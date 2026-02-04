Últimas noticias de fichajes de Liga MX: Canales, Aguirre, Ebere, Suárez, Ruiz, Valenzuela, De Buen, Sánchez y más

El Clausura 2026, de la Liga MX, disputó la Jornada 4 y ya se prepara para la Fecha 5.



Estos días han estado movidos, y estarán, con respecto al tema de las altas y bajas porque el mercado se cierra el próximo domingo 8 de febrero.



Aquí están las últimas noticias de rumores y fichajes del Fútbol de Estufa del Clausura 2026.

1. Javier Ruiz, listo para unirse al Necaxa

El periodista argentino César Luis Merlo notificó que el extremo argentino fue comprado al Independiente Avellaneda de su país.



El mediocentro ofensivo está listo para viajar a México y una vez superados los exámenes médicos, firmará con los Rayos hasta diciembre del 2030.

2. Atlas perdió a Uros Djurdjevic con Rayados

Uros Djurdjevic | Simon Barber/GettyImages

El equipo rojinegro habría perdido a su máximo referente de la actualidad porque Monterrey habría logrado su fichaje.



Sobre ‘Djuka’, el mismo técnico de La Pandilla, el español Domènec Torrent, lanzó este inicio de semana: ‘Lo hemos firmado para que sea nuestro referente en ataque’.



Al parecer, los regios habrían depositado más de cinco millones de dólares por el delantero serbio, quien se uniría al equipo por los próximos tres años.

3. Diego De Buen se marchó a Costa Rica

#Sporting🖤🤍 | El volante mexicano, Diego De Buen, es nuevo jugador de Sporting. 🇲🇽



Vistió las camisetas de Necaxa, Puebla, Santos Laguna, Pumas y Tampico Madero. 🔥 pic.twitter.com/C5MM9eYxMu — Mario Segura - Hoy en el Deporte (@marioseguracr) February 3, 2026

Después de no entrar en planes de los Rayos del Necaxa, el mediocampista encontró acomodo fuera del balompié azteca.



El también defensor firmó con el Sporting FC de la primera división tica, teniendo un contrato por un año.

4. Cruz Azul sigue negociando por Joao Pedro

Joao Pedro | Jam Media/GettyImages

A pesar de que varias fuentes dan por hecho que el ítalo-brasileño está completamente amarrado con La Máquina Celeste, hay otras versiones que dicen todo lo contrario.



El periodista argentino Nahuel Ferreira comentó que las gestiones están avanzadas y que el contrato del delantero está cerrado en un 90 por ciento de los términos, aunque falta la aceptación del San Luis, que quiere su marcha a través de la cláusula de rescisión.



El periodista Fernando Esquivel aclaró que la postura final la tendrá el romperredes, siendo este miércoles el plazo para que tome su decisión.

5. Que siempre no, Leo Suárez no va a Mazatlán

Leonardo Suarez | Azael Rodriguez/GettyImages

Este fin de semana se mencionó que el argentino se iría con los Cañoneros a cumplir los seis meses de contrato que le quedan con Pumas, con los cuales no entra en planes tras haber regresado de estar a préstamo con Estudiantes de La Plata de su país.



El periodista Manuel Figueroa de Mediotiempo comentó que el extremo ya había comenzado a ver su mudanza a la Perla del Pacífico, sin embargo, hubo situaciones en las que discreparon y al final no sería presentado.



No obstante, los morados seguirán intentado que se vuelva su refuerzo.

6. Cruz Azul, listo para desprenderse de Camilo Cándido

Camilo Cándido | NurPhoto/GettyImages

Tal parece que La Máquina ha podido acomodar a otro de sus futbolistas que no entran en planes del cuerpo técnico.



El periodista argentino Uriel Iugt dio a conocer que el uruguayo es nuevo refuerzo del Nacional Montevideo de su país. Al parecer, el lateral habría acordado su rescisión con los cementeros, así que llegaría en condición de libre con El Decano por un año con opción a otro.

7. Obed Vargas, un mexicano más al Atlético Madrid

Welcome to your new home, Obed 🤩❤️‍🔥 pic.twitter.com/FjDKlbLSVx — Atlético de Madrid (@atletienglish) February 2, 2026

El mexicoamericano cumplió su sueño de jugar en Europa, luego de haberse negado a quedarse en la MLS y a las ofertas de clubes aztecas como América y Tigres.



El mediocampista dejó al Seattle Sounderse para unirse a los Colchoneros, con quienes firmó hasta junio del 20230, para ser el sexto azteca en la historia de la institución española.



En un principio se decía que sería prestado a otra escuadra para poder agarrar experiencia, pero al final, el técnico argentino Diego Simeone dio el visto bueno para que se quede a pelar por un lugar.

8. Hay tres interesados por Nico Ibáñez

Nico Ibáñez | Azael Rodriguez/GettyImages

Fer Esquivel reveló cuáles son los equipos que están tras los servicios del delantero argentino de Tigres, quien no entraría en planes del DT.



Hay dos clubes mexicanos que lo ven con buenos ojos, Atlas y San Luis, con este último vivió una gran etapa.



La otra opción es en la MLS con el New York Red Bulls.

