Últimas noticias de fichajes de la Liga MX: Wilke, Solís, Dória, Klimowicz, Aquino, Lozano, Pérez, Sanabria y más

Ya dio inicio el Torneo Clausura 2026, de la Liga MX, por esa misma razón, estos últimos días han estado movidos con respecto al tema de las altas y las bajas, dándose algunos fichajes importantes, sin embargo, todavía puede haber más.



Hay equipos que no han movido mucho sus fichas, pero como aún queda tiempo de sobra, se lo están tomando con calma.



Aquí están las últimas noticias de rumores y fichajes del Fútbol de Estufa del Clausura 2026.

1. Mateo Klimowicz se va de la Liga MX

A través de sus redes sociales, el San Luis dio a conocer la partida del argentino, quien estuvo con el club desde el 2023.



De cualquier forma, ya tiene equipo, ya que el periodista argentino Uriel Iugt informó que el mediocampista se unirá al Cerro Porteño de Paraguay, a donde arribó como agente libre al rescindir su vínculo con los potosinos.



El también alemán estará dos años con los guaraníes, con opción de extender por uno más.

2. Martín Anselmi quiere a dos celestes para el Botafogo

Carlos Rotondi y Willer Ditta | ULISES RUIZ/GettyImages

El medio brasileño O Globo compartió que el técnico argentino, ahora estratega del club de Brasil, quiere a dos de sus expupilos de Cruz Azul: el defensa colombiano Willer Ditta y el lateral izquierdo argentino Carlos Rotondi. Los dos son piezas claves en La Máquina, por ello luce complicado que los dejen partir.

3. Matheus Dória terminó su historia en México

¡Gracias por tu entrega y profesionalismo con estos colores, Matheus Dória! Te deseamos éxito en tus futuros proyectos.



🗞️: https://t.co/epiXbHXFPQ pic.twitter.com/Gld6Bj37It — Atlas FC (@AtlasFC) January 9, 2026

El Atlas comunicó en sus redes sociales que el brasileño no seguirá más portando sus colores porque vuelve a su país. La siguiente aventura del zaguero central será con el Sao Paulo, que le ganó la partida al Botafogo.

4. ¿Hirving Lozano vuelve a México?

Hirving Lozano | Orlando Ramirez/GettyImages

Esta semana, la directiva del San Diego FC, de la MLS, indicó que El Chucky no entra en planes para la temporada 2026, así que debe buscar cabida en otro sitio.



A la brevedad, comenzaron a surgir rumores de que varios clubes aztecas buscarían hacerse con su fichaje, sin embargo, tanto América como Tigres ya descartaron esa posibilidad.



Claro Sports había comentado que la U de Nuevo León era uno de los tres conjuntos que prepararían una oferta por el extremo izquierdo mexicano, mientras los otros dos, supuestamente son el Toluca y Rayados.



No obstante, la misma fuente añadió que el Atlanta United, que dirige el argentino Gerardo ‘Tata’ Martino, también lo quiere.

5. Chivas se desprendió de Daniel Ríos

Daniel Ríos est Montréalais 👊🇲🇽



🗞️ L’attaquant mexicain Daniel Ríos a paraphé un contrat pour la saison 2026, incluant des options jusqu'à juin 2027 et pour la saison 2027-28 >>> https://t.co/0V3YmHZcnU



🗞️ Mexican forward Daniel Ríos has put pen to paper on a contract for the… pic.twitter.com/HIo9rgTqtR — CF Montréal (@cfmontreal) January 9, 2026

El delantero terminó su etapa con el Vancouver Whitecaps de la MLS, por eso debía volver con el Guadalajara, dueño de su carta.



Sin embargo, este mismo fin de semana, el CF Montréal hizo oficial la adquisición del canterano rojiblanco, quien llegó como agente libre, dando a entender que el Rebaño Sagrado le rescindió su contrato, el cual culminaba hasta el mes de junio.

6. Leonel Pérez, una opción para Tigres

Leonel Pérez | Gaspafotos/MB Media/GettyImages

El Diario Récord ventiló que entre los tres nombres que maneja la U de Nuevo León para reforzarse está el mediocentro defensivo del Huracán de Argentina, por ello han comenzado los sondeos.



Debido a su buen rendimiento en el 2025, el argentino renovó con El Globo hasta el 2028.

7. Juárez podría traer de vuelta a Juan Escobar

Juan Escobar | NurPhoto/GettyImages

El periodista argentino Nahuel Ferreira informó que el defensa está en carpeta del Colo Colo de chile, sin embargo, hay otra prioridad.



Ante ello, el paraguayo está en charlas para ser refuerzo de los Bravos, mas tiene también otra propuesta desde Argentina.

8. Atlas prestó de nuevo a Jordy Caicedo

¡Bienvenido, Jordy Caicedo! 📣



📣 El delantero ecuatoriano firmó un préstamo por un año, con una opción de compra de 1.100.000 dólares por el 80% del pase.#VamosGlobo 🎈#HuracánYNadaMás pic.twitter.com/3vsyG1CX7U — CA Huracán (@CAHuracan) January 9, 2026

Durante la semana se supo que los Rojinegros le buscaban acomodo al ecuatoriano, que concluyó su cesión con el Sporting Gijón de España, cerrando su incorporación al Huracán de Argentina.



