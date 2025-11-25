Uli Hoeness lanza un dardo directo contra el Barcelona por su gestión económica

Uli Hoeness vuelve al ataque contra el Barcelona por la situación económica que atraviesa la entidad culé desde hace varios años.

El presidente de honor del Bayern Múnich fue absolutamente contundente al dar su parecer sobre qué hubiera sucedido con el FC Barcelona en otro país como Alemania, con la disputa de la Bundesliga.

"Es absurdo que tengan una deuda de más de 1.300 millones de euros. Es absurdo e intolerable. En cualquier país, con esta deuda, no podrían jugar en Primera División. Con total seguridad... y aquí no pasa nada", dijo el presidente de honor del conjunto bávaro.

"Contrasta absolutamente con el control que tenemos en el Bayern y con nuestra buena economía, que debería ser un ejemplo para todos los clubes en Europa. Podemos presumir de una gestión sólida, con criterio económico, y una calidad deportiva que no depende de maniobras financieras", añadió.

Para cerrar, explicó por qué no podría ningún club alemán estar en esta circunstancia: "Las estrictas regulaciones alemanas de licencias y la presión de las auditorías paralizarían de inmediato a un club con una deuda de 1.300 millones de euros", explicó el dirigente con incredulidad ante las diferentes maniobras del FC Barcelona para seguir compitiendo al máximo nivel.

🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Uli Hoeneß (Bayern Münich's honorary president): "Barcelona are not the model I envision for myself. In any other country, they wouldn't play in the first division for a long time."



"When you have debt worth €1.3b, how is that supposed to succeed?"



"Honestly, it's… pic.twitter.com/8K0HIxOTVD — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 25, 2025

No es la primera vez que una figura destacada del Bayern de Múnich critica al Barça y su gestión económica. De hecho, fue el propio Hoeness quién hace varios meses habló del mercado de fichajes del Bayern y volvió a señalar al Barça.

"Max Eberl hubiera querido comprar a un jugador, pero nosotros sabemos lo que tenemos en caja. Eso es tan importante como el éxito deportivo. Ahí está el ejemplo del Barcelona. Si compras, compras y compras... de repente tienes 1.200 millones de euros de deuda. Adiós muy buenas", confesó en una entrevista en 'Sport1'.

