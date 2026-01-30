Últimas noticias de fichajes de Liga MX: Ruvalcaba, Aguirre, Araújo, Millán, Antuna, Esteves, Sanabria, Ruiz y más

Tras los duelos de preparación de la selección mexicana, el Clausura 2026, de la Liga MX, está de vuelta con su Jornada 4.



Estos días han estado movidos con respecto al tema de las altas y bajas porque el mercado se cierra el próximo 8 de febrero.



Aquí están las últimas noticias de rumores y fichajes del Fútbol de Estufa del Clausura 2026.

1. Pumas intentó fichar a Philip Zinckernagel

Philip Zinckernagel | Joey Perez - Chicago Fire FC/GettyImages

El periodista turco Ekrem Konur dio a conocer que el Chicago Fire de la MLS declinó una propuesta de los universitarios por el delantero danés, la cual constaba de cuatro millones de euros. Pese a ello, la fuente aseguró que la UNAM podría intentarlo de nuevo con una oferta mejorada.



No obstante, hay otros conjuntos que le siguen los pasos al extremo derecho, tal como el Olympiacos de Grecia y el Standard de Lieja y el Brujas, ambos de Bélgica.

2. Juan Sanabria emigrará a la MLS

Juan Sanabria | RODRIGO OROPEZA/GettyImages

Apenas el mercado pasado, el uruguayo del San Luis rechazó ir al América porque tenía como objetivo dar el salto a Europa.



Y ahora, el lateral izquierdo ha quedado cerrado con el Real Salt Lake, pues este mismo le prometió que le ayudaría a llegar a Viejo Continente, ya que pertenece a un grupo que maneja clubes en España e Inglaterra, algo que lo terminó convenciendo.



Los Tuneros recibirán casi siete millones de dólares, con el seleccionado charrúa firmando por tres años y medio con opción a uno más.

3. New York Red Bulls compró a Jorge Ruvalcaba

Jorge Ruvalcaba | Jam Media/GettyImages

César Merlo informó que el extremo izquierdo de los Pumas se irá con los taurinos de la MLS, a donde llegaría como Jugador Franquicia.



El atacante no renovó su contrato con los auriazules, que acababa en seis meses, así que fue vendido en 6.5 mdd, lo que fue un gran negocio para la UNAM, ya que esta entre las cinco ventas más altas en la historia del club.

4. César Araújo, la apuesta de Tigres

César Araújo | Vincent Carchietta/GettyImages

Luego de cerrar su etapa con el Orlando City de la MLS, el pivote jugaría con los felinos, así lo expresó César Merlo.



El periodista indicó que en las próximas horas el uruguayo viajaría a Nuevo León para llevar a cabo los exámenes médicos de rutina y posteriormente, firmar su contrato.



Se trata del hermano de Maximiliano Araújo, un viejo conocido de la Liga MX que militó en Puebla y Toluca.

5. Nico Ibáñez, en la órbita de la MLS

Nico Ibáñez | Leopoldo Smith/GettyImages

El delantero argentino podría abandonar a Tigres. Distintos reportes indican que El Tanque ya practica con los suplentes debido a su posible salida y ante esto, se menciona que entre los interesados está otro club azteca, así como uno de los Estados Unidos, sin revelarse el nombre.

6. Rodrigo Aguirre, el sacrificado del América

Rodrigo Aguirre | Jam Media/GettyImages

Aun cuando se manejaron los nombres del colombiano Raúl Zúñiga y el chileno Víctor Dávila como los elegidos por las Águilas para liberar una plaza de No Formado en México, al final terminó siendo el uruguayo.



Al parecer, las Águilas y la UANL tendrían un acuerdo verbal para la cesión del Búfalo por un año con opción de compra, que sería obligatoria en caso de cumplir ciertos objetivos.

7. Necaxa volvió a ofertar por Javier Ruiz

Nuevamente el periodista argentino Nahuel Ferreira informó que los Rayos pusieron una propuesta sobre la mesa del Independiente Avellaneda de Argentina para conseguir el traspaso del mediocentro argentino.



La directiva hidrocálida propuso 1.6 millones de dólares por el 60 por ciento de la carta con una forma de pago mejorada a la anterior. Empero, El Rojo aún no acepta la oferta, aunque hay optimismo en lograr el acuerdo.



Se sabe que Grupo Pachuca también lo tiene en el radar, pero de hacerse con sus servicios, sería mandado al Peñarol de Uruguay.

