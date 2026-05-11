La directiva del Club de Fútbol Cruz Azul tiene mucho por hacer en las próximas semanas y es que una vez finalizada su participación en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX deben tomar muchas decisiones y el periodo de tiempo será muy corto.

Por una parte, tendrán que tomar la decisión de quién será su nuevo timonel en el banquillo u dependiendo de su descenlace si es que continuará Joel Huiqui, además, ya se ha dado a conocer que las prioridades de fichajes del club es un defensa central y un lateral o carrilero por derecha con el objetivo de contar con variantes sólidas, pero también no se descartan apuntalar otras posiciones.

Ahora bien, hay que recordar que el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX dará inicio en el mismo fin de semana en que será la final de la Copa del Mundo 2026, por lo que el tiempo se irá volando y se deben tomar decisiones apresuradas, aunque es bien sabido que los clubes mexicanos sueles dejar muchas cosas para semanas después de comenzados los torneos.

Una vez dicho esto, a continuación les contaremos algunas de las noticias más recientes acerca del mercado de verano y fichajes del conjunto celeste camino al siguiente certamen.

Domenec Torrent en la mira de Cruz Azul

Como ya lo mencionamos, el puesto de director técnico es una de las prioridades de la cúpula celeste para el próximo torneo. Aunque todo depende de cómo finalice el certamen Joel Huiqui que tiene opciones de mantenerse en el puesto.

Sin embargo, de acuerdo con MARCA México el técnico español y exentrenador del Atlético de San Luis y Club de Fútbol Monterrey, Domenec Torrent es una de las opciones para tomar las riendas del club tras la Copa del Mundo 2026.

Quieren repatriar a Nelson Deossa

𝗦𝗘𝗥𝗜́𝗔 𝗨𝗡𝗔 𝗟𝗢𝗖𝗨𝗥𝗔 💙🤯💣



Cruz Azul sueña con el bombazo llamado Nelson Deossa del Real Betis.



La Máquina quiere traerlo de vuelta a la Liga MX, informa Diario Universal; añaden que el Betis no vería con malos ojos su traspaso, pues no ha resultado lo que… pic.twitter.com/kvShCsqzPY — Futbol Total (@futboltotal) May 2, 2026

La Máquina Celeste quiere traer de regreso al mediocampista colombiano Nelson Deossa, aunque el jugador tiene contrato hasta 2030 con el Real Betis, el club español no vería con malos ojos en dejar ir al jugador, luego de que su fichaje no ha resultado como esperaban.

De esa manera, el cuadro celeste quiere a un socio para José Paradela y Agustín Palavecido, además, se espera que Erik Lira puede salir del equipo y necesitan reforzar su zona.

Julián Araujo ha estado en la órbita

OPCIÓN CELESTE 💥



La salida de Jorge Sánchez de Cruz Azul dejó un vacío que ya piensan como llenar.



💪🏻 De acuerdo con el podcast Vamos Show por Kery!News, la directiva celeste comenzó a explorar la situación de Julián Araujo, quien actualmente está en Celtic.



👀 La Máquina… pic.twitter.com/QknUhDl1sJ — Futbol Total (@futboltotal) March 17, 2026

Para la posición de lateral derecho, el jugador del Bournemounth cedido en el Celtic de Escocia es un candidato para fichar con el cuadro azteca, el canterano de LA Galaxy ha pasado los últimos años en varios países y clubes de Europa, además, hace recuperación en el CAR con el objetivo de colarse a la Copa del Mundo.

Independientemente de eso, el jugador tiene mucho futuro y ha sido vinculado con la Máquina en meses recientes.

Joao Pedro sería una opción en el ataque

TODOS LO QUIEREN 🔥



João Pedro sigue dando grandes números en San Luis y sigue siendo noticia en el fútbol de estufa.



💥 De acuerdo con El Universal, el delantero sigue en la mira de Cruz Azul, Monterrey, Tigres y América, quienes buscarían ficharlo para el Apertura 2026.



💰… pic.twitter.com/gEUlwvGahh — Futbol Total (@futboltotal) March 10, 2026

Desde el año pasado el delantero brasileño de ascendencia italiana ha estado en la mira del cuadro capitalino, el jugador del Atlético de San Luis viene de ser bicampeón de goleo individual con 12 y 14 goles, respectivamente, en el Apertura 2025 y Clausura 2026.

Con las dudas de poder mantener a Gabriel Fernández en el equipo, el veterano carioca sería una gran posibilidad para reforzar a los celestes.