9. Tigres anunció el fichaje de César Araújo

🤝🇺🇾 ¡Bienvenida tu garra charrúa a la garra de los Tigres, Araújo! pic.twitter.com/3TbaWvtEGD — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) February 3, 2026

Por fin el cuerpo técnico felino logró lo que tanto buscaba: un pivote.



Desde la semana pasada se supo que el uruguayo, que quedó libre tras su paso por el Orlando City SC de la MLS, ya estaba listo para ponerse el jersey universitario.



El contención consiguió un contrato por los siguientes tres años.

10. Peio Canales, una opción del América

Peio Canales | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Fer Esquivel compartió que la Inteligencia Deportiva de Coapa ha sugerido al centrocampista como reemplazo para el español Álvaro Fidalgo.



El español milita con el Racing Santander de su país en la segunda división, en donde está a préstamo desde el Athletic Club.

11. Rayados mandó a Aldahir Valenzuela al Dundee FC

Aldahir is a Dee 🇲🇽



Dundee Football Club are delighted to announce the signing of forward Aldahir Valenzuela on a loan deal from C.F. Monterrey till the summer of 2026, subject to international clearance. 🆕



🔗https://t.co/LXa20JAcCI pic.twitter.com/5a1MFE1O7l — Dundee Football Club (@DundeeFC) February 2, 2026

El equipo de Escocia anunció la contratación del delantero mexicano, quien aún está sujeto a aprobación internacional.



El extremo izquierdo llega con un contrato a préstamo por seis meses con opción de compra.



El canterano regio estuvo a prueba con The Dark Blues durante varios meses y convenció al cuerpo técnico para recibir una oportunidad en el primer equipo.



El atacante debutó con La Pandilla en febrero del 2025 y jugó tres partidos.

12. Raphael Veiga, nuevo jugador del América

Esta semana y a través de sus redes sociales, las Águilas ya hicieron oficial la incorporación del brasileño, procedente del Palmeiras de su país.



El centrocampista de 30 años arriba al Nido a préstamo por un año con opción de compra.

13. Jorge Ruvalcaba se convirtió en toro

Tras dejar atrás a los Pumas, el extremo izquierdo ya fue anunciado como nuevo refuerzo del New York Red Bulls de la MLS.



El delantero se une a los neoyorquinos hasta la temporada 2030, con opción a extender por uno más.

14. Cruz Azul negocia por Christian Ebere

Christian Ebere | Agencia Gamba/GettyImages

El periodista argentino César Luis Merlo informó que el centro delantero nigeriano está por convertirse en nuevo refuerzo de La Máquina.



La directiva celeste está en charlas con el Nacional Montevideo de Uruguay, dueño de su carta, las cuales están en la etapa final.



Se trataría de una transferencia definitiva por 1.6 mdd, 500 mil dólares para los Albos y el resto para el Plaza Colonia de Uruguay, en donde está cedido.



En el 2015, el africano fue campeón con Nigeria en el Mundial sub-17 y el año pasado fue campeón con El Bolso.



Si todo sale bien, este miércoles o jueves, el romperredes viajaría a México.

15. El PAOK Salónica habría cerrado a Jorge Sánchez

Jorge Sánchez | Jan Kruger - FIFA/GettyImages

El equipo de Grecia estaría a mínimos detalles de convertirse en el nuevo destino del lateral derecho de Cruz Azul, quien en los próximos días estaría viajando para firmar su vínculo.



De acuerdo con el reportero Adrián Esparza de TUDN, La Máquina recibirá 4.5 mdd más 500 mil en bonos, además de conservar el 20 por ciento de la carta por una futura venta.



El seleccionado nacional firmará hasta junio del 2029 con opción al 2030.

16. Allan Saint-Maximin halló acomodo rápido

𝘉𝘐𝘗 𝘉𝘐𝘗 💨@asaintmaximin, une arrivée à toute vitesse !#SaintMaximin2026 pic.twitter.com/VT4xqhr0GK — Racing Club de Lens (@RCLens) February 2, 2026

El delantero francés no tardó nada en encontrar un nuevo equipo tras haberse despedido apenas el fin de semana de las Águilas del América, donde dejó mucho que desear y donde denunció un caso de racismo en contra de sus hijos.



El extremo izquierdo fichó con el RC Lens de su país, algo que molestó a la afición del Ave.

17. Rodrigo Aguirre, en pausa con Tigres

Rodrigo Aguirre | Azael Rodriguez/GettyImages

Supuestamente ya todo estaba cerrado para que el delantero uruguayo abandonará el Nido del América para ponerse la elástica de la UANL, sin embargo, todo se frenó de repente porque la cúpula de Coapa ha decidido poner en pausa la operación por miedo a no encontrar un refuerzo que reemplace al atacante charrúa, así lo dijo el Diario Récord.



Por otro lado, desde San Nicolás de los Garza están presionando para que se respete lo apalabrado porque ya se tenía en mente al Búfalo para el resto del semestre.

18. Michell Rodríguez, mandando a la Liga de Expansión

Michell Rodríguez | Jam Media/GettyImages

Rayados no contempló al mediocampista, que fue enviado a préstamo con el Tampico Madero durante los próximos seis meses.



Este movimiento se hizo pensando en que el canterano se mantenga en ritmo competitivo y continuidad.