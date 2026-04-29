Últimas noticias de fichajes de la Liga MX: Herrera, Crespo, Lira, Vite, Canales, Peláez, Ervitti, Mora, Sosa y más

Ya culminó la fase regular del Torneo Clausura 2026, de la Liga MX, y este fin de semana arrancará la Liguilla por el título.



Pese al arranque de la Fiesta Grande, varios equipos ya están pensando en el futuro, por lo que los rumores de altas y bajas rumbo al Apertura 2026 han dado inicio.



Aquí están las últimas noticias del Fútbol de Estufa:

¡No te olvides de seguirnos también en nuestra cuenta de Instagram, sportsillustratedfutbol , y nuestra cuenta de Twitter, @_SIFutbol !

1. ¿Javier Hernández al Atlante?

Javier Hernández | Simon Barber/GettyImages

Ahora que se consumó el retorno de los Potros de Hierro a la Primera División, el nombre de Chicharito ha sido vinculado con el equipo.



Desde el Diario AS han lanzado que el delantero está en el radar de los azulgranas, existiendo un 50 por ciento de posibilidades de que el veterano mundialista se una a su causa.



Al mismo tiempo, el máximo anotador en la historia de la selección mexicana ya aseguró que no piensa en el retiro porque todavía tiene planes a futuro. ¿Casualidad? Ya veremos.

2. Miguel Herrera guiará al Atlante

¡BIENVENIDO PIOJO!

Miguel Herrera asume el mando de nuestros #PotrosDeHierro. Experiencia, carácter y ADN azulgrana para llevar al Atlante a lo más alto.#LesGusteONoLesGuste#LesPrometimosVolver pic.twitter.com/Kt7HYiBJie — Atlante FC 🐎⚽️ (@Atlante) April 29, 2026

Tal como se había especulado desde hace varias semanas, El Piojo será el timonel de los Potros de Hierro en su nueva aventura por el máximo circuito.



Desde sus redes sociales, el club azulgrana confirmó que El Güero será su nuevo estratega, quien precisamente fue campeón como jugador con la institución.



El técnico mundialista en Brasil 2014 firmó por dos años con opción de extender de acuerdo a sus logros, además tendría como auxiliares técnicos a otros dos con ADN atlantista como el argentino Federico Vilar y, supuestamente, Ricardo Carbajal, este siendo el último que dirigió al club en la Liga de Expansión y que ya fue destituido a través de un comunicado.

3. El Girona negociaría por Erik Lira

Erik Lira | Agustin Cuevas/GettyImages

Diferentes medios han expuesto que el club español habría iniciado pláticas con Cruz Azul para poder hacerse con el pivote, que tendrá presencia en el Mundial 2026 con la selección mexicana.



Sumado a ello, el contención dejó un emotivo mensaje para La Máquina tras la última jornada, algo que podría tener doble significado porque sabría de su posible partida.

4. Crecen y crecen los interesados en Armando González

Armando González | Jam Media/GettyImages

Desde hace unas semanas se reportó el fuerte interés de la Bundesliga de Alemania por La Hormiga, encabezados por el Borussia Dortmund y el Bayer Leverkusen, pero desde aquel país han mencionado a otros que levantarían la mano por el delantero de las Chivas.



El sitio web fussballdaten añadió a la lista al Hoffenheim y al Eintracht Frankfurt. Y escuadras de otros países tampoco le pierden de vista: el FC Barcelona de España, el Celtic de Escocia, el West Ham United de Inglaterra y el Sporting Lisboa de Portugal.

5. Cuatro opciones para estratega de Monterrey

Hernán Crespo | Sports Press Photo/GettyImages

Rayados se despidió de forma vergonzosa del Clausura 2026, ya que fue goleado por el colero Santos Laguna, acabando así el interinato del argentino Nico Sánchez, quien seguirá ligado a la institución.



Supuestamente, con información el periodista Felipe Galindo de RG La Deportiva, en la baraja están los argentinos Hernán Crespo, Martín Anselmi y Matías Almeyda, todos actualmente libres, mientras otro que según se manejaba era Miguel Herrera, pero este ya firmó con el Atlante.



“No hay nadie más adelante que otro, pero ya hablaron con todos”, compartió el comunicador.

6. Necaxa vendió a Dereck Moncada

Dereck Moncada | Quality Sport Images/GettyImages

Sin haber jugado ni un solo minuto con los Rayos, el extremo derecho dejó una buena cantidad de dinero a la institución.



El hondureño de 18 años pertenecía a los hidrocálidos, que lo tenían cedido con el Inter de Bogotá de Colombia, antes La Equidad.



El catracho seguirá su carrera con el FC Lugano de Suiza tras haber sido vendido por 3.5 millones de dólares, así lo aseguró el periodista argentino César Luis Merlo.

7. ¿Antonio Cordón arribaría a México?

Antonio Cordón | Quality Sport Images/GettyImages

El director deportivo está viendo como su puesto corre un grave riesgo, ya que el Sevilla FC de España está en la lucha por no descender.



Debido a esto, su nombre ha comenzado a sonar con fuerza para seguir su trayectoria en otros lados, incluida la Liga MX.



El periodista italiano Matteo Moretto informó que el español tiene opciones en la Liga Profesional Saudí de Arabia Saudita y en otras ligas de Europa, así como en suelo azteca, pues su perfil agrada bastante.

8. Ricardo Peláez podría llegar al Atlas

Ricardo Peláez | Agustin Cuevas/GettyImages

Desde su columna en el Diario Récord, El Francotirador reveló que Gerardo Casanova, operador del club rojinegro con el nuevo dueño Grupo Prodi, tiene en la mira al Cabecita de Oro, al cual conoció en ESPN, para ser el nuevo director deportivo.

9. Sale Antonio Noriega, entra Walter Ervitti

Antonio Noriega | Sergio Mejia/GettyImages

Este martes, el equipo regio dio a conocer que El Tato deja de ejercer como director deportivo de la institución, luego del pésimo accionar del club.



A la brevedad, La Pandilla informó que el nuevo director deportivo será el argentino, quien estuvo como auxiliar técnico de Nico Sánchez.

10. Juárez no apostaría por Diego Ochoa

Diego Ochoa | Agustin Cuevas/GettyImages

Con información de ESPN, se mencionó que Bravos no hará válida la opción de compra por el defensor, quien pertenece a las Chivas. La realidad es que el mundialista sub-20 tuvo muy poca participación con los fronterizos.



De acuerdo con la fuente, en el Guadalajara tampoco le tendrían contemplado, sin saber entonces que sería de su futuro.

11. Sergio Canales se marchó de Rayados

Tu calidad te hizo brillar en la cancha, pero lo que nos marcó fue el vínculo que construiste con nuestra gente.💙



Te deseamos lo mejor en lo que viene, @SergioCanales.🙌🏼 Monterrey siempre será tu casa #EnLaVidaYEnLaCancha.⛰️ pic.twitter.com/2VjIAXyjTS — Rayados (@Rayados) April 28, 2026

De forma sorpresiva, este martes el equipo regio dio a conocer que el capitán español concluyó su etapa en la institución.



Al mismo tiempo, el club compartió un video del mediocampista externando su cariño por el equipo y lo duro que fue no haber podido conseguir títulos.



Previamente ya se había rumorado que no seguiría porque tendría un acuerdo verbal para unirse al Racing Santander de su país, el club de sus amores y del cual es canterano.

12. Rayados soltaría billetazos por Gilberto Mora

Gilberto Mora | Dustin Bradford - Leagues Cup/GettyImages

Desde TUDN, precisamente Adolfo Peñaloza, han asegurado que La Pandilla buscaría la contratación del talentoso mediocampista.



El joven de 17 años estará con México en el Mundial 2026 esperando cumplir un destacado papel, aparte tiene contrato hasta diciembre del 2026 con Xolos de Tijuana, los cuales pretenden 20 mdd.



En repetidas ocasiones, el técnico uruguayo Sebastián ‘Loco’ Abreu ha asegurado que a menos que no sea el Viejo Continente, la joya azteca seguirá vinculado a los Canes Aztecas, pese a los constantes rumores que lo ponen en otro club mexicano.

13. Santiago Sosa, en la mente de Monterrey

Santiago Sosa | Rodrigo Valle/GettyImages

FOX Sports indicó que el centrocampista argentino ha sido sondeado por Rayados, debido a su facilidad para desempeñar diferentes funciones en el campo como central, pivote o mediocentro. El capitán del Racing Avellaneda está vinculado al club hasta diciembre del 2027.

14. Pedro Vite, del agrado de City Football Group

Pedro Vite | Jam Media/GettyImages

La semana pasada el técnico de Pumas, Efraín Juárez, compartió que ojeadores del CFG entablaron pláticas con él para conocer las condiciones de dos jugadores, sin revelarse los nombres.



Ahora, gracias a TUDN, se sabe que uno de ellos es el ecuatoriano, de quien desean asegurar su firma antes del Mundial. Al parecer, el Manchester City de Inglaterra desembolsaría 15 mdd por el mediocampista.