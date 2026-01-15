Últimas noticias de fichajes de Liga MX: Rossi, Griezmann, Parra, Dupuy, Orellano, Volpi, Sánchez, Dilrosun y más

Ya se juega la Jornada 2 del Torneo Clausura 2026, de la Liga MX, por esa misma razón, estos días han estado movidos con respecto al tema de las altas y bajas, dándose algunos fichajes importantes, sin embargo, todavía puede haber más.



Hay equipos que no han movido mucho sus fichas, pero como aún queda tiempo.



Aquí están las últimas noticias de rumores y fichajes del Fútbol de Estufa del Clausura 2026.

1. Jhon Solís se le escapó a Tigres

Jhon Solís | Europa Press Sports/GettyImages

El cuadro felino estaba interesado en el mediocampista colombiano del Girona de España, sin embargo, se quedará con las ganas, ya que será nuevo jugador del Birmingham de Inglaterra, a donde se irá a préstamo con costo y una obligación de compra si juega once encuentros en la temporada, así lo informó el periodista colombiano Pipe Sierra.

2. ¿Se cayó el fichaje de Miguel Borja con Cruz Azul?

Miguel Borja | ALEJANDRO PAGNI/GettyImages

La Máquina sigue sin hacer oficial el fichaje del colombiano y ante este panorama, diferentes medios han divulgado que la contratación parecía haberse complicado por un tema económico y de bonos.



No obstante, Pipe Sierra desmintió esas versiones, asegurando que todos los temas de su contrato están acordados y simplemente no se ha hecho oficial el alta por la necesidad de liberar una plaza de No Formado en México para poderlo inscribir.



Por último, en el portal Mediotiempo se describe que el problema es que el director deportivo, el uruguayo Iván Alonso, no lo pidió para el equipo, así que está poniendo trabas.

3. Richard Sánchez se alejó de Tigres

Richard Sánchez | Rodrigo Valle/GettyImages

El Cachorro era otro de los futbolistas monitoreados por el cuadro universitario, pues no contaba para el cuerpo técnico del Racing Avellaneda de Argentina.



Sin embargo, el periodista argentino Uriel Iugt compartió que el Olimpia de Paraguay tenía negociaciones avanzadas con La Academia para hacerse con el pivote paraguayo, quien incluso veía con buenos ojos retornar a su país. El Decano buscaba un préstamo por un año con opción de compra.



Sobre esto mismo, el periodista argentino César Luis Merlo confirmó que el sudamericano ya quedó totalmente cerrado con el club guaraní.

4. Tiago Volpi quiere volver a la Liga MX

Tiago Volpi | Sports Press Photo/GettyImages

De acuerdo con W Deportes, el guardameta brasileño analiza su regreso al balompié azteca porque no entra en planes del Gremio de Brasil, ya que no es del agrado de la directiva.



Se dice que diversos equipos de la Liga MX se mantienen al pendiente de su situación, sin haber revelado cuáles son.

5. América le dio las gracias a Javairo Dilrosun

¡Gracias por tu entrega al haber portado nuestros colores, Javairô! 💙💛



Te deseamos el mayor de los éxitos en tus futuros proyectos. 💪 pic.twitter.com/Cbk8GlR0DZ — Club América (@ClubAmerica) January 14, 2026

Las Águilas lograron deshacerse de uno de sus tantos foráneos. A través de sus redes sociales, el cuadro de Coapa dio a conocer la baja del extremo neerlandés, luego que llegaran a un acuerdo para rescindir su contrato.



Se menciona que su siguiente destino podría ser la MLS.

6. Luca Martínez Dupuy llega a México

Luca Martínez Dupuy | Eurasia Sport Images/GettyImages

Bravos de Juárez logró llegar a un acuerdo con el Godoy Cruz de Argentina para concretar el traspaso del delantero mexicano.



El cuadro fronterizo pidió un préstamo por un año con opción de compra, la cual será obligatoria si cumple ciertos objetivos, así lo notificó el periodista argentino César Luis Merlo.



Esta será la primera aventura del potosino en la Liga MX tras haber jugado también con el Rosario Central.

7. Ángel Zaldívar jugará con Alajuelense

LDA informa que el delantero mexicano Ángel Zaldívar es nuevo futbolista del club. El atacante firmó por un año y seis meses con la institución. ¡Bienvenido al Campeón Nacional y de Centroamérica, Ángel! ❤️🖤🦁 pic.twitter.com/34HkJP5YXw — Alajuelense (@ldacr) January 13, 2026

Tal como se había adelantado la semana pasada, el delantero, que fue cortado por Bravos de Juárez, no continuó su carrera en México porque decidió aventurarse a Costa Rica.



El Chelo se une a los Manudos tras firmar por un año.

8. Canadá le abre las puertas a Raúl López

El Dedos, que tuvo una etapa con el FC Rànger’s de Andorra y previamente con el Tampico Madero de la Liga de Expansión, probará su suerte en el fútbol canadiense.



El lateral derecho mexicano fue anunciado de manera oficial por el Inter Toronto FC, donde permanecerá el resto del año.

9. La Liga MX no quiere a Hirving Lozano

Hirving Lozano | The San Diego Union-Tribune/GettyImages

El Chucky no entra en planes del San Diego FC de la MLS, por lo que debe buscar un nuevo sitio para continuar su carrera.



