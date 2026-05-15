Últimas noticias de fichajes de Liga MX: Deossa, Espinosa, Aguirre, González, Brunetta, Borja, Paiva, Montes y más

Sólo quedan cuatro equipos dentro de la Liguilla, Pumas, Chivas, Cruz Azul y Pachuca, los cuales buscarán a toda costa hacerse con el título del Clausura 2026, de la Liga MX.



Cerca de culminar el semestre, los equipos ya están pensando a futuro, por lo que han dado inicio los famosos rumores de altas y bajas rumbo al Apertura 2026, así como las anuncias de bajas y altas.



Aquí están las últimas noticias del Fútbol de Estufa:

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1. César Bustos renovó con Rayados

César Bustos | Azael Rodriguez/GettyImages

De acuerdo con la cuenta de X, Draft Liga MX, el defensa central y lateral extendió su vínculo con La Pandilla hasta junio del 2029.



Con esto es posible que el zaguero entre en planes del equipo que llevará a cabo un nuevo proyecto tras el fracaso vivido en el Clausura 2026.

2. Nelson Deossa podría volver a México

Nelson Deossa | Aitor Alcalde - UEFA/GettyImages

El paso del colombiano por el Real Betis de España no fue lo que él esperaba, ya que al parecer no llenó el ojo del cuadro bético, que lo pondría en su lista de transferibles.



Anteriormente se informó que Cruz Azul lo tenía en carpeta, pero ahora el Diario MARCA confirmó que Tigres lo estaría siguiendo de cerca, tanto que ya hasta lo contactó para saber condiciones. No obstante, el River Plate de Argentina y el Flamengo de Brasil también lo buscan.

3. Thiago Espinosa cambia las alas por pezuñas

Thiago Espinosa | Jam Media/GettyImages

Pese a que apenas llegó este semestre para reforzar a las Águilas, el lateral izquierdo no estaría en el Nido para el siguiente semestre.



El periodista argentino César Luis Merlo compartió que los emplumados planean ejecutar la opción de compra de dos millones de dólares con el Racing Montevideo de Uruguay, sin embargo, en Coapa tienen pensado cederlo por un año con el Atlante.



Sobre eso mismo, el periodista Fernando Esquivel detalló que el charrúa firmó con los Millonetas hasta junio del 2030, mientras su cesión con los Potros de Hierro no tendría opción de compra.

4. Santos Laguna anunció el alta de Diego González

Un nuevo Guerrero llega a la Comarca. 🇳🇬⚔️



Diego González se integra a Santos Laguna para comenzar una nueva etapa en su carrera, respaldado por experiencia reciente en México, Europa y selecciones nacionales de Paraguay. 🇵🇾



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¡Bienvenido, Diego!… pic.twitter.com/Q3zbJpe5pN — Club Santos (@ClubSantos) May 14, 2026

Apenas hace unos días el Atlas dio a conocer la partida del paraguayo, quien pertenecía a Grupo Orlegi, es decir, el propietario de los Guerreros.



Tras acabar su préstamo con los tapatíos, el extremo derecho se pondrá la casaca verdiblanca.

5. Eduardo Aguirre volvió a la Comarca Lagunera

Club Santos Laguna informa la incorporación de Eduardo “El Mudo” Aguirre al Primer Equipo. 🇳🇬⚔️



Formado en la Cantera Guerrera y con experiencia en Liga MX y selecciones nacionales, el atacante lagunero regresa a la institución santista para iniciar una nueva etapa. 🏟️



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Otro que acabó su etapa con los Rojinegros fue el delantero. Su carta pertenece a Grupo Orlegui, por lo cual, regresa con Santos Laguna, club que lo formó y donde espera convertirse de nuevo en un referente.

6. Santos Laguna eligió a Renato Paiva

Renato Paiva | Sports Press Photo/GettyImages

César Merlo dio a conocer que el portugués ha sido el elegido por la directiva para comandar el nuevo proyecto tras un año para el olvido.



El estratega, quien ya tuvo un paso por León y Toluca, firmará por dos años luego de varias semanas de negociación y un acuerdo de palabra.



Su último club fue el Fortaleza de Brasil y antes estuvo en el Botafogo.

