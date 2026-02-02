Últimas noticias de fichajes de la Liga MX: Monchu, Djuka, Vargas, Pedro, Suárez, Maximin, Fidalgo, Araújo y más

Tras los duelos de preparación de la selección mexicana, el Clausura 2026, de la Liga MX, volvió este fin de semana para disputar Jornada 4.



Estos días han estado movidos con respecto al tema de las altas y bajas porque el mercado se cierra el próximo 8 de febrero.



Aquí están las últimas noticias de rumores y fichajes del Fútbol de Estufa del Clausura 2026.

1. Obed Vargas, de la MLS a España

El mexicoamericano del Seattle Sounders fue tentado por el América en este mercado de fichajes, sin embargo, se mantuvo fiel a su objetivo porque quería marcharse al Viejo Continente.



El mediocentro cumplió su meta, ya que firmó con el Atlético Madrid de España hasta el 2030, así lo informaron los periodistas César Luis Merlo y Fabrizio Romano.



Sin embargo, el seleccionado nacional se irá cedido a otra escuadra española para poder ganar experiencia.

2. Que siempre sí: Juan Sanabria se va la MLS

Durante el fin de semana se comentó que el pase del uruguayo al Real Salt Lake se había caído porque había decidido quedarse con el San Luis.



No obstante, antes de terminar el domingo, el periodista estadounidense Tom Bogert reveló que el lateral izquierdo ya viajó a los Estados Unidos para completar su transferencia.



El seleccionado charrúa firmará por cuatro años y medio con el RSL.

3. Álvaro Fidalgo dejó al América por el Real Betis

El Real Betis Balompié y América llegan a un acuerdo para el traspaso de Álvaro Fidalgo.



¡Bienvenido a tu nueva casa, Álvaro! 💚



➡ https://t.co/OXOI9pXanR pic.twitter.com/vMvl1YDowe — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) February 1, 2026

El sábado se dio una noticia bastante sorpresiva y es que el español dejó el Nido para poder cumplir su sueño de retornar a su país y jugar en LaLiga.



El mediocampista fue despedido de forma emotiva en las redes sociales de las Águilas, agradeciéndole todo su esfuerzo.



El Maguito se une a los Heliopolitanos a cambio de 1.5 millones de euros, más bonos, firmando hasta junio del 2030.

4. Allan Saint-Maximin cerca de Francia tras dejar al América

Muchas gracias por haber portado nuestros colores, Allan Saint-Maximin. 🦅



¡Te deseamos mucho éxito en tus futuros proyectos! 💪 pic.twitter.com/meCBNFOTzD — Club América (@ClubAmerica) February 1, 2026

Otro baldazo de agua fría para los aficionados azulcremas fue la repentina partida del francés, quien quedó a deber en su paso por Coapa.



No obstante, tal parece que el extremo ya encontró dónde seguir su carrera, pues de acuerdo con el diario francés L’Equipe, el atacante estaría cerca de firmar con el RC Lens de la Ligue 1, lo que podría hacerse oficial en las próximas horas.

5. Mazatlán le abre las puertas a Leo Suárez

El argentino terminó su préstamo con Estudiantes de La Plata de su país, club que no hizo válida la opción de compra, así que tuvo que volver a los Pumas, donde no entra en planes.



Al extremo derecho le quedan seis meses de contrato con los felinos, quienes decidieron mandarlo ese tiempo con los Cañoneros, según el periodista argentino César Merlo, aunque todavía falta el anuncio oficial.

6. César Araújo está en camino a México

A lo largo de la semana se comentó que Tigres tenía cerrado el fichaje del uruguayo, quien arriba como agente libre tras haber culminado su etapa con el Orlando City de la MLS.



Sobre ello, Mediotiempo informó que el pivote llega este lunes a Nuevo León para poder sellar su contrato con los felinos.