Si bien diferentes medios indicaron que Tigres, Monterrey, América y hasta Cruz Azul estaban interesados, la verdad es que su agente fue quien lo ofreció a ciertas escuadras, no obstante, su alto salario impide que cualquiera pueda ficharlo, sumado a que se le ha catalogado como un futbolista ‘conflictivo’.



Debido a todo esto, se maneja que el extremo pueda arribar al Real Oviedo de España, que pertenece a Grupo Pachuca, mas el tema económico seguiría siendo el mayor agravio.



Finalmente, el periodista italiano Fabrizio Romano externó que el canterano hidalguense tiene deseos de permanecer en el cuadro californiano aunque no entre en planes, esperando poder ganarse un lugar.

10. Diego Abreu estaría cerrado con Xolos

Confirmado: Diego Abreu transferido al fútbol mexicano. Se va a Xolos de Tijuana. Lo dirigirá su padre, Washington Sebastián Abreu. Defensor Sporting vende un % de su ficha y mantiene otro de futura venta.



Se va tras ser goleador del 2025 con 8 goles y después de ser uno de los… pic.twitter.com/e1z7DV21Kg — Nico Musetti (@nicomusetti) January 12, 2026

El periodista uruguayo Nico Musetti comunicó en sus redes que el delantero mexicano-uruguayo se pondrá la playera de Tijuana, donde será dirigido por su padre, el uruguayo Sebastián ‘Loco’ Abreu.



La fuente indicó que el Defensor Sporting de Uruguay vendió una parte de la carta, pero mantuvo otra parte en caso de una futura venta.

11. Toluca sumará a Franco Rossi

Franco Rossi | Agencia Gamba/GettyImages

Los Diablos Rojos siguen agregando piezas a sus filas pensando en el tricampeonato.



César Merlo informó que el club choricero ha cerrado al centro delantero en una transferencia definitiva, luego de pagarle un millón de dólares al Cerro Largo de Uruguay.



El charrúa estará en el Infierno por tres años con opción a uno más.

12. Johan Rojas fue anunciado por Vasco Da Gama

Vasco acerta a contratação do meia-atacante Johan Rojas 💢



O jogador realizou exames médicos, foi aprovado e assinou contrato com o Gigante da Colina, por empréstimo, até o fim de 2026, com opção de compra.



➡️ https://t.co/PAqeQAk1sm



📸: Matheus Lima | #VascoDaGama pic.twitter.com/ztoQckO8gA — Vasco da Gama (@VascodaGama) January 11, 2026

El extremo colombiano terminó su cesión con los Rayos del Necaxa y tuvo que retornar con Rayados de Monterrey, dueño de su pase, pero donde no entraba en planes.



Por ello, La Pandilla lo mandó a préstamo por un año con el equipo brasileño, que contará con una opción de compra.

13. Tigres anunció la partida de Bernardo Parra

🐯🤝 Gracias, Bernardo Parra, por tu garra, entrega y crecimiento defendiendo los colores de Tigres. ¡Te deseamos todo el éxito en este nuevo reto! pic.twitter.com/BE3E8U2gH1 — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) January 14, 2026

Si bien el canterano todavía jugó el fin de semana con el equipo, al final no continuará el resto del semestre porque fue mandado al Querétaro, como se había adelantado la semana pasada.



César Merlo explicó que Gallos Blancos se hizo con el pivote de 20 años de forma definitiva al haber pagado una cifra cercana a los dos mdd.

14. Luca Orellano, oficialmente rayado

Desequilibrio, personalidad y entrega.🔥 Luca Orellano se suma a Rayados para aportar su calidad y su velocidad en la cancha.🇦🇷



Tu etapa defendiendo nuestros colores comienza hoy y, junto a nuestra Afición, escribiremos muchos momentos #EnLaVidaYEnLaCancha.👊🏼Ⓜ️



¡Bienvenido a… pic.twitter.com/KaVZZq0PFX — Rayados (@Rayados) January 11, 2026

El argentino ya llevaba un tiempo en México sin ser anunciado de forma oficial como refuerzo, algo que ya ocurrió este fin de semana.



Monterrey anunció el alta del extremo, quien llega en forma definitiva desde el FC Cincinnati de la MLS para firmar por cuatro años.



El sudamericano argumentó que defenderá con todo la elástica regia.

15. ¿Antoine Griezmann, la ‘bomba’ de Rayados?

Antoine Griezmann | Quality Sport Images/GettyImages

Desde El Chiringuito de España, se dice que Monterrey tiene el anhelo de conseguir al internacional francés del Atlético Madrid de España.



En el mismo programa se dijo que el delantero siempre ha sabido que su futuro está en la MLS, sin embargo, el proyecto y la oferta que le están presentando los regios podrían convencerlo de venir al fútbol mexicano.



El campeón del mundo tiene contrato con los Colchoneros hasta 2027.

16. Héctor Herrera volvió a ser naranja

Luego de quedar fuera del Toluca, se especuló que el mediocampista podría ir al Pachuca, sin embargo, terminó por volver a donde fue feliz, es decir, la MLS.



El Houston Dynamo le dio la bienvenida de vuelta al Zorro, quien vivirá un episodio más con el club donde fue capitán y figura.

17. Diego Valoyes se bajaría de Juárez

Diego Valoyes | Jam Media/GettyImages

César Merlo indicó que el Talleres de Córdoba de Argentina tiene negociaciones muy avanzadas para fichar al extremo derecho colombiano de Bravos de Juárez, incluso se encuentran en la fase final.