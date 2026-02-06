Últimas noticias de fichajes de la Liga MX: Paiva, Vázquez, Siboldi, Aguirre, Philipe, Gómez, Pérez, Medina y más

El Clausura 2026, de la Liga MX, ya se prepara para la Fecha 5.



Estos días han estado movidos, y seguirán estando, con respecto al tema de las altas y bajas porque el mercado se cierra el próximo domingo 8 de febrero.



Aquí están las últimas noticias de rumores y fichajes del Fútbol de Estufa del Clausura 2026.

1. Christian Ebere, listo para fichar con Cruz Azul

Este jueves, la embajada de México en Uruguay dio a conocer que el delantero del Nacional Montevideo uruguayo se unirá a La Máquina Celeste por los siguientes tres años, pues fue a sacar su visa de trabajo.



Por ello, antes de culminar el mercado de fichajes, el campeón sub-17 con Nigeria en el 2015 será presentado como refuerzo cementero.

2. ¿Guillermo Vázquez por Efraín Juárez en Pumas?

Universidad Nacional hizo un papelón en la Concachampions al ser remontado y goleado 4-1 por el San Diego FC de la MLS.



Debido a esto, desde la directiva auriazul ya están pensando en un plan B por si Juárez no mejora y no da vuelta a la situación en el choque de vuelta del torneo internacional.



El primer nombre que ha salido a la luz es Memo Vázquez Jr, un viejo conocido de la institución, que alguna vez los hizo campeones.



De acuerdo con el portal Mediotiempo, la UNAM ya ha tenido pláticas informales y sondeos con el estratega.

3. Robert Dante Siboldi, otra opción para Pumas

Del mismo modo, Antonio Camacho de TUDN Radio compartió que el timonel uruguayo también estaría dentro de la baraja que analiza la directiva auriazul para el resto del semestre.



No obstante, Memo Vázquez Jr es la opción principal para la UNAM.

4. Javier Ruiz, nuevo jugador del Necaxa

Tal como se había adelantado, los Rayos lograron la transferencia del mediocentro ofensivo del Independiente Avellaneda de Argentina, que lo tuvo a préstamo con el Barracas Central en el último año y medio.



La transferencia del argentino se dio en forma definitiva por el 60 por ciento de su carta a cambio de 1.6 millones de dólares, firmando un contrato hasta diciembre del 2030.

5. Diego Rocío, la apuesta del América

Este jueves las Águilas dieron a conocer el fichaje del delantero, procedente del Real Salt Lake de la MLS.



El mexicoamericano fue fichado recientemente por el cuadro norteamericano, pero para que gane experiencia se optó por cederlo para que tenga mayor continuidad y roce competitivo en México.



El extremo derecho se quedará en el Nido por todo el 2026, aunque cuenta con una opción de compra.

6. Atlas recibió un ‘no’ por Guillermo Paiva

Uno de los jugadores que más desea el técnico de los Rojinegros, el argentino Diego Cocca, es al delantero paraguayo del Junior Barranquilla del Colombia, sin embargo, ya recibieron un no, ya que La Academia quería un préstamo con opción de compra por dos mdd.



Sobre el tema, el periodista colombiano Pipe Sierra argumentó que El Tiburón sólo analizará propuestas que ronden un total de tres mdd.

7. Jorge Sánchez, otra baja en Cruz Azul

La Máquina Celeste sigue acumulando bajas en el semestre, ahora tocó el turno del lateral derecho, quien firmó con el PAOK Salónica de Grecia.



El conjunto griego pagó cuatro millones de dólares por el seleccionado nacional, quien defenderá la casaca hasta el 2029.

8. Rayados anunció a Uros Djurdjevic

Monterrey consiguió al reemplazo del argentino Germán Berterame, el serbio del Atlas, único campeón de goleo en la historia de la institución.



La Pandilla puso sobre la mesa 2.8 millones de dólares para lograr el fichaje de Djuka, quien firmó contrato por dos años y medio.

