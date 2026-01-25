Últimas noticias de fichajes de la Liga MX: Borré, Rodríguez, Ruiz, Djuka, Dupuy, Veiga, Pulido, Guti, Borja y más

Luego de tres jornadas disputadas en el Torneo Clausura 2026, de la Liga MX, llegó el primer parón debido a los partidos amistosos que sostiene la selección mexicana.



De cualquier forma, estos días han estado movidos con respecto al tema de las altas y bajas, sin embargo, todavía puede haber más porque el mercado se cierra el próximo 8 de febrero.



Aquí están las últimas noticias de rumores y fichajes del Fútbol de Estufa del Clausura 2026.

1. Sebastián Rodríguez jugará con Rayados

Sebastián Rodríguez | MLS/GettyImages

Monterrey fue por una de figuras jóvenes más destacadas de la MLS, el cual milita en el Houston Dynamo. El mediocampista mexicoamericano de 18 años, que ha representado a México en categorías inferiores, arriba a la institución en calidad de préstamo por un año, con una opción de compra, así lo informó el periodista argentino César Luis Merlo.

2. Luca Martínez Dupuy llega a México

¡Bienvenido a la frontera, Luca!

Llegas a una ciudad de lucha, trabajo y bravura 🐎💚⚽



📰 Más información:https://t.co/AuS2J2ITx6 pic.twitter.com/F1td6ILbWA — FC Juárez (@fcjuarezoficial) January 23, 2026

El delantero de ascendencia mexicana y argentina fue fichado por Bravos de Juárez, club que lo hizo oficial a través de sus redes sociales.



El atacante arriba desde el Godoy Cruz de Argentina en calidad de préstamo con opción de compra.

3. América sigue en negociaciones por Raphael Veiga

Raphael Veiga | MIGUEL SCHINCARIOL/GettyImages

Si bien algunos medios han indicado que la directiva azulcrema está en pláticas con el Palmeiras de Brasil para lograr un préstamo por un año con opción de compra, desde el país sudamericano aseguran que siguen contando con el centrocampista, quien es un ídolo del club.



El técnico del Verdao, Abel Ferreira, confesó que no sabe mucho sobre las pláticas que tiene el jugador con el cuadro mexicano, pero aseguró que sigue contemplando al mediocentro en su plantilla.

4. Uros Djurdjevic se mantiene como opción de Rayados

Uros Djurdjevic | Jam Media/GettyImages

En la semana se informó que el club regio estaba pensando en ir por el fichaje del serbio debido a la posible partida del atacante argentino Germán Berterame.



En cuanto eso salió a la luz, la directiva del Atlas rápidamente respondió que no tenían intenciones de dejar ir a su delantero.



Pero ahora, el periodista Fernando Esquivel compartió que las gestiones por Djuka están en proceso, con los Rojinegros tratando de obtener por lo menos cuatro millones de dólares.

5. Erick Gutiérrez, aún en el limbo

Erick Gutiérrez | Hector Vivas/GettyImages

El Guti no entra en planes de Chivas, por eso se le sigue buscando acomodo, pero no se logra concretar su salida.



Una de las tantas opciones era que volviera al Pachuca, mas también hay interés desde la MLS. Se sabía que el San Diego FC lo tenía como opción y ahora se suman Los Ángeles FC.



Pero al final, ninguno ha lanzado una propuesta para adquirirlo.

6. ¿Alan Pulido a Rayados?

Alan Pulido | Jam Media/GettyImages

Otra carta en la baraja de Monterrey sería el tamaulipeco, quien tampoco forma parte de los planes del Guadalajara.



El Francotirador del Diario Récord, comentó en su columna que El Peluchín viajó a Nuevo León para platicar con la directiva auriazul y el cuerpo técnico encabezado por el español Domènèc Torrent, quienes se han interesado en sus servicios.



El mismo delantero subió a sus historias de Instagram su viaje en avión.

7. Cruz Azul quiere retener a Jorge Sánchez

Jorge Sánchez | Leopoldo Smith/GettyImages

El PAOK Salónica de Grecia se interesó por el lateral derecho e inició los contactos para poder conseguir un préstamo por un año, así lo informó César Merlo, no obstante, La Máquina dio un no rotundo porque no quiere perder más piezas al tener una plantilla con muy pocas variantes.



Empero, si se trata de una oferta bastante atractiva, el club mexicano podría pensar en desprenderse del defensor.



De cualquier forma, se rumora que el club helénico no tira la toalla y podría volver al ruedo con una oferta mucho más atractiva.