Y ahora, El Globo hizo oficial el arribo del delantero, a préstamo por un año con opción de compra de 1.1 millones de dólares por el 80 por ciento de la carta que pertenece a los tapatíos.

9. Tigres, cerca de cerrar a Richard Sánchez

Richard Sánchez | Rodrigo Valle/GettyImages

En las últimas semanas se manejó que el paraguayo podía volver a México porque interesaba a los regios, sobre todo sabiendo que no entra en planes del Racing Avellaneda de Argentina.



De nueva cuenta, se dice que el pivote está a nada de volverse refuerzo de los felinos, así lo afirmó el periodista Willie González.



La misma fuente dijo que todo podría cerrarse en las próximas horas.

10. Juan Sanabria podría aventurarse a Europa

Juan Sanabria | Leopoldo Smith/GettyImages

El periodista turco Ekrem Konur informó que el Ajax Ámsterdam de los Países Bajos está interesado en el lateral izquierdo del San Luis.



El contrato del seleccionado uruguayo con los Tuneros está por llegar a su fin y aunque Cruz Azul y América también lo merodean, en el pasado ya ha dejado claro que su prioridad es Europa.

11. Chivas suma a Cruz Medina para el Tapatío

Cruz Medina | Lyndsay Radnedge/ISI Photos/GettyImages

La filial del Guadalajara en la Liga de Expansión contará con una nueva cara, el mexicoamericano del San José Earthquakes de la MLS, así lo dijo el periodista argentino César Luis Merlo.



El mediocampista arriba a préstamo por un año con opción de compra, pero firmará su contrato una vez que pase los exámenes médicos.



Si bien no vio acción con los Quakes, su experiencia la desarrolló con The Town FC en la liga de desarrollo de la liga estadounidense, sumado a que jugó con Estados Unidos el Mundial sub-17, aunque primero estuvo con las inferiores de México.

12. Javier Aquino, oficialmente refuerzo de Juárez

👏 ¡Bienvenido a tu nueva casa, Javier Aquino!



Llegas a la ciudad que no descansa, a la ciudad de la gente más chida, cariñosa y resiliente de México.



Regístrate aquí para recibir algo muy especial de nuestro nuevo refuerzo https://t.co/OZNvetmNxK



¡Vamos JUNTOS! 💚⚒️ pic.twitter.com/5GtQIeU2Rg — FC Juárez (@fcjuarezoficial) January 10, 2026

Durante la semana, el oaxaqueño, que fue baja con los Tigres y quedó como agente libre, arribó a la frontera para poder arreglar su fichaje con el equipo verde.



Este fin de semana, los Bravos anunciaron al extremo y lateral derecho como su nuevo elemento, firmando por un año.

13. Ángel Zaldívar jugará en Costa Rica

Ángel Zaldívar | Adam Hunger - Leagues Cup/GettyImages

El delantero fue una de las bajas de Bravos de Juárez para el presente campeonato, mas no seguirá vinculado al fútbol mexicano.



César Merlo escribió que El Chelo se pondrá el jersey de la Liga Deportiva Alajuelense, con la cual firmará por dos años con opción a uno más, siempre y cuando supere los exámenes médicos.

14. Jhon Solís se acerca a los Tigres

Jhon Solís | Alex Caparros/GettyImages

César Merlo también informó que los universitarios hicieron una propuesta por el mediocentro colombiano del Girona de España, la cual consiste en un préstamo con opción de compra.



Mientras otros medios dicen que ya existe un acuerdo de palabra para una transferencia definitiva por cinco mde, la fuente dice que aún no hay entendimiento total entre los clubes.

15. Teun Wilke, a romperla en Colombia

Mucho éxito en lo que venga, Teun. 🙌🏻



🇦🇹 Nuestro Rojiblanco, Teun Wilke, jugará en el @FortalezaCEIF. ¡Nos lo cuidan mucho! 🐐 pic.twitter.com/E2pMUomOmb — CHIVAS (@Chivas) January 9, 2026

Chivas hizo oficial la partida del joven delantero, que vivirá una nueva experiencia en la Liga Dimayor.



El ex Cercle Brugge de Bélgica arriba con el Fortaleza CEIF a préstamo por un año con opción de compra.

16. Carlos Cisneros halló lugar en la Expansión

Luego de haber estado con León los últimos torneos, el extremo dejó de entrar en planes y ahora jugará en la Liga de Plata con los Leones Negros.



A través de sus redes, los Melenudos hicieron oficial el fichaje del Charal.

17. Luca Martínez Dupuy vuelve a ser colocado en México

Luca Martínez Dupuy | ANDRES LARROVERE/GettyImages

En los últimos fichajes, el delantero mexicano-argentino ha sido vinculado continuamente con clubes aztecas, pero ninguno ha podido concretarlo.



Tal parece que se hará un nuevo intento porque César Merlo notificó que Bravos de Juárez está avanzando por su fichaje, esperando que el Godoy Cruz de Argentina acepte la oferta de préstamo por un año con opción de compra.