7. América decide mantener a Cristian Borja

Cristian Borja | Rodrigo Oropeza/GettyImages

En las últimas semanas se rumoró que en el Nido buscaban darle salida al colombiano para liberar una plaza de extranjero, sin embargo, tal parece que seguirán confiando en sus servicios.



César Merlo compartió que el lateral izquierdo renovó de forma automática su contrato gracias a que cumplió la cuota de minutos establecida.



Con esto, el cafetalero seguirá ligado a los azulcremas hasta mediados del 2027, ya que su lazo cortaba el próximo junio.

8. Cruz Azul no suelta el tema de César Montes

César Montes | Daniel Bartel/GettyImages

De acuerdo con el Diario AS, el defensa mexicano no tendría deseos de seguir su carrera con el Lokomotiv Moscú de Rusia.



Debido a esto, La Máquina está al pendiente para ver si puede convencerlo de regresar a suelo azteca.



Aun así no sería cosa sencilla porque la misma fuente aseguró que El Cachorro sí quiere irse de territorio ruso, mas su deseo es continuar su trayectoria en Europa.

9. ¿Juan Brunetta quiere abandonar a los Tigres?

Juan Brunetta | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

Nuevamente el argentino ha dado de qué hablar en San Nicolás de los Garza, ya que borró al club felino de su cuenta de Instagram, generando una fuerte polémica.



Muchos han tomado la acción del mediocampista como un deseo de no querer continuar con los universitarios, algo que al parecer, el América trataría de aprovechar.



Diego Sandoval de W Deportes compartió que las Águilas ya preguntaron por el sudamericano, mas el aspecto económico sería lo complicado: 7.4 millones de dólares.

10. Federico Viñas descarta su regreso a México

Federico Viñas | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Con el descenso del Real Oviedo de España de LaLiga, el delantero uruguayo tendría que volver con Grupo Pachuca, dueño de su carta, sin embargo, él mismo descartó la idea de retornar a México con León, ya que su deseo es seguir creciendo en Europa.



“Me gustaría seguir mejorando y dar un paso más a una institución que pelee por otras cosas. Acá cumplí un ciclo. Me gustó mucho el club y la gente, pero quiero perseguir mis sueños y trato de mejorar cada día”, comentó Maraviñas al Diario MARCA.

11. Brian Rodríguez otra vez es puesto en Brasil

Brian Rodríguez | Agustin Cuevas/GettyImages

De acuerdo con el medio brasileño Geglobo, el América habría ofrecido de forma directa al extremo uruguayo con el Cruzeiro. No obstante, desde Coapa piden arriba de diez mdd para dejar ir al Rayito, así que La Bestia Negra está analizando lanzar una oferta formal.

12. No hay continuidad asegurada en Atlas para Diego Cocca

Diego Cocca | Hector Vivas/GettyImages

El Diario Récord informó que el argentino podría quedar fuera de la institución pese a haberla calificado a la Liguilla del C2026, ya que la relación con el equipo no es la mejor.



Si los nuevos dueños de los Zorros quieren retenerlo tendrían que hacer un fuerte esfuerzo para convencerlo porque el timonel se puso exigente.

13. César Ramos, otra baja para el Atlas

Diego González, Eduardo Aguirre y César Ramos finalizan etapa con Atlas FC.



🗞️: https://t.co/mxhVWtcvLF pic.twitter.com/uarKcgOA8V — Atlas FC (@AtlasFC) May 13, 2026

Tal como se comentó, La Academia hizo oficia la salida de Diego González y El Mudo Aguirre a través de sus redes sociales, pero en el comunicado también agregó al guardameta, quien culminó su cesión y debe reportar con Rayados de Monterrey.

14. Necaxa dijo adiós a Cristián Calderón y Emilio Lara

Tras concluir su préstamo con nuestro equipo, agradecemos a Cristian Calderón, Emilio Lara y Franco Rossano por esta etapa en el Club. #FuerzaRayos ⚡ pic.twitter.com/89yTTO1zKS — Club Necaxa (@ClubNecaxa) May 13, 2026

Los Rayos del Necaxa hicieron oficial la salida del latera izquierdo y del lateral derecho, así como del también lateral Franco Rossano.



El Chicote, El Pelón y el poblano culminaron su préstamo en Aguascalientes y ahora deben regresar al América para saber si entrarán en planes o no para el siguiente campeonato.