8. Rafael Santos Borré, también suena en Monterrey

Rafael Santos Borré | Eurasia Sport Images/GettyImages

De acuerdo con el periodista regiomontano Felipe Galindo, uno de los apuntados en la agenda albiazul es el delantero colombiano de 30 años de edad, que cuenta con experiencia europea.



El cafetalero milita actualmente con el Internacional Porto Alegre de Brasil y tiene contrato hasta diciembre del 2028, por lo que un traspaso definitivo sería la opción más viable.

9. Mateusz Bogusz sigue dando problemas a Cruz Azul

Mateusz Bogusz | Jam Media/GettyImages

Pasan semanas y semanas y se menciona que el polaco está por marcharse a la MLS, pero nunca termina por concretarse.



Sobre el tema, el periodista César Caballero de ESPN explicó que la transferencia del mediocampista al Houston Dynamo está detenida por temas de contrato y de cómo utilizarán el 30 por ciento de la carta que conserva La Máquina para una futura venta.



El plan podría quedarse y el europeo se quedaría en La Noria.

10. Miguel Borja dejó a Cruz Azul con las ganas

🇦🇪🇨🇴 Miguel Ángel Borja es nuevo jugador del Al-Wasl en los Emiratos Arabes. pic.twitter.com/Q13C14WFT6 — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) January 23, 2026

Gracias al tema de Mateusz Bogusz, quien provocó que no se liberara una plaza de No Formado en México, el delantero colombiano se hartó de esperar y prefirió optar por otra propuesta.



Tras lanzar un mensaje en redes agradeciendo a La Máquina por haber buscado sus servicios, El Colibrí firmó con el Al-Wasl de los Emiratos Árabes Unidos.

11. Dieter Villalpando se aventura en Chile

Dieter Villalpando es oficialmente nuevo refuerzo de Everton. Foto comunicaciones Everton #vamoseverton 💙💛💙⚽ pic.twitter.com/HYe0FzkPj4 — LatidosOroyCielo (@LatidosOroCielo) January 23, 2026

Tras haber sido dado de baja por Bravos de Juárez, el mediocampista seguirá su carrera en Sudamérica.



El centrocampista de 34 años firmó como agente libre con el Everton Viña del Mar de Chile.

12. César Bustos renovó con Rayados

El joven César Bustos a sido renovado. pic.twitter.com/HldQ8S7v68 — Victor Galicia (@vecerro) January 22, 2026

Monterrey extendió el contrato del defensa central hasta el 2027.



El también lateral derecho tuvo participación con México en la Copa del Mundo sub-20, mientras con el primer equipo de los regios ha tenido cinco participaciones.

13. Nico Ibáñez, ofrecido a Cruz Azul

Nico Ibáñez | Hector Vivas/GettyImages

Ante la caída del fichaje de Miguel Borja, los felinos han buscado que el delantero se sume a La Máquina, así lo informó el periodista René Tovar.



Supuestamente, el club regio no contempla al argentino, por eso habrían tomado dicha decisión, pero el agravio sigue siendo el mismo: el alto salario que percibe.

14. San Luis le dijo adiós a Jonathan Villal y Emiliano García

🚨Atlético Ottawa cerró la llegada de tres futbolistas mexicanos.

*️⃣Jonathan Villal y Emiliano García (provenientes de Atlético San Luís).

*️⃣Daniel Aguilar (ex Caracas de Venezuela). pic.twitter.com/FbNKDoYgYQ — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 23, 2026

César Merlo notificó que el Atlético Ottawa de Canadá sumó a los dos mexicanos en sus filas, procedentes del cuadro potosino.



El mexicoamericano de 21 años juega como mediocentro ofensivo, mientras el segundo, con 22 años, se manifiesta como centro delantero.

15. Necaxa quiere contar con Javier Ruiz

RUMOR || ALTA



👤 Javier Ruiz

🇦🇷 Argentino, 2004

🔵 Extremo Izquierdo

📍 Barracas Central (Independiente) → Necaxa#CL26 #FuerzaRayos⚡️



📝 @nahuelfutbol: "Interés de Necaxa por Ruiz: préstamo con alguna obligación de compra por objetivos. Una de tres opciones que manejan" pic.twitter.com/2zDy21on72 — EstufaNecaxa (@EstufaNecaxa) January 23, 2026

El periodista argentino Nahuel Ferreira informó que los Rayos están interesados en el extremo argentino del Independiente Avellaneda de Argentina, tratando de cerrar un préstamo con alguna obligación de compra por objetivos.



Sin embargo, la fuente explicó que El Rojo no puede ceder más futbolistas al exterior, por eso en caso de avanzar se tendría que firmar una venta definitiva con plan de pago, así que el cuadro sudamericano espera la oferta formal de los hidrocálidos.