Últimas noticias de fichajes del Club América: Espinosa, Araujo, Brian, Henry, Cota, Borja, Zúñiga, 'Chicote' y más

Las Águilas del América se quedaron con las ganas de sumar un nuevo título de la Liga MX en sus vitrinas porque fueron eliminadas por Pumas en los cuartos de final, acabando así el primer semestre del año sin ningún logro, lo que hace peligrar la continuidad del técnico brasileño André Jardine.



El estratega declaró que la silla azulcrema es una carga muy pesada, pero que le gustaría mantenerse al frente siempre y cuando así lo quiera la gente de arriba. Al mismo tiempo, hay futbolistas que ya suenan para marcharse del Nido tras no haber entrado en planes a lo largo del campeonato, aparte algunos ya habrían culminado su ciclo y se les buscaría dar salida para apostar por otros fichajes.



Aquí están las últimas noticias de fichajes de los Millonetas:

1. Rodolfo Cota no ha renovado

Rodolfo Cota | Agustin Cuevas/GettyImages

El guardameta que tomó la titularidad ante la aparatosa lesión de Luis Malagón supo cubrir muy bien el arco, pero a pesar de ello, la directiva no se le ha acercado para extenderle el vínculo.



De seguir así, el mundialista en Qatar 2022 deberá reportar con León, dueño de su carta.

2. Posibles salidas de Cristian Borja y Raúl Zúñiga

Cristian Borja | Manuel Velasquez/GettyImages

De acuerdo con el periodista Fernando Esquivel, los dos serán los posibles sacrificados para liberar plazas de No Formados en México.



El lateral colombiano ha sido un titular inamovible en la era de André Jardine, pero se lesionó en la Liguilla, mientras el delantero colombiano conocido como La Pantera no ha tenido un paso exitoso, pues no ha sido el goleador que fue en sus equipos anteriores.

3. Henry Martín, con pie y medio fuera del Nido

Henry Martín | Jam Media/GettyImages

Este martes, el Diario Récord escribió que el delantero habría pedido su salida del América para así poder dejarles dinero con una transferencia, recordando que aún tiene contrato hasta el 2027.



Ante esto, W Deportes compartió que La Bomba ya estaría en conversaciones para unirse al Atlante, donde sería recibido con los brazos abiertos porque el técnico Miguel Herrera lo conoce a la perfección.

4. No más Néstor Araujo en Coapa

Néstor Araujo | Hector Vivas/GettyImages

Aun cuando jugó en los cuartos de vuelta del campeonato intentando buscar el gol que los pusiera del otro lado, el defensa ya no vestirá la casaca azulcrema.



Fer Esquivel confirmó que este mismo martes la directiva del América le comunicó al zaguero que no entraba en planes, así que no sería renovado.



Será el próximo 30 de junio cuando el mundialista acabe su vínculo y quede como agente libre para negociar con quien quiera, sonando con fuerza su posible arribo al Atlante.

5. Thiago Espinosa cambia las alas por pezuñas

Thiago Espinosa | Hector Vivas/GettyImages

Pese a que apenas llegó este semestre para reforzar a las Águilas, el lateral izquierdo no estaría en el Nido para el siguiente semestre.



El periodista argentino César Luis Merlo compartió que los emplumados planean ejecutar la opción de compra de dos millones de dólares con el Racing Montevideo de Uruguay, sin embargo, en Coapa tienen pensado cederlo por un año con el Atlante.

6. Brian Rodríguez otra vez es puesto en Brasil

Brian Rodríguez | Hector Vivas/GettyImages

De acuerdo con el medio brasileño Geglobo, el América habría ofrecido de forma directa al extremo uruguayo con el Cruzeiro. No obstante, desde Coapa piden arriba de diez mdd para dejar ir al Rayito, así que La Bestia Negra está analizando en lanzar una oferta formal.

7. Cristián Calderón y compañía deben reportar

Tras concluir su préstamo con nuestro equipo, agradecemos a Cristian Calderón, Emilio Lara y Franco Rossano por esta etapa en el Club. #FuerzaRayos ⚡ pic.twitter.com/89yTTO1zKS — Club Necaxa (@ClubNecaxa) May 13, 2026

Los Rayos del Necaxa hicieron oficial la salida del lateral izquierdo, así como de los también laterales Emilio Lara y Franco Rossano.



El Chicote y el resto culminaron su préstamo en Aguascalientes y ahora deben regresar al Nido para saber si entrarán en planes o no para el siguiente campeonato.