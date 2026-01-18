Últimas noticias de fichajes de la Liga MX: Jurado, Orquín, Berterame, Ascacibar, Reyes, Ruiz, Gómez, Vargas y más

Ya se disputa la Jornada 3 del Torneo Clausura 2026, de la Liga MX, por esa misma razón, estos días han estado movidos con respecto al tema de las altas y bajas, dándose algunos fichajes importantes, sin embargo, todavía puede haber más.



Hay equipos que no han movido mucho sus fichas, pero aún tienen algo de tiempo porque el mercado se cierra el próximo 8 de febrero.



Aquí están las últimas noticias de rumores y fichajes del Fútbol de Estufa del Clausura 2026.

1. Germán Berterame podría jugar con Lionel Messi

Germán Berterame | Sergio Mejia/GettyImages

Este viernes sorprendió la noticia sobre el argentino nacionalizado mexicano que podría jugar con su compatriota en el Inter Miami de la MLS.



Diferentes medios dieron a conocer la noticia, entre ellos, el periodista argentino César Luis Merlo, quien compartió que las Garzas pusieron sobre la mesa 15 millones de dólares para comprar la carta del delantero de Rayados de Monterrey, con este último sin aceptar la propuesta, ya que la cláusula de rescisión es de 20 mdd.



Sin embargo, la fuente dejó en claro que la postura del romperredes de jugar con La Pulga podría ser un factor clave en la negociación.



Sobre el mismo tema, el periodista Fernando Esquivel detalló que la propuesta contractual es por cuatro años, además de brindarle una mejora económica a Berte.

2. Acordada la venta de Mateusz Bogusz con el Houston Dynamo

Matheusz Bogusz | Manuel Velasquez/GettyImages

La novela del polaco continúa. De acuerdo con César Merlo, tanto Cruz Azul como el club de la MLS ya cruzan documentos por una operación que se hace por seis mdd fijos y cuatro mdd en variables, una cifra que supera lo invertido por los cementeros. El mediocampista firmará por tres años con opción de 18 meses más.



Asimismo, Fer Esquivel complementó que La Máquina recibirá 30 por ciento de ganancias por una posible venta futura.

3. América negocia las salidas de Igor Lichnovsky y Víctor Dávila

Igor Lichnovsky y Víctor Dávila | RODRIGO ARANGUA/GettyImages

Fer Esquivel comunicó que las Águilas buscan la rescisión de contrato de los dos chilenos, pues el equipo quiere liberar las plazas de No Formado en México. Supuestamente, culminar el contrato del defensa y el delantero por anticipado es una opción siempre y cuando no les hallen acomodo.

4. Sebastián Jurado es seguido en Inglaterra

Sebastián Jurado | Sergio Mejia/GettyImages

El guardameta de Bravos de Juárez está en la órbita de la EFL Championship, es decir, la segunda división del fútbol inglés, así lo dio a conocer Daniel Villaseñor de FOX Sports y Claro Sports.



El canterano de Tiburones Rojos del Veracruz es del agrado del Queens Park Rangers y el West Bromwich Albion, sin embargo, no hay negociaciones formales.



El jarocho no tiene cláusula de rescisión, entonces eso es algo atractivo para el mercado de Inglaterra.

5. San Luis busca la renovación de Joao Pedro

Joao Pedro | Hector Vivas/GettyImages

Luego de decirle que no al Pisa de Italia, el delantero podría mantenerse por más tiempo en la plantilla de los Colchoneros mexicanos.



El ítalo-brasileño tiene el deseo de continuar en la institución, así que la directiva ya busca alargar el vínculo, ofreciendo de entrada dos años y ser el mejor pagado en la historia del club, así lo informó Fer Esquivel.

6. Nico Ibáñez podría quedarse en Tigres

Nico Ibáñez | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

El nombre del atacante argentino ha sonado con fuerza para abandonar el club, sobre todo por el supuesto interés de Pumas, sin embargo, no ha habido ninguna oferta.



Ahora, Miguel Arizpe de Mediotiempo comentó que la UANL está perdiendo la esperanza de ir por otro delantero porque no hay nadie que desembolse por la elevada ficha del romperredes, quien además tiene un alto salario. Con todo esto, luce complicado que el sudamericano pueda abandonar San Nicolás de los Garza.

