26 Lecce 2-1 Udinese 08/02/26 Galatasaray 5-2 Juventus 17/02/26

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Últimas noticias del Udinese

Udinese llega al partido con algunas bajas confirmadas en su plantel. Nicolò Bertola, Jordan Zemura y Alessandro Zanoli continúan fuera de consideración por lesión, lo que limita las alternativas del técnico Kosta Runjaic en defensa y en las bandas. Aun así, el equipo también recibe noticias positivas en la previa del encuentro.

Entre ellas destaca la posibilidad de que Oumar Solet y Arthur Atta regresen al once titular tras superar sus problemas físicos. Su presencia podría darle mayor solidez al conjunto friulano en un partido en el que se espera que deban resistir largos tramos sin la pelota.

En ataque, el equipo confía en el buen momento de Keinan Davis, quien ya suma nueve goles en la Serie A esta temporada. El delantero inglés volvería a formar dupla ofensiva con Nicolò Zaniolo y está a un solo tanto de convertirse en apenas el cuarto jugador inglés en alcanzar las diez conquistas en una misma campaña del campeonato italiano.

Atalanta BC v Udinese Calcio - Serie A | Image Photo Agency/GettyImages

Probable alineación del Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis.

Últimas noticias de la Juventus

La Juventus llega a este encuentro con una enfermería prácticamente vacía. Solo Emil Holm y Arkadiusz Milik continúan fuera de acción, mientras que Dusan Vlahovic ya volvió a entrenarse con normalidad tras pasar más de tres meses apartado por lesión.

El regreso del delantero serbio abre una nueva competencia en el frente de ataque. Vlahovic podría disputar el puesto con Jonathan David, quien ha ocupado el rol de referencia ofensiva en su ausencia, mientras que Loïs Openda aparece como una alternativa más retrasada en la rotación ofensiva.

Otro de los nombres propios del equipo es Kenan Yildiz, que atraviesa una gran temporada. El joven atacante suma nueve goles en la Serie A y está a solo uno de convertirse en el primer jugador extranjero menor de 21 años en alcanzar las diez conquistas en una misma campaña con la camiseta de la Vecchia Signora.

Luciano Spalletti, head coach of Juventus Fc, looks on | Marco Canoniero/GettyImages

Probable alineación de la Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao, McKennie, Yildiz; David.