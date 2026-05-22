Últimas noticias de fichajes en Chivas: Hugo Camberos estaría en la mira del América; el 'Tala' Rangel y más

Las Chivas Rayadas de Guadalajara tuvieron un torneo de Clausura 2026 de grandes contrastes. En temporada regular, sumaron 36 puntos y se mantuvieron como punteros del campeonato durante varias jornadas, pero perdieron el liderato en la última fecha.

En cuartos de final, todos los daban por eliminados, ya que afrontaron la liguilla sin sus seleccionados nacionales y Tigres UANL los había derrotado 3-1 en el partido de ida. Sin embargo, en la vuelta, Santiago Sandoval marcó un doblete y se metieron a las semifinales por el torneo de Clausura 2026.

Chivas v Cruz Azul - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Una vez dentro de los cuatro finalistas, la confianza se elevó hasta las nubes. Sobre todo, después de rescatar un valioso empate a dos goles frente a la Máquina Celeste de la Cruz Azul, en las semifinales de ida. No obstante, en la vuelta cayeron 2-1 y quedaron de la competencia.

Ahora, los dirigidos por Gabriel Milito piensan ya en el siguiente torneo. Saben que cuentan con una importante plantilla, pero que de igual manera tendrán que reforzarse. Sobre todo, porque si sus seleccionados rinden de buena manera en el Mundial 2026, es altamente probable que se vayan al extranjero.

Hugo Camberos estaría en la mira del América

Chivas v Puebla - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

En este contexto, surge un rumor que, sin lugar a dudas, generaría un gran revuelo entre los aficionados rojiblancos. Y es que Hugo Camberos, quie hasta hace algunas campañas destacaba como una de las máximas promesas en el Rebaño Sagrado, estaría en la mira del acérrimo rival de las Chivas: el Club América.

La razón por la que el juvenil buscaría salir de Guadalajara, tiene que ver con los pocos minutos que ha tenido dentro del terreno de juego desde que llegó Gabriel Milito al banquillo. No es que el entrenador en cuestión tenga algo contra Camberos. Simplemente, en su esquema ideal, no caben los extremos.

El 'Tala' Rangel podría emigrar al fútbol europeo

Chivas v Pumas UNAM - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Otra baja sensible para las Chivas, sería la de su guardameta titular, el 'Tala' Rangel, quien ha sido objeto de deseo por parte de varios equipos europeos. Si tiene una buena copa del mundo con la selección mexicana de fútbol, las posibilidades de que regrese a México serían prácticamente nulas.

Chivas se une a la lista de candidatos por Jordan Carrillo

Pumas UNAM v Pachuca - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Llegó de préstamo a los Pumas de la UNAM sin tantos reflectores. Sin embargo, con los capitalinos ha alcanzado un nivel de juego superlativo, al grado de ser uno de los titulares habituales en el esquema táctico de Efraín Juárez.

El Santos Laguna sabe que puede lograr una importante venta en el próximo mercado de transferencias. Clubes como Chivas, América y Cruz Azul están entre los posibles lugares de destino de Jordan Carrillo.

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