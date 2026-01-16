Últimas noticias de fichajes de la Liga MX: Joao Pedro, Esteves, Santos, Cádiz, Gómez, Luka, Rossi, Parra y más

Está por jugarse la Jornada 3 del Torneo Clausura 2026, de la Liga MX, por esa misma razón, estos días han estado movidos con respecto al tema de las altas y bajas, dándose algunos fichajes importantes, sin embargo, todavía puede haber más.



Hay equipos que no han movido mucho sus fichas, pero aún tienen algo de tiempo.



Aquí están las últimas noticias de rumores y fichajes del Fútbol de Estufa del Clausura 2026.

1. Joao Pedro le dijo que no al Pisa

Joao Pedro | Hector Vivas/GettyImages

Este mismo jueves, se informó que el delantero del San Luis era del interés del conjunto de la Serie A de Italia.



Primero, el medio SportItalia mencionó que ítalo-brasileño veía con buenos ojos su partida a Europa y que incluso ya había un acuerdo total gracias a la jugosa oferta, sin embargo, instantes más tarde, el periodista italiano Fabrizio Romano confirmó que el romperredes declinó la oferta porque no tiene planes de irse del cuadro potosino.

2. Lucas Esteves se acerca al San Luis

Lucas Esteves | SILVIO AVILA/GettyImages

El periodista Juan Manuel Figueroa del portal Mediotiempo escribió a través de sus redes que el lateral dejará al Gremio de Brasil para poderse unir a los Tuneros, con quienes firmará por los próximos tres años.



El defensor brasileño arriba a préstamo con opción de compra.

3. Diego Valoyes se marchó de Juárez

Diego Valoyes | Jam Media/GettyImages

Apenas hace unos días se comunicó que el uruguayo dejaría las filas de Bravos para ponerse el jersey del Talleres de Córdoba de Argentina.



Y ahora, se hizo oficial, el extremo derecho arriba a la institución argentina a préstamo por un año con opción de compra.

4. Emiliano Gómez se quedaría en Puebla

Emiliano Gómez | Agustin Cuevas/GettyImages

Desde el año pasado, el uruguayo sonó con fuerza para unirse a diferentes equipos mexicanos, así como del Real Oviedo de España, sin embargo, al parecer se mantendría en La Franja.



Todo esto porque nadie podría alcanzar la cifra que piden los camoteros, que son más de cinco millones de dólares, así lo indicó Antonio Zamora de MVS Radio.



“Emi Gómez se queda en Puebla. Ni América ni Toluca y a menos de que llegue una oferta del extranjero (España, Brasil, MLS) con la cifra que pide Puebla, el uruguayo se quedará este Clausura 2026”, mencionó.

5. Guido Rodríguez podría terminar en Brasil

Guido Rodríguez | Rob Newell - CameraSport/GettyImages

En distintas ocasiones, el contención argentino fue vinculado con Tigres y América, pero tal parece que volvería al continente americano para jugar en el Brasileirao.



El periodista turco Ekrem Konur reveló que el Gremio está en pláticas con el West Ham United de Inglaterra para hacerse con el campeón del mundo.



La misma fuente externó que inicialmente se habló de un préstamo, pero ahora sería una transferencia definitiva.

6. Toluca anunció el fichaje de Franco Rossi

¡Bienvenido, Franco! 🇺🇾 A romperla con el bicampeón pic.twitter.com/b1Fkg4vGXB — Toluca FC (@TolucaFC) January 15, 2026

Los Diablos Rojos sumaron una nueva cara a sus filas. El actual campeón del fútbol mexicano reforzó su ataque con el delantero ítalo-uruguayo del Cerro Largo de Uruguay, quien firmó un vínculo por tres años.

7. Javairo Dilrosun apunta a la MLS

Javairo Dilrosun | Melinda Meijer/ISI Photos/GettyImages

Luego de quedar fuera del América, el extremo neerlandés estaría cerca de encontrar acomodo y se trataría de la liga estadounidense.



El periodista argentino César Luis Merlo, así como el periodista estadounidense Tom Bogert, compartieron que el Portland Timbers está en negociaciones para ficharlo.

8. Desde China buscan el fichaje de Jhonder Cádiz

Jhonder Cádiz | Hector Vivas/GettyImages

César Merlo comunicó en sus redes que el venezolano del Pachuca podría dejar el balompié azteca para irse con el Wuhan Three Towns, el cual dirige el director técnico mexicano Benjamín Mora. La escuadra asiática quiere al delantero a préstamo por un año con opción de compra.

9. River Plate quieren arrebatar a Luka Romero

Luka Romero | Leopoldo Smith/GettyImages

El periodista de TUDN, Adrián Esparza, indicó en sus redes que el mexicano-argentino es del interés del Millonario, sin embargo, sólo comentó que había habido un acercamiento, algo diferente a lo manejado en Argentina.



Con respecto a dicha nación, en la estación Splendid AM 990, el periodista argentino Leo Uranga aseguró que La Banda habría entrado en gestiones para llevar a cabo un préstamo, pues la meta del equipo es reforzarse en cada una de sus líneas.



“River Plate lo quiere a préstamo por un año, las negociaciones están activadas. El jugador es Luka Romero, jugador de Cruz Azul que obviamente pasó por el fútbol español. Es joven. Recordábamos cuando en su momento Boca lo quiso traer, pero no le ponían la opción de compra y por eso no se hizo la operación”, mencionó el comunicador.

10. Sebastián Santos se va cedido a Mazatlán

Sebastián Santos | Leopoldo Smith/GettyImages

León y el conjunto cañonero alcanzaron un acuerdo de palabra para la cesión del lateral derecho y mediocampista por los próximos seis meses, con la intención de que sume más minutos y continué acumulando experiencia en el máximo circuito, así lo informó César Merlo.

11. Mateusz Bogusz, aún más cerca del Houston Dynamo

Mateusz Bogusz | Jam Media/GettyImages

Sigue sin hacerse oficial la partida del polaco de Cruz Azul, pero de acuerdo con César Merlo, ahora si está a nada de concretarse su fichaje con el club de la MLS.



El Anaranjado habría puesto una oferta final de seis millones de dólares más otros cuatro mdd en objetivos, por lo que ambas directivas están trabajando en los detalles finales de la operación.



Esto podría concretarse en los próximos días.

12. A Bernardo Parra le salieron plumas

¡Del norte al centro del país!



Entrega y juventud llegan a Querétaro para fortalecer al equipo. 🔵⚫️



¡Bienvenido a tu nueva casa, Bernardo Parra! 🐓#ResetAzulyNegro pic.twitter.com/XeCLxlVnbn — Gallos Blancos 🐓 (@Club_Queretaro) January 15, 2026

Tal como se había adelantado, el pivote se unió a Gallos Blancos, procedente de Tigres, en una transferencia definitiva.



A través de sus redes sociales, Querétaro dio a conocer el fichaje.

13. Julián Quiñones fue ofrecido en Brasil

Julián Quiñones | Icon Sportswire/GettyImages

Si bien algunos clubes como Cruz Azul y América han soñado con traer de vuelta al colombiano nacionalizado mexicano, eso parece imposible ya que no podrían igualar el sueldo que gana con el Al-Qadisiyah de Arabia Saudita. No obstante, Ekrem Konur informó que los representantes del delantero lo han ofrecido al Flamengo y otros conjuntos del Brasileirao.