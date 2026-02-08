Últimas noticias de fichajes de la Liga MX: Cuevas, Lima, Pérez, Ibáñez, Navas, Rodríguez, 'Monchu', Costa y más

Ya se disputa la Jornada 5 del Clausura 2026, de la Liga MX, pero además de eso, estos días han estado bastante movidos con respecto al tema de las altas y bajas porque el mercado de invierno se cierra este domingo 8 de febrero.



Aquí están las últimas noticias de rumores y fichajes del Fútbol de Estufa del Clausura 2026.

1. América se reforzará con Vinicius Lima

Vinicius Lima | Nicolò Campo/GettyImages

El periodista argentino César Luis Merlo compartió que el mediocampista del Fluminense de Brasil se pondrá a las órdenes del club azulcrema.



La fuente indicó que el atacante brasileño arribará a préstamo por un año con opción de compra.



Supuestamente, el entrenador brasileño André Jardine lo ve como el reemplazo ideal para el mediocampista español Álvaro Fidalgo, que se marchó al Real Betis de España.

2. Jonathan Pérez se pondría el jersey de Chivas

Jonathan Pérez | Carly Mackler/GettyImages

El Guadalajara sigue buscando más talento nacido en los Estados Unidos que tenga raíces mexicanas.



En la semana se supo que la directiva tapatía estaba en pláticas para lograr el fichaje del extremo derecho del Nashville SC de la MLS.



Se comentaba que por cuestión de tiempo probablemente no se lograría el objetivo, pero el periodista Fernando Esquivel aseguró que ya se intercambiaron los documentos para su registro, aparte que el mexicoamericano tiene deseos de jugar con el Rebaño Sagrado.



El atacante llegaría al redil a préstamo por un año con opción de compra.

3. Atlas sigue negociando por Agustín Rodríguez

Agustín Rodríguez | NurPhoto/GettyImages

A lo largo de la semana los Rojinegros han estado en búsqueda de un nuevo ‘9’ tras la repentina salida del serbio Uros Djurdjevic, teniendo como principales opciones dos nombres.



Uno es el uruguayo del Juventud de su país y se ha informado que las pláticas están avanzadas para lograr la contratación, pero todo está detenido por el tema contractual.



Los tapatíos han buscado al delantero a modo de préstamo por un año con opción a compra, pero también tendría una posible obligación de compra. Todo esto a cambio de 1.5 millones de dólares por el 80 por ciento del pase.

4. Tigres está sondeando a Mauricio Cuevas

Mauricio Cuevas | Alex Slitz/GettyImages

El periodista estadounidense Tom Bogert reveló que la U de Nuevo León está interesada en el lateral derecho del LA Galaxy de la MLS.



El mexicoamericano tiene 22 años y tiene contrato con los Galácticos hasta diciembre del 2026, aparte ha representado a los Estados Unidos en categorías inferiores.

5. Cruz Azul presentó el fichaje de Christian Ebere

Este viernes, La Máquina hizo oficial la contratación del delantero nigeriano, procedente del Nacional Montevideo de Uruguay.



El campeón del mundo sub-17 con Nigeria llegó a La Noria a cambio de 1.8 mdd, firmando por tres años.



El africano incluso debutó este fin de semana.

6. Rodrigo Aguirre cambió las alas por garras

Tal como se había confirmado previamente, el delantero uruguayo se marchó del América para unirse a la causa de los Tigres.



El Búfalo fue transferido de forma definitiva al club regio, por una cifra cercana a los tres mdd.



El seleccionado charrúa forjó un lazo por dos años con opción a uno más.

7. Nico Ibáñez, la solución de Cruz Azul

Nico Ibáñez | Rodrigo Oropeza/GettyImages

La Máquina no logró cerrar al ítalo-brasileño Joao Pedro del San Luis, así que apunto hacia el norte.



Fer Esquivel compartió que los cementeros tienen negociaciones avanzadas para fichar al delantero argentino de Tigres.



Todo está encaminado para una transferencia definitiva, con el visto bueno del jugador, que firmaría un contrato por dos años con opción a uno más.

8. Keylor Navas duda con seguir en Pumas

Keylor Navas | Simon Barber/GettyImages

Diferentes reportes han señalado que el guardameta no estaría muy seguro de continuar con los felinos el próximo semestre, sobre todo después de la goleada que recibieron entre semana por parte del San Diego FC de la MLS en la Concachampions.



TVC Deportes relató que a pesar de que ha habido charlas entre la directiva y el tico, este último no está muy seguro de renovar.

9. Rubén Duarte y Álvaro Angulo, con dudas también

Álvaro Angulo | Azael Rodriguez/GettyImages

El guardameta no sería el único que estaría pensándosela dos veces con mantenerse en Ciudad Universitaria, ya que Adriana Maldonado de ESPN reportó que el defensa español y el lateral colombiano han mostrado desesperación porque sienten que la institución no está al nivel de competencia que se les prometió en su momento, un equipo que lucharía por títulos.

10. América por fin se desprendió de Igor Lichnovsky

Después de darle mucho dolores de cabeza al conjunto de Coapa, el chileno rescindió su vínculo para aventurarse en otra nación.



El defensor andino continuará su trayectoria con el Fatih Karagumruk de Turquía, club que le dio la bienvenida a través de sus redes sociales.

11. Ramón Rodríguez ‘Monchu’, la nueva cara en Juárez

Bravos siguió con sus movimientos y su último refuerzo es el centrocampista de 26 años, quien arriba desde el Aris Salónica de Grecia.



El mediocampista español estará a préstamo por un año en la frontera, con opción de compra.

12. James Rodríguez, de la Liga MX a la MLS

Él está aquí.



El colombiano por fin decidió su nueva aventura y será en la liga de los Estados Unidos, luego de su paso por el León.



El centrocampista fue anunciado oficialmente por el Minnesota United, con el cual firmó contrato hasta junio del 2026, con opción a seis meses más.

13. Cruz Azul consultó otra vez por Julián Millán

Julián Millán | ARISSON MARINHO/GettyImages

Desde hace unas semanas se había ventilado que la directiva celeste seguía de cerca al defensa central.



Conscientes de que necesitan más gente para poder luchar por títulos, La Máquina volvió a acercarse al Nacional Montevideo para saber las condiciones del colombiano, por el cual piden seis mdd, así lo indicó el periodista argentino Nahuel Ferreira.



No obstante, esa cifra resultó muy alta para los celestes, quedando descartada toda posibilidad de ficharlo.

14. Camilo Cándido se fue de Cruz Azul

Por fin el uruguayo quedó totalmente desvinculado de La Máquina, ya que se unió al Nacional Montevideo de su país.



El lateral regresó de un préstamo, pero al no entrar en planes de la directiva, hubo mutuo acuerdo para rescindir su vínculo y ahora el defensor estará unido al Bolso por un año con opción a otro más.

15. Marquinhos Costa resuena en Coapa

Desde El Heraldo de México se mencionó que el América tiene su atención puesta en el extremo izquierdo del Spartak Moscú de Rusia.



La misma fuente aclaró que todavía no hay negociaciones entre las Águilas y el club ruso por el brasileño, sin embargo, todo se podría intensificar en estas últimas horas porque el mercado de invierno está a nada de cerrarse.