Últimas noticias de fichajes para el A2025 de la Liga MX: El Ghezouani, Mayoral, 'Alemao', Marchiori, Quispe y más

Está por jugarse la séptima jornada del Torneo Apertura 2025, de la Liga MX, y el Fútbol de Estufa continúa, así que varios clubes siguen anunciando sus altas y bajas oficiales.



Aquí están las últimas noticias de rumores y fichajes del A2025:

1. Corta estadía de Alemao Zurawski en la Liga MX

Para este semestre, Pachuca fichó al brasileño de ascendencia polaca, quien disputó tres juegos, sin embargo, su etapa sí que fue corta en México.



De acuerdo con el periodista italiano Rudy Galetti, el delantero se encuentra cerca de convertirse en elemento del Rayo Vallecano de España, en un acuerdo de préstamo por un año.



El rumor tomó aún más fuerza cuando se vio que no salió al banquillo con los Tuzos para enfrentar al América.

2. Destino exótico para Piero Quispe de Pumas

Se sabía que el peruano no entraba en planes del técnico Efraín Juárez y aunque tenía opciones para marcharse en Argentina y Grecia, se optó por mandarlo a Australia, al menos así lo informó 365Scores.



El mediocampista se unirá al Sydney FC a préstamo por un año con opción de compra incluida, con los auriazules haciéndose cargo de un porcentaje del sueldo. Al parecer, los australianos lo convencieron gracias a la calidad de vida del país.



Con la salida del inca, Universidad Nacional libera un cupo de No Formado en México y buscaría un ‘9’ en Europa.

3. Jorge Rodríguez renovó con Rayados

Jorge Rodríguez continuará defendiendo nuestros colores hasta el Clausura 2027 y respaldando al equipo con su orden táctico y liderazgo.🔥⚽



¡A seguir demostrando, Corcho!👊🏼🇦🇷 pic.twitter.com/dsB8wtvRMU — Rayados (@Rayados) August 29, 2025

Se había informado en la semana que El Corcho estaba en negociaciones para extender su vínculo con La Pandilla. Y al final, se convirtió en hecho, pues el mediocampista argentino vestirá la casaca albiazul hasta el 2027, así lo dio a conocer Monterrey a través de sus redes sociales.

4. Newell’s Old Boys presentó a Josué Colman

Josue Colman se convirtió en nuevo jugador de #Newells



🖋️ El paraguayo llega en condición de jugador libre y firmó su contrato hasta diciembre de 2026.



¡Bienvenido! 💪🏼🔴⚫️ pic.twitter.com/mDnTsb9HU5 — Newell’s Old Boys (@Newells) August 29, 2025

Por fin el equipo argentino anunció el arribo del extremo paraguayo, que había quedado libre tras desligarse del Querétaro.



El atacante guaraní firmó con La Lepra hasta diciembre del 2026.

5. Tigres estaría sondeando a Tomás Marchiori

Pese a que el argentino Nahuel Guzmán se mantiene con buen nivel bajo el arco universitario, tal parece que la UANL ya está pensando a futuro.



Los regios cuentan con jóvenes como Fernando Tapia y Juan Carrera, pero aún así analizan quién podría ser el sucesor del Patón.



Según ESPN, el guardameta del Vélez Sarsfield de Argentina está en el radar del club.

6. Diego Alonso podría volver a los banquillos de México

Después de seis partidos disputados, Chivas únicamente ha podido sumar cuatro puntos, así que la paciencia podría irse acabando para el técnico argentino Gabriel Milito, que no logra levantar su proyecto.



Ante este panorama, el periódico El Universal comentó que el Guadalajara ya tendría un plan B por si se cesa al timonel y el posible reemplazo sería el uruguayo, que por ahora no tiene escuadra tras haber culminado su paso por el Panathinaikos de Grecia.

7. Rayados se queda con las ganas de Borja Mayoral

Monterrey estaba en el intento por hacerse con el delantero del Getafe de España, mas no pudo cerrarlo, afirmó el periodista argentino César Luis Merlo, pues el mismo futbolista declinó la oferta.



Sobre el tema, su agente Alejandro Camaño dijo lo siguiente: “Para el jugador fue un honor que lo haya buscado un club tan importante como Monterrey y donde hay tantos españoles. Lo estuvo pensando y analizando seriamente, pero por ahora la intención es continuar en Europa”.

8. Xolos habría logrado el fichaje de Mourad El Ghezouani

César Merlo notificó que el delantero español de ascendencia marroquí es nuevo jugador de Tijuana. En su reporte, el periodista especificó que el atacante estaría llegando a México entre lunes y martes para firmar su contrato. El europeo de 27 años arriba desde el Elche de España, donde sumó 18 anotaciones y dos asistencias en 81 compromisos.

9. Kevin Escamilla fue anunciado por Xolos

El Club Tijuana hace oficial el fichaje del mediocampista Kevin Escamilla 🆙



¡Bienvenido a Tijuana, Kevin! #LocosXTijuas 🐕 | 📝: https://t.co/IMWex6b7xp pic.twitter.com/IvZwzapOxm — Xolos 🐕 (@Xolos) August 29, 2025

En la semana, el pivote fue despedido por Querétaro a través de las redes sociales, agradeciendo su compromiso con la institución.



Y ahora, los Canes Aztecas lo presentaron como fichaje, ya que eran dueños de su carta.

10. Necaxa también muestra interés por Javairo Dilrosun

De acuerdo a la información de Alejandro Alfaro de SDP Noticias, los Rayos hicieron una oferta de préstamo por el extremo, que sería por una temporada, la cual no es mal vista por el América. Sin embargo, el principal obstáculo es el alto salario que percibe el neerlandés.