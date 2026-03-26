Últimas noticias de Cruz Azul: representantes en el tricolor, amistoso ante Atlético Nacional y más

El Club de Fútbol Cruz Azul es sublíder del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX con 27 puntos solo por debajo del Club Deportivo Guadalajara que tiene 30 unidades.

De esa manera, previo al comienzo de la Fecha FIFA de marzo te dejamos con la información más reciente del conjunto celeste.

Los convocados celestes al tricolor

🇲🇽 Convocados Mexicanos 🇲🇽



Erik Lira y Charly Rodríguez fueron llamados a @miseleccionmx para los amistosos ante Portugal y Bélgica 💙



¡Con todo! 🔥 pic.twitter.com/cnNeWtk5iB — CRUZ AZUL (@CruzAzul) March 19, 2026

Los mediocampistas Erik Lira y Carlos Rodríguez fueron llamados por la selección mexicana dirigida por Javier ‘Vasco’ Aguirre para los partidos frente a la selección de Portugal el 28 de marzo en el renovado Estadio Azteca y ante la selección de Bélgica el 31 de marzo en el Soldier Field de Chicago.

Estos jugadores fueron los únicos llamados por selecciones nacionales para este parón en la primera Fecha FIFA del año.

Listas las fechas y horarios para enfrentar a LAFC

Listos los días y horarios para los Cuartos de Final de @TheChampions 🏆💙 pic.twitter.com/oZwYRzayww — CRUZ AZUL (@CruzAzul) March 20, 2026

La serie de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup 2026 dará inicio el martes 7 de abril visitará a LAFC desde las 19:00 horas del Centro de México, en el BMO Stadium, ciudad de Los Angeles, California.

En cuanto a la revancha, la misma tendrá lugar el martes 14 de abril y también desde las 19:00 horas del Centro de México, en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

El amistoso ante el Atlético Nacional

Nuestro próximo partido 💙🚂



La Máquina 🆚 Atlético Nacional 🇨🇴



📆 25 de marzo

📍 San José, California

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Este miércoles 25 de marzo el cuadro de La Noria y el Atlético Nacional de Colombia se medirán en un encuentro amistosos desde la Unión Americana en el PayPal Park de San Jose, California.

Dicho compromiso será para mantener ritmo durante el parón de la Fecha FIFA y mantener el estado físico competitivo. Además, el guardameta Kevin Mier que ya volvió a la actividad oficial tras su lesión, se reencontrará con su exclub.

Cruz Azul volverá al Estadio Banorte junto al América y Atlante en el Apertura 2026

TRES INQUILINOS PARA EL COLOSO 🏟️🔥



​Mikel Arriola lo hizo oficial: el nuevo Estadio Azteca no solo será casa del América y Cruz Azul, también del Atlante. Los Potros de Hierro regresan al escenario mayor. 🦅🚂🐎



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Mikel Arriola reveló que tras la reinauguración del Estadio Banorte tras su remodelación, la Máquina Celeste y los Potros de Hierro podrán hacer uso del Coloso de Santa Úrsula junto con las Águilas a partir del próximo semestre.

“El Estadio que se reinaugura el sábado representa una inversión de casi 300 millones de dólares, lo que le va a dar viabilidad al fútbol mexicano en los próximos 30 años. Van a jugar ahí por cierto el Atlante, Cruz Azul y América”, apuntó el dirigente.

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