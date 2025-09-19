Últimas noticias de fichajes para el A2025 de la Liga MX: Coronel, Juárez, Vargas, Lozano, Sánchez y Anselmi

El pasado viernes 12 de septiembre llegó a su fin el mercado de transferencias del Apertura 2025, de la Liga MX, así que los clubes han quedado con sus plantillas completas para disputar el título.



Por otro lado, algunos ya piensan en el siguiente Clausura 2026.



Aquí te dejamos lo último que ha habido del Fútbol de Estufa:

1. Querétaro confirmó el fichaje de Mateo Coronel

¡Goles, regate y mucho talento ofensivo!



Mateo ya es GALLO BLANCO. 🔵⚫️



Por fin Gallos Blancos hizo oficial el arribo del delantero argentino, procedente del Atlético Tucumán de su país.



Se trata de un préstamo hasta diciembre del 2026, con obligación de compra si se cumplen determinados objetivos.

2. América renovó el contrato de Ramón Juárez

¡Nuestro #ÁguilaDesdeLaCuna ya firmó! 🦅



Hay Ramón Juárez para rato en el Club América 💙💛 pic.twitter.com/UpZGjlvWL8 — Club América (@ClubAmerica) September 18, 2025

Buenas noticias para la afición azulcrema. A través de sus redes sociales, las Águilas informaron sobre la renovación del zaguero central.



Su vínculo actual culminaba en diciembre del 2026 y ahora estará en el Nido hasta junio del 2029. El canterano azulcrema contará con una cláusula que facilitará su salto a Europa.

3. Obed Vargas se alejaría de la Liga MX

Obed Vargas | Leonardo Fernandez/GettyImages

El mediocampista del Seattle Sounders de la MLS es una promesa mexicana que jugará el Mundial Sub-20, por ello, ha estado en el radar de varios conjuntos aztecas, entre ellos, Tigres, que lo buscó en este verano, así como Cruz Azul. No obstante, podría ser que el elemento del Delirio Verde no llegue a México porque estaría en la mira del Atlético Madrid de España, según el periodista turco Ekrem Konur, algo que también se pudo leer en el diario AS México.

4. Pachuca tendría reemplazos para Jaime Lozano

Vicente Sánchez | Manuel Velasquez/GettyImages

La dirección técnica del Jimmy no ha acabado de convencer a la directiva de los Tuzos, tanto que ya estarían pensando en un posible cese y por ello, habría candidatos al banquillo, según lo plasmado en el diario El Universal.



Uno es el uruguayo Vicente Sánchez, que ya trabajó anteriormente con las inferiores hidalguenses, dejando buenas sensaciones, aunque por ahora suena con fuerza para dirigir al Atlético Nacional de Colombia.



El otro sería el argentino Martín Anselmi, que está sin trabajo luego de fracasar con el Porto de Portugal.