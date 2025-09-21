Últimas noticias de fichajes de la Liga MX: Amaury Morales, Mateusz Bogusz, Radamel Falcao y Gabriel Milito

El pasado viernes 12 de septiembre llegó a su fin el mercado de transferencias del Apertura 2025, de la Liga MX, así que los clubes han quedado con sus plantillas completas para disputar el título, sin embargo, algunos equipos nacionales e internacionales ya piensan en el año 2026.



Aquí te dejamos lo último del Fútbol de Estufa:

¡No te olvides de seguirnos también en nuestra cuenta de Instagram, sportsillustratedfutbol , y nuestra cuenta de Twitter, @_SIFutbol !

1. Independiente Avellaneda buscó a Gabriel Milito

Gabriel Milito | Simon Barber/GettyImages

Si bien el presente de Chivas no es bueno, el técnico argentino está totalmente comprometido con la institución.



El periódico El Universal informó que El Rojo lo buscó cuando más peligraba su puesto y a diferencia de otros compatriotas suyos, no cayó en la tentación de volver a su país.

2. Pumas no quiso a Radamel Falcao

Radamel Falcao | Eurasia Sport Images/GettyImages

Ahora que el mercado de fichajes terminó, se han revelado algunas noticias.



Supuestamente, con información del periódico El Excélsior, el colombiano fue opción para reforzar el ataque de Universidad Nacional, pero estos no quisieron arriesgarse debido a la edad del delantero.



La fuente asegura que los auriazules dijeron no porque a sus 39 años no encajaba con el proyecto del club.

3. Amaury Morales ya es seguido en Europa

Amaury Morales | Dave Bernal/ISI Photos/GettyImages

El mediocampista de Cruz Azul se encuentra con la selección mexicana sub-20 preparándose para encarar el Mundial de la categoría, a celebrarse en septiembre y octubre, sobresaliendo en un amistoso contra Arabia Saudita al generar un penal que ayudó a vencer 2-0.



Aprovechando el momento, el reportero Gerardo González, del diario El Heraldo y el portal ‘Vamos Azul’, escribió en su cuenta de X que el Rangers de Escocia está observando su desempeño, una buena noticia para el canterano celeste que tiene muy buen nivel.



“De cara al Mundial sub-20, Rangers de Escocia sigue de cerca a Amaury Morales. De momento sólo ha quedado en acercamiento a la joya celeste”, se pudo leer en su publicación.

4. Mateusz Bogusz podría dejar Cruz Azul en 2026

Mateusz Bogusz | Jam Media/GettyImages

De acuerdo con el periodista turco Ekrem Konur, un equipo de la Bundesliga de Alemania está preparando una oferta cercana a los 13 millones de euros para llevarse al polaco de La Noria, aun cuando su valor es de 7.5 mde, según el portal especializado Transfermarkt.



Sin embargo, esto será hasta el mercado invernal, así que por ahora el mediocampista deberá estar concentrado con el cuadro celeste.