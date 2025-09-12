Últimas noticias de fichajes para el A2025 de Liga MX: 'Chicho', Chimy', Coronel, Aravena, Martial, Bullaude y más

Este viernes 12 de septiembre llega a su fin el mercado de fichajes del Torneo Apertura 2025, de la Liga MX, por lo que los clubes están llevando a cabo sus últimas compras para completar su plantilla.



Aquí están las últimas noticias de rumores y fichajes del Fútbol de Estufa:

¡No te olvides de seguirnos también en nuestra cuenta de Instagram, sportsillustratedfutbol , y nuestra cuenta de Twitter, @_SIFutbol !

1. Erik Lira renovaría con Cruz Azul

Erik Lira | Jam Media/GettyImages

Fuentes cercanas a la institución cementera han dado a conocer que hay un acuerdo avanzado entre ambas partes para extender el vínculo hasta el 2029, incluyendo una cláusula europea.



El pivote culmina su contrato con La Máquina en diciembre del 2025, pero por ahora sólo restan detalles para cerrar el nuevo trato.

2. Anthony Martial sería otra ‘bomba’ de Rayados

Anthony Martial | Visionhaus/GettyImages

Apenas este miércoles César Merlo dio a conocer que Pumas estaba detrás de los servicios del francés, mas su alto salario impidió que se hicieran con su fichaje.



Y un día después, distintos medios han revelado que el delantero está a nada de unirse a Monterrey.



El periodista italiano Fabrizio Romano detalló que la transferencia se haría por ocho millones de dólares, con un contrato hasta el 2029 ganando cuatro mdd anuales para ser el segundo mejor pagado de la plantilla.



El ex Manchester United de Inglaterra está libre tras su paso por el AEK Atenas de Grecia y estaría viajando en las próximas horas para realizar los exámenes médicos y firmar su contrato.

3. Tigres lanzó una oferta por Alexander Aravena

Alexander Aravena | Eurasia Sport Images/GettyImages

La U de Nuevo León está cerca de hacerse con un fichaje más. El extremo andino del Gremio de Brasil está en su mira, tanto que mandaron una propuesta de un préstamo por un año con opción de compra, con los regios cubriendo todo el sueldo.



El Tricolor Gaucho está analizando y