7. Hay competencia azteca por Ismael Ruiz

HUMO || ALTA



👤 Isma Ruiz

🇪🇦 Español, 2001

🟢 Volante

📍 Córdoba CF → Necaxa#CL26 #FuerzaRayos⚡️



📝 @DarGueDia vía @granadaenjuego: "Isma ha recibido ofertas del futbol mexicano: Santos y Necaxa. Aunque son suculentas, sobre todo la de Santos, es difícil que considere salir" pic.twitter.com/YTkc33oPDz — EstufaNecaxa (@EstufaNecaxa) January 14, 2026

El medio español ‘Granada en Juego’ estableció que Santos Laguna y los Rayos del Necaxa están en la disputa por el mediocentro del Córdoba de la segunda división de España.



“Las ofertas de México son suculentas, sobre todo la de Santos”, fueron las palabras del medio.



El español, que ha pasado por la sub-18, sub-19 y sub-20 de su nación, tiene contrato hasta junio del 2028.

8. Tigres sondearía a Ralph Orquín

Ralph Orquín | Icon Sportswire/GettyImages

Lamentablemente para los felinos perdieron a su lateral izquierdo, el mexicoamericano Marco Farfán, quien llegó apenas en el semestre pasado, pero fue víctima de una fractura en el escafoides del pie derecho iniciando el Clausura 2026.



Por ello y de acuerdo con Fútbol Total, los regios están buscando un reemplazo para la posición y entre ellos está el elemento de las Águilas del América, quien no ha tenido mucha actividad con el brasileño André Jardine, lo que lo tendría descontento.



No obstante, por ahora no hay acercamientos ni oferta formal.

9. Diego Gómez se marchó del Necaxa

Phoenix Rising Adds Midfielder Diego Gomez from Club Necaxa.



Full Release: https://t.co/ldxahckojF#RisingAsOne pic.twitter.com/ivKxTrvC7W — Phoenix Rising FC (@PHXRisingFC) January 17, 2026

Este sábado, el Phoenix Rising de la USL Championship, segunda división de los Estados Unidos, hizo oficial el fichaje del mediocampista mexicano, que llega en transferencia definitiva.



El centrocampista tuvo 56 apariciones con los Rayos, militó en la sub-20 de México y hasta debutó con la Mayor, jugando sólo un duelo.

10. Francisco Reyes se suma a los Tigres

#EXCLUSIVA 💣 ¡PACO REYES SE VA A TIGRES!

El defensa del @Atlante será nuevo jugador de @TigresOficial 🐯 teniendo la oportunidad de brillar en la primera división del fútbol mexicano 🇲🇽 @LigaBBVAMX pic.twitter.com/BbKEGdQD2x — Mich Cárdenas 👸🏼⚽️🎙 (@michcardenaas) January 17, 2026

La reportera y comentarista de la Liga de Expansión, Mich Cárdenas, dio a conocer que el defensa del Atlante tendrá oportunidad de mostrarse en el máximo circuito porque se pondrá la playera de los regios.



La fuente indicó que se trata de una transferencia definitiva, aunque otros medios como Mediotiempo dicen que se trata de un préstamo por seis meses con opción de compra.



El zaguero arribó a los Potros de Hierro en el 2020 y desde entonces se consolidó como un líder absoluto en la parte baja gracias a su 1.80 metros de estatura y gran juego aéreo.

11. Carlos Vargas quedó fuera del Cruz Azul

Por fin terminó la etapa del lateral izquierdo con La Máquina, ya que el club dio a conocer su salida a través de las redes sociales.



El defensor poco pudo hacer en la institución, ya que en los últimos tres años apenas sumó 140 minutos.



El reportero Adrián Esparza de TUDN indicó que jugador y equipo llegaron a un acuerdo para rescindir su vínculo.

12. Santiago Ascacibar, una alternativa para Tigres

Santiago Ascacibar | Rodrigo Valle/GettyImages

El portal JuanFutbol indicó que los regios estarían apuntando hacia el fútbol de Argentina para poder reforzarse.



Se trata del campeón y mediocampista del Estudiantes de La Plata, pero no será sencillo ficharlo porque ha sido ofrecido a diferentes instituciones, entre ellas, Boca Juniors y River Plate, aunque las negociaciones no llegaron a buen puerto.



Al parecer, la UANL ya se acercó para saber su situación contractual y cuánto costaría llevarlo a sus filas.



Sumado a ello, el Santos FC de Brasil también lo ve con buenos ojos.