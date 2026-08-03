Últimas noticias de fichajes Cruz Azul: Erik Lira se iría al Oriente Medio, sin refuerzos en La Noria y más

Falta mes y medio para el cierre del mercado de fichajes de verano y de momento, el Club de Fútbol Cruz Azul no tiene pendiente por reforzar su plantel mientras no se concreten bajas.

Previo a su presentación en la Leagues Cup 2026, el vigente campeón del fútbol mexicano sigue sin sumar nuevas incorporaciones.

De esa manera, te dejamos con las noticias más recientes sobre fichajes del cuadro cementero este verano.

Sin salidas, no va a haber entradas

“SI NO HAY SALIDAS, NO VA A HABER ENTRADAS EN CRUZ AZUL” 🤯@RaoulPolloOrtiz revela que la Máquina no planea reforzarse mientras mantenga a su plantel sin bajas 😮



“EL CACHORRO NO VA A LLEGAR” 🤷‍♂️#LUP pic.twitter.com/wg5ZqhkW4I — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) July 28, 2026

El periodista de Fox Sports MX, Raoul Ortiz, reveló que mientras no haya salidas de la plantilla, no habrá entradas de nuevos fichajes en la Máquina Celeste.

“El Cachorro hoy no llega, Brunetta hoy no va a llegar, el que quieran buscar, no va a llegar. No van a llegar refuerzos”, dijo sobre la actualidad del equipo de Joel Huiqui.

Por si fuera poco, Joel Huiqui se pronunció al respecto del mercado de fichajes y validó las declaraciones del periodista afirmando que no espera que lleguen incorporaciones.

Hoy me siento muy contento con el equipo porque tenemos muchas variantes… No estoy esperando nada (refuerzos), estoy esperando a recuperar a los jugadores mañana y pensando en el sábado, y creo que el equipo que tenemos hoy está completo y estoy contento por eso Joel Huiqui.

El entrenador espera potenciar la calidad de sus elementos y no tiene la urgencia de disponer de un fichaje en particular.

Erik Lira no iría a Europa

🇲🇽🇦🇪¡CONFIRMADO!💰



Al Jazira, de Emiratos Árabes Unidos, le presentó una oferta a Erik Lira con un salario de $3MDD por año💸



✍Cruz Azul recibiría una cifra de dos dígitos por su traspaso.



⏳ Ahora la decisión está en manos del jugador y del club.



Vía: \@ccaballero10 |… pic.twitter.com/kc0aG7rpTc — Jovenes Futbolistas MX (@Jovenesfutmx) August 2, 2026

Parece que el sueño europeo se apaga, pero el sueño económico se enciende, el Al-Jazira Sporting Club de Emiratos Árabes Unidos ha mandado una oferta de más de 10 millones de dólares por un porcentaje del pase de Erik Lira, según información del periodista César Luis Merlo.

Además de la gran oferta, su salario también sería muy atractivo dentro de la institución que pertenece al ‘pool’ de equipos del City Group. Al club cementero claramente le agrada la oferta, pero habrá que esperar a la postura del jugador, que ha priorizado su deseo de ir a Europa.

Gabriel Fernández sin prisa por tomar una decisión

Gabriel Fernández falló penalti ante Atlante | ALFREDO ESTRELLA/GettyImages

La novela de la extensión de contrato del delantero uruguayo con la Máquina Celeste seguirá teniendo más episodios lo que resta del verano y quizá todo el segundo semestre.

El atacante charrúa sigue paciente y no se deja inquietar para renovar, pero en La Noria quieren cerrar un acuerdo antes de que llegue el final del torneo y se pueda marchar como agente libre.

Por si fuera poco, el jugador ha sido señalado en las últimas semanas por sus errores frente a la portería, en el Campeón de Campeones tuvo una falla grae frente al portero y esta semana viene de errar un penalti en la Jornada 3 ante Atlante, por lo que un sector de la afición lo ha empezado a criticar.