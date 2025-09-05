Últimas noticias de fichajes para el A2025 de Liga MX: Bambu, Seoane, Alcácer, Ekambi, Aboubakar, Dilrosun y Ochoa

El Torneo Apertura 2025, de la Liga MX, entró en un parón por la Fecha FIFA, pero el Fútbol de Estufa continúa, así que varios clubes siguen anunciando sus altas y bajas oficiales.



Aquí están las últimas noticias de rumores y fichajes del A2025:

¡No te olvides de seguirnos también en nuestra cuenta de Instagram, sportsillustratedfutbol , y nuestra cuenta de Twitter, @_SIFutbol !

1. ¿Paco Alcácer se acerca a los Pumas?

Paco Alcácer | Angel Martinez/GettyImages

Con la partida del peruano Piero Quispe al Sydney FC de Australia, Universidad Nacional liberó una plaza de No Formado en México. Por ello, están buscando una pieza más en el extranjero.



Fuentes cercanas al club del Pedregal, han dicho que el más adelantado para llegar sería el delantero español, que no tiene club tras haberse desligado del Sharjah FC de los Emiratos Árabes Unidos.



Por ahora no existen detalles sobre una posible negociación.

2. Desmienten el arribo de Guillermo Ochoa al Querétaro

Guillermo Ochoa | Gualter Fatia/GettyImages

Esta semana, el periodista Gustavo Mendoza de FOX Sports reveló que el veterano arquero se habría ofrecido a Gallos Blancos para mantenerse en actividad previo al Mundial, sin embargo, eso ya fue desmentido.



El director deportivo del club, Álvaro de la Torre, salió a terminar los rumores, asegurando que de su parte no ha habido ningún acercamiento con Paco Memo.



“Al final es un rumor, no hay nada de nuestra parte. Ochoa es agente libre, su contrato llegó a término y no tiene fecha hasta el término del mercado de transferencias que contempla la FIFA y todavía quedan unos días más. Al menos nosotros no hemos manejado esta situación”, comentó en entrevista con Capital Noticias Querétaro.

3. Pachuca desea los servicios de Jaime Seoane

Jaime Seoane | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Hace unos días, el español rescindió su contrato con el Real Oviedo de España, que también pertenece a Grupo Pachuca.



De entrada se sabe que el centrocampista rechazó la opción de venir a los Tuzos, pero estos no se habrían rendido y buscarían convencerlo.



Tanto el Málaga como el Deportivo La Coruña de España lo pretenden, pero no han lanzado ofertas formales.



El mediocampista es un gran deseo del presidente del grupo, Jesús Martínez, que hace un tiempo lanzó: “Mira, yo quiero que Seoane se venga a Pachuca. Ojalá le pueda convencer. Sería muy importante para nosotros, necesito su liderazgo para los Tuzos”.

4. Tigres no tiene en mente a Javairo Dilrosun

Javairo Dilrosun | Shaun Clark/GettyImages

Durante la semana se aseguró que el extremo del América habría sido ofrecido a los felinos, que estaban analizando su incorporación.



No obstante, de acuerdo con el portal Mediotiempo, no hay interés real por el atacante neerlandés.



“No hay nada con Dilrosun, es más ruido de redes sociales y notas en medios. La realidad es que no se ha tocado su nombre”, mencionó.

5. San Luis incorpora a Robson Bambu

Robson Bambu | Carlos Rodrigues/GettyImages

El equipo potosino sigue haciendo movimientos en su plantilla y el periodista argentino César Luis Merlo notificó el arribo del brasileño.



El defensor central llegaría a préstamo por un año con opción de compra por tres millones de dólares, procedente del SC Braga de Portugal.

6. Toko Ekambi fue ofrecido a los Pumas

Toko Ekambi | Yasser Bakhsh/GettyImages

De acuerdo con la app 365Scores, han sido varios los futbolistas que han puesto en la baraja de los auriazules, entre ellos, el delantero camerunés, que está libre y tuvo como última escuadra al Al-Ettifaq de Arabia Saudita.

7. Pumas también maneja la opción de Vincent Aboubakar

Vincent Aboubakar | Ahmad Mora/GettyImages

La UNAM prometió que haría otro fichaje del nivel del galés Aaron Ramsey y del tico Keylor Navas, así que no es raro ver el nombre del africano entre los ofrecidos al club.



El delantero camerunés también está como agente libre al haber acabado su etapa con el Hatayspor de Turquía.

8. Robert Ergas fue presentado por el Aris Limassol

Aris Limassol announces the signing of Uruguayan defender Robert Ergas on a two-year contract.



Aris Limassol warmly welcomes Robert Ergas to the club and wishes him every success in our colours 💚https://t.co/jdNlW4tCth pic.twitter.com/81UH7yDbvg — Aris Limassol FC (@ArisLimassol) September 4, 2025

Justo como lo había adelantado César Merlo, el lateral, que ya no entró en planes de los Pumas, halló nueva escuadra en Chipre. El uruguayo se suma por los próximos dos años con opción para extender a uno más.