8. Colo Colo habría renunciado a Víctor Dávila

Víctor Dávila | RODRIGO OROPEZA/GettyImages

En la semana se supo que club de Chile quería al delantero del América porque era del agrado del cuerpo técnico, encabezado por el argentino Fernando Ortiz, sin embargo, se habría hecho a un lado.



Mediotiempo comentó que todo avance logrado por El Cacique se deshizo por el tema del alto salario que tiene el chileno, quien por ahora se mantendría en el Nido.

9. ¿Stefan Medina también abandona Monterrey?

Stefan Medina | Sergio Mejia/GettyImages

Aún no se confirma el adiós del delantero argentino Germán Berterame, pero Rayados podría perder a otro de sus referentes.



Desde Colombia, ‘Deportes RCN’ ventiló que el Atlético Nacional de su país tiene casi cerrado el retorno del defensa central y lateral derecho colombiano. No obstante, sólo quedaría como rumor porque el periodista colombiano Carlos Vélez en ‘Palabras Mayores’ admitió que El Verdao no realizará más incorporaciones tras concretar el fichaje del también colombiano Cristian ‘Chicho’ Arango.

10. ¿André Jardine pierde a su auxiliar técnico?

Paulo Rodrigues y André Jardine | Jam Media/GettyImages

Se reportó que el brasileño Paulo Rodrigues podría dejar a su compatriota porque recibió la oferta de dirigir a la selección sub-21 de Brasil.



El estratega del América ya dio el visto bueno para su salida, así que todo dependerá de lo que decida su auxiliar.

11. América sigue avanzando por Raphael Veiga

Raphael Veiga | Sports Press Photo/GettyImages

César Merlo notificó que el cuadro azulcrema ya tiene un acuerdo de palabra por el centrocampista del Palmeiras de Brasil.



Al parecer, las dos partes habrían acordado un préstamo por un año con opción de compra por el brasileño, la cual oscilará entre los diez mdd, por lo que ya están cambiando documentos.

12. Por fin Mateusz Bogusz parte del Cruz Azul

Hoy termina la etapa de Mateusz Bogusz como Celeste 🇵🇱



Siempre recordaremos tu golazo en la final de CONCACAF 💙



¡Gracias y éxito, Mateusz!



————



Mateusz Bogusz’ time as Cruz Azul player ends today 🇵🇱



We’ll always remember his great goal in the last CONCACAF final 💙



Thank… pic.twitter.com/e9KbHvj1tz — CRUZ AZUL (@CruzAzul) January 29, 2026

Después de la novela que duró mucho tiempo, el polaco ya fue anunciado como baja de La Máquina, agradeciéndole su entrega.



El mediocampista se une al Houston Dynamo de la MLS tras 39 partidos como celeste, donde logró tres goles.

13. Uriel Antuna, de tigre a puma

Uriel Antuna | Azael Rodriguez/GettyImages

El Brujo no pudo brillar con los Tigres, pero tendría una nueva oportunidad de resurgir, ya que vestirá la casaca de los Pumas.



El extremo derecho ya está en la Ciudad de México listo para presentar los exámenes médicos.



El periodista Fer Esquivel reveló que la transferencia se cerró en tres mdd más bonos, con el mundialista firmando hasta el 2029 con opción al 2030.

14. San Luis anunció a Lucas Esteves

Este jueves, los Colchoneros mexicanos dieron a conocer el alta del brasileño, quien llega desde el Gremio de su país.



El lateral izquierdo, bicampeón de la Copa Libertadores con El Verdao, se convirtió en el sexto refuerzo del club.

15. Cruz Azul puso sus ojos en Luiz Araújo

Luiz Araújo | NurPhoto/GettyImages

Según diversos reportes de la prensa brasileña, la directiva celeste ya habría dado los primeros pasos al iniciar conversaciones para explorar el posible fichaje del extremo izquierdo del Flamengo de Brasil.



No obstante, la operación se perfila como un desafío de alta complejidad para La Máquina, ya que el brasileño vive un gran presente y está blindado, así que los de La Noria tendrían que lanzar una oferta económico bastante atractiva para convencer al Mengao.

16. Julián Millán, también en la mente de Cruz Azul

Julián Millán | ARISSON MARINHO/GettyImages

La Máquina quiere en sus filas al llamado mejor defensor de la Liga Uruguaya, así lo compartió el insider Ike Carrera.



El zaguero colombiano de 27 años milita en el Nacional Montevideo y al parecer, las gestiones están en curso, con conversaciones abiertas para explorar una posible transferencia.