7. Cruz Azul tiene los ojos puestos en Joao Pedro

¡JOÃO PEDRO, POTOSINO HASTA 2027! ✍️



Nos complace anunciar la renovación contractual de nuestro goleador, João Pedro, hasta el año 2027. 🇧🇷



📝 Todos los detalles: https://t.co/YdKExyupal#ConAlmaPotosina pic.twitter.com/sCEhbD32bi — Atlético de San Luis (@AtletideSanLuis) February 1, 2026

Debido a que se quedó sin su fichaje estelar para la delantera, La Máquina sigue buscando opciones antes de acabar el mercado y sus ojos estarían puestos en el ítalo-brasileño del San Luis.



Justo cuando todos esos rumores salieron a la luz, los Tuneros dieron a conocer la renovación de su romperredes hasta diciembre del 2027, aunque los celestes habrían advertido que están dispuestos a pagar la cláusula de rescisión para llevarse al goleador.

8. Ramón Rodríguez ‘Monchu’ será refuerzo de Bravos

De acuerdo con el periodista italiano Fabrizio Romano, el mediocampista será nuevo jugador de Juárez.



El español, formado en la cantera del Barcelona, se desempeña con el Aris Salónica de Grecia, pero al parecer cortaría su lazo para arribar a la frontera, en una operación a préstamo con opción de compra.

9. Turquía, el nuevo destino de Alan Montes

El defensor vuelve a dejar al Necaxa para marcharse cedido. Tras haber estado con el Sporting Kansas City de la MLS, el hermano de César Montes retornó con los Rayos, que ahora lo prestan al Serik Spor de la segunda división turca.



Esta será su segunda experiencia en el fútbol europeo tras haber militado en el pasado con el Real Avilés de la segunda federación de España.

10. El Inter Miami anunció a Germán Berterame

Mexican forward Germán Berterame joins as a Designated Player, bringing a proven goal-scoring pedigree ⚽ Welcome to Miami!



Details: https://t.co/CBJatdte0z pic.twitter.com/IlIoaBuAbc — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 30, 2026

Al final, el argentino nacionalizado mexicano se marchó de Rayados de Monterrey para ponerse a las órdenes del equipo de la MLS.



El delantero fue vendido en 15 millones de dólares, la segunda transferencia más cara en la historia de La Pandilla y la octava más cara en toda la historia de la Liga MX.



El sudamericano firmó contrato hasta el 2029.

11. Pumas se reforzó con Uriel Antuna

¡Uriel Antuna ya es auriazul! 💙💛



Bienvenido a la familia de los Pumas, Cantera y CU te reciben con los brazos abiertos 🫂#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/rvaS5KxZCc — PUMAS (@PumasMX) January 30, 2026

Tal como se había adelantado, El Brujo se volvió elemento de los universitarios, procedente de los Tigres.



Tras su poco aporte con la U de Nuevo León, el extremo derecho esperar reavivar su carrera con la UNAM, que se hizo con su carta en una transferencia definitiva.

12. Cruz Azul notificó el adiós de Mateusz Bogusz

Hoy termina la etapa de Mateusz Bogusz como Celeste 🇵🇱



Siempre recordaremos tu golazo en la final de CONCACAF 💙



¡Gracias y éxito, Mateusz!



————



Mateusz Bogusz’ time as Cruz Azul player ends today 🇵🇱



We’ll always remember his great goal in the last CONCACAF final 💙



Thank… pic.twitter.com/e9KbHvj1tz — CRUZ AZUL (@CruzAzul) January 29, 2026

Del mismo modo, La Máquina por fin terminó su relación con el mediocampista polaco, quien después de varios días de negociaciones vuelve a la MLS, aunque esta vez de la mano del Houston Dynamo.

13. Rayados habría cerrado a Uros Djurdjevic

A La Pandilla le urge encontrar un nuevo ‘9’ tras la salida de Germán Berterame, por eso una de las primeras opciones para cubrir su baja es el serbio del Atlas.



Con respecto al tema, el periodista Willie González comunicó que las negociaciones con los Rojinegros están muy avanzadas para hacerse con ‘Djuka’. Al parecer, los regios habrían cerrado la venta en 2.8 mdd.