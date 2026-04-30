Últimas noticias de fichajes del Club América: 'Chicote', Lara, Rossano, Álvarez, Gutiérrez, Denzell, Cota y Tona

Muchos lo dudaban, pero al final de cuentas, el técnico brasileño André Jardine logró colar de nueva cuenta al América en una Liguilla, esperando realizar una tremenda actuación para obtener su cuarto título de Liga MX, lo que disiparía todos esos rumores que lo ponen fuera del banquillo.



Mientras las Águilas estarán presentes en la Fiesta Grande buscando su pase a las semifinales frente al superlíder Pumas, en una edición más del Clásico Capitalino, los rumores de fichajes con respecto al siguiente campeonato ya están en el aire.

1. Denzell García, el deseo del Ave

Denzell García | Jam Media/GettyImages

Desde hace unas semanas, el periodista Fernando Esquivel había informado que las Águilas querrían al pivote.



En un principio, los capitalinos daban a Alan Cervantes y una cantidad de dinero para conseguir su objetivo, sin embargo, eso fue rechazado por Bravos de Juárez, club del seleccionado nacional. No obstante, los emplumados no tiraron la toalla por lo que ofrecían al mismo contención más Alexis Gutiérrez, con los fronterizos analizando la situación.



De cualquier forma, los de Coapa tienen competencia porque el Feyenoord Rotterdam de los Países Bajos está monitoreando al mediocampista.

2. Cristián Calderón y Emilio Lara sin futuro definido

Emilio Lara | Agustin Cuevas/GettyImages

Tanto El Chicote como Lara tienen que retornar al Nido porque culminó su préstamo con los Rayos del Necaxa, los cuales no harán válida la opción de compra, mismo caso con Franco Rossano.



Gracias a esto, América tendría sobrecupo de laterales, ya que Chicote debería competir en el lado izquierdo con el uruguayo Thiago Espinosa y el colombiano Cristian Borja, mientras del lado derecho Lara tendría como rivales a Dagoberto Espinoza y Aarón Mejía. Ante este panorama, se desconoce si entrarán en planes y cuál será su futuro.

3. Competencia por Iván Tona

Iván Tona | Jam Media/GettyImages

El contención fue uno de los objetivos del club capitalino en el pasado mercado de fichajes, pero si en realidad busca hacerse con su fichaje, esta vez tendría que ganarle la carrera a alguien más.



Con información de medios nacionales, se ventiló que el Atlante, que regresa a la Primera División, tiene en la mira al pivote, ya que es un viejo conocido del técnico Miguel Herrera.

4. Kevin Álvarez y Alexis Gutiérrez, en análisis

Kevin Álvarez | Jam Media/GettyImages

Hace unas semanas en su columna del Diario Récord, El Francotirador reveló que ambos futbolistas podrían ser puestos como transferibles debido a su bajo nivel.



Tiene rato que el lateral derecho tuvo un bajón que lo alejó de la selección y de la titularidad, por lo que intentarían negociarlo.



Del otro lado, el centrocampista está en la cuerda floja y verían si se va cedido o en venta definitiva, pero será complicado encontrarle acomodo por el tema de su alto salario.

5. Quieren alargar la estadía de Rodolfo Cota

Rodolfo Cota | Agustin Cuevas/GettyImages

Al cancerbero se le acaba su préstamo con las Águilas, por ello debería reportar con León, dueño de su pase.



Sin embargo, debido a la lesión de Luis Malagón, la directiva intentaría retenerlo buscando prolongar la cesión, la cual sería por un año, aun cuando también cuentan con alguien confiable como Fernando Tapia.