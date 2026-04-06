Última actualización sobre el estado físico de Harry Kane: ¿juega ante el Real Madrid este martes?

Tras dejar atrás una molestia en el tobillo que lo marginó de los últimos compromisos, Harry Kane estará presente en el duelo del Bayern Munich ante el Real Madrid por los cuartos de final de la Champions League; este lunes se entrenó a la par de sus compañeros y fue incluido en la convocatoria para viajar al Santiago Bernabeú.

🚨🔙 Harry Kane is back and travels to Madrid with FC Bayern squad to face Real. pic.twitter.com/LWyOxiTsOK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 6, 2026

Una lesión rodeada de incógnitas

El problema físico de Kane generó cierta incertidumbre en los últimos días, no solo por su evolución, sino también por la falta de precisiones médicas. La molestia se produjo durante su participación con la selección inglesa en la última fecha FIFA de marzo, aunque nunca se confirmó con exactitud cuál de sus tobillos fue el afectado.

Incluso el director deportivo del Bayern, Max Eberl, llegó a ironizar al respecto en sus últimas declaraciones, comentando que “ambos tobillos parecían inflamados”, una frase que reflejó la imprecisión en torno al estado físico del jugador.

Durante su ausencia, Kane se perdió el segundo compromiso con su combinado nacional, el amistoso internacional ante Japón, y a nivel club, el duelo frente al Friburgo por la Bundesliga. Su baja obligó al equipo dirigido por Vincent Kompany a reorganizar su ataque, aunque sin lograr reemplazar del todo su peso ofensivo en la variante táctica del conjunto alemán.

England v Japan - International Friendly | Marc Atkins/GettyImages

Sin embargo, la evolución del delantero fue positiva durante el fin de semana, lo que permitió que el cuerpo técnico acelere su puesta a punto. La práctica en Säbener Strasse, abierta parcialmente a la prensa, terminó de confirmar que el inglés está nuevamente en condiciones de competir y con la posibilidad de volver a la actividad titular ante el Real Madrid, aunque su condición física será evaluada hasta último momento.

Por eso, contar nuevamente con su delantero estrella representa un impulso anímico y futbolístico clave para un Bayern que buscará dar el golpe en Madrid y sentenciar la serie para avanzar en la competencia.