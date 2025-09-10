Últimas noticias de fichajes para el A2025 de la Liga MX: Bullaude, El Ghezouani, Alcácer, Soldati, Piovi y más

El Torneo Apertura 2025, de la Liga MX, entró en un parón por la Fecha FIFA, pero el Fútbol de Estufa continúa, así que varios clubes siguen anunciando sus altas y bajas oficiales porque el cierre del mercado de transferencias es este viernes 12 de septiembre.



Aquí están las últimas noticias de rumores y fichajes del A2025:

1. Chivas analiza la incorporación de Carlo Soldati

Carlo Soldati 🇲🇽🇮🇹 (20) en la mira de Chivas 🔴⚪️ para el Apertura 2025. El ex Cagliari podría ser el último refuerzo del Rebaño antes del cierre de registros de la Liga MX.



Canterano de Querétaro, que hace algunos meses se coronó campeón de la Copa de Italia en la categoría… pic.twitter.com/3Bgz2S4g1v — Julio Rodríguez (@julioordz10) September 9, 2025

De acuerdo con Erick López de TUDN MX, el Rebaño tiene en la mira al jugador de 20 años formado en Querétaro, que hace unos meses se coronó campeón de la Copa Italia en la sub-20 del Cagliari.



No obstante, el defensa central se encuentra en recuperación por una lesión de ligamento que tuvo en febrero. Y de quedarse en el redil, primero iría con el Tapatío de la Liga de Expansión.

2. ¿Andy Delort podría volver a la Liga MX?

Andy Delort | Jonathan Moscrop/GettyImages

Según Azteca Deportes, el francés se encuentra como agente libre tras finiquitar su lazo con el Mouloudia Club d’Alger y tendría la oportunidad de vivir una segunda etapa en México.



Con el cierre de fichajes cerca, supuestamente el delantero, que también cuenta con la nacionalidad argelina, podría aterrizar en clubes que buscan con urgencia como Pumas y Rayados, mas este último ya descartó ir por más fichajes debido al nulo compromiso de estos con la institución.

3. Vincent Aboubakar se aleja de Ciudad Universitaria

Vincent Aboubakar | Ahmad Mora/GettyImages

Uno de los tantos nombres que han sonado para jugar con los Pumas es el camerunés, mas su alto salario detendría todo.



De acuerdo con RTI Esporte Brasil, el Sao Paulo ha entrado en negociaciones con el delantero, que pide 3.3 millones de dólares al año como salario y le deben cumplir con la misma cifra en caso de un finiquito o termino de su contrato de forma anticipada.



Finalmente, el africano, que está como agente libre, pide un vínculo de por lo menos seis meses.

4. Gonzalo Piovi renovó con Cruz Azul

Gonzalo Piovi | Simon Barber/GettyImages

El argentino estuvo a nada de irse con el Inter Miami de la MLS, pero al final, no se llegó a un acuerdo y se mantuvo en La Noria.



Desde su arribo a la institución, el zaguero central ha sido un titular indiscutible y por ello, ha extendido su vínculo con La Máquina hasta el 2028, que a la vez, cuenta con un aumento salarial, así lo indicó el periodista argentino César Merlo en el diario Súper Deportivo.



El sudamericano acababa su relación con los cementeros en junio del 2026.

5. Xolos anunció el fichaje de Mourad El Ghezouani

¡Bienvenido a Tijuana, Mourad!



El Club Tijuana hace oficial el fichaje del delantero español Mourad El Ghezouani, quien proviene del Elche Club de Fútbol de la Primera División de España.



¡Bienvenido Mourad! ¡Tijuana es tu equipo y tu nueva casa! #LocosXTijuas 🐕 pic.twitter.com/g2xQ8mMGhF — Xolos (@Xolos) September 9, 2025

La semana pasada, César Merlo adelantó que Tijuana había cerrado las negociaciones para hacerse con el español de ascendencia marroquí, incluso el técnico argentino Sebastián Abreu se enteró del tema por la información del periodista argentino.



Y ahora, el delantero del Elche de España fue presentado en las redes sociales por los fronterizos.

6. Paco Alcácer no quiso venir a Universidad Nacional

Paco Alcácer | Angel Martinez/GettyImages

El español era otro de los nombres que manejaba Pumas para dejar caer otro ‘bombazo’, pero eso no pasará.



Trascendió que el delantero rechazó la oferta de los auriazules, ya que César Merlo explicó que el atacante de 32 años está planteándose la idea de retirarse, mas en España el Sporting Gijón estaría intentando convencerlo de unirse a sus filas.



Es otro de los tantos futbolistas que están como agentes libres, después de acabar su vínculo con el Sharjah FC de los Emiratos Árabes Unidos.

7. Le abrirían las puertas a Joaquim Pereira

Joaquim Pereira | Jam Media/GettyImages

El portal Fútbol Total reveló que el brasileño podría marcharse de Tigres en el mercado de invierno siempre y cuando le lleguen al precio, que es entre seis y ocho millones de dólares.



El zaguero central tiene contrato con los universitarios hasta junio del 2026, pero de antemano no es alguien indispensable en el esquema del técnico argentino Guido Pizarro.



El Santos FC y el Fluminense de Brasil han sido los interesados en ficharlo.

8. Ezequiel Bullaude es vinculado a Xolos

Ezequiel Bullaude | ANP/GettyImages

De acuerdo con César Merlo, el mediocampista argentino sería nuevo refuerzo de los Canes Aztecas, procedente del Feyenoord Rotterdam de los Países Bajos. Eso trascendió el pasado fin de semana, mas el equipo todavía no lo hace oficial.