9. Rodrigo Aguirre sí llegará a Tigres

Aun cuando se manejaba que el pase del uruguayo del América a los felinos estaba caído, no sería así y tendría todo listo para ser el nuevo fichaje de la U de Nuevo León.



Mediotiempo confirmó que la operación es en venta definitiva y El Búfalo firmará un contrato por tres años una vez que haga las pruebas médicas.



El acuerdo se cerró el viernes entre ambas directivas y el representante del charrúa y aunque el delantero avisó que viajaba a Monterrey el sábado, finalmente se quedó en la Ciudad de México.



Ante esa situación, se especuló que la operación podía caerse, mas todo sigue firme entre los dos clubes, no obstante, se dice que Atlas podría meterse en la negociación ante la falta de un romperredes.

10. San Luis se reforzó con Jesús Medina

Los Tuneros dieron a conocer el fichaje del extremo derecho, quien arribó como agente libre tras haber acabado su vínculo con el Damac FC de Arabia Saudita.



El paraguayo ya está viajando rumbo a México para firmar su contrato.

11. Chivas busca la incorporación de Jonathan Pérez

La cuenta de X, Jóvenes Futbolistas MX, informó que el Guadalajara ha iniciado negociaciones para hacerse con el extremo izquierdo del Nashville SC de la MLS.



El atacante mexicoamericano ha representado a México en las categorías inferiores de la sub-18, sub-20 y sub-23.

12. América insiste por Emiliano Gómez

Según el portal Fútbol Total, los azulcremas habrían reactivado su interés por el uruguayo del Puebla.



No obstante, desde Carve Deportiva en Uruguay se informó que el Santos FC y el Fluminense de Brasil están interesados en el delantero, por lo que habría competencia por su fichaje.



La Franja pide 4.5 mdd para dejarlo ir.

13. Emiliano García y Jonantán Villal salieron del San Luis

A través de un comunicado, el San Luis dio a conocer las salidas de sus dos futbolistas, quienes irán a jugar con el Atlético Ottawa de Canadá.



Tanto el delantero de 22 años como el medio ofensivo mexicoamericano se van a préstamo por un año.

14. Se congela lo de Joao Pedro a Cruz Azul

Aun cuando varios medios daban por hecho que el ítalo-brasileño dejaba al San Luis para ponerse la elástica de La Máquina, tal parece que no será así.



El periodista argentino César Luis Merlo informó que el delantero solicitó condiciones contractuales fuera de los parámetros económicos que maneja la directiva celeste, lo que terminó por frenar las negociaciones.

15. León vuelve a prestar a Gonzalo Nápoli

El periodista argentino Uriel Iugt compartió que el uruguayo, que pertenece todavía a los Panzas Verdes, cambio de equipo.



El centrocampista ya no estará con el Liverpool Montevideo de Uruguay porque pasó a las filas del Emelec de Ecuador, en calidad de préstamo por un año con opción de compra.

16. Mazatlán tampoco cerró a Vitinho Ferreira

El Velociraptor no siguió su trayectoria con Xolos de Tijuana, ya que apuntaba a volver a Brasil, lo que sigue en pie.



El periodista David Medrano comentó que los Cañoneros, que todavía quieren fichajes para este semestre, buscaron la contratación del extremo brasileño, pero no lograron convencerlo.

17. Yan Philipe dijo adiós al San Luis

A través de un escueto comunicado, los Tuneros comunicaron que el mediocampista brasileño causó baja, finalizando su etapa en la institución.



Tras cuatro torneos, el sudamericano de 21 años no pudo despegar.

18. Atlas ofertó por Agustín Rodríguez

El equipo tapatío envió una propuesta formal por el goleador uruguayo del Juventud de las Piedras de Uruguay, la cual se basa en un préstamo con cargo por año con opción de compra por 1.5 mdd por el 80 por ciento de la carta. El equipo charrúa está analizando la oferta.