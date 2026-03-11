Últimas noticias de fichajes de la Liga MX: 'Hormiga', Auzmendi, Araujo, 'Toro', Navas, Abreu y Ambriz

En la Liga MX el mercado de transferencias culminó, pero en otras partes del mundo todavía se pueden hacer fichajes, sin olvidar que algunos conjuntos ya piensan a futuro, así que se han desatado rumores sobre posibles traspasos en el verano.



Aquí te dejamos las últimas noticias del Fútbol de Estufa del Clausura 2026:

1. Querétaro cedió a Rodrigo Auzmendi

Gallos Blancos se hizo con la ficha del delantero argentino del Banfield de Argentina, así lo confirmó el periodista argentino César Luis Merlo.



No obstante, al no tener plazas de extranjeros disponibles, el club queretano lo ha cedido a préstamo por un año sin cargo con el San Lorenzo Almagro, aunque si les ha colocado una opción de compra por cuatro millones de dólares.

2. El futuro de Gabriel Fernández con Cruz Azul está en el aire

El periodista Carlos Ponce del Diario Récord comentó en el programa ‘Infiltrados’ del mismo rotativo, que la directiva celeste está evaluando qué hacer con el delantero uruguayo, aun cuando ha tenido un buen desempeño este semestre.



El comunicador explicó que hay dos escenarios para el Toro: primero, renovarle su vínculo antes de acabar el campeonato; el segundo, buscarle acomodo en otro lado para intentar recuperar algo de los diez mdd que invirtieron en su fichaje.

3. Pumas, a buscar la renovación de Keylor Navas

De acuerdo con El Francotirador del Diario Récord, el tico ya comenzó negociaciones con Universidad Nacional para extender su estadía.



Según la columna, desde los dos lados hay deseo de continuar con la relación, mas el mundialista tendría derecho a pedir mejora en su contrato.



Lo que es un hecho es que desde la MLS sí le siguen los pasos.

4. Ignacio Ambriz, respaldado por la directiva de León

Ante el mal torneo de los Panzas Verdes, distintos rumores han especulado que Nacho podría dejar el banquillo porque su segunda etapa ha quedado muy por debajo de las expectativas.



No obstante, el portal SoyFiera aseguró que los Esmeraldas han confirmado la continuidad del mundialista, ya que confían en la jerarquía del plantel y la capacidad táctica del timonel para revertir la situación.

5. Sebastián Abreu no se marcha de Xolos

Posicionado en el peldaño 15, el uruguayo ha quedado lejos de las expectativas después del primer torneo que estuvo al mando del equipo.



Luego de perder con el sotanero Santos Laguna, se rumoró que El Loco estaba en la cuerda floja y podría ser cesado por Tijuana, pero Daniel Schvartzman de TUDN comentó que el estratega seguirá al frente, pues está decidido a revertir la situación.

6. El Borussia Dortmund vigila a Armando González

El gran presente del delantero del Guadalajara no ha pasado desapercibido, tanto que en las últimas semanas se ha hablado del interés y seguimiento de diferentes equipos de Europa, tal como el Barcelona de España.



Esta vez, según FOX Sports, gente del conjunto de la Bundesliga de Alemania estuvo observando el rendimiento de La Hormiga en el Clásico Tapatío contra Atlas, donde marcó una anotación y falló un penal.

7. Cruz Azul querría a Julián Araujo

Lanetafutbol, canal oficial de los aficionados de Cruz Azul en Youtube, lanzó que La Máquina Celeste iría por el fichaje del lateral derecho que milita en el Celtic de Escocia. Según la fuente, la intención es iniciar gestiones en el verano.



Luce complicado porque el afán del mexicoamericano era militar en Europa, perteneciendo al Bournemouth de Inglaterra, que lo cedió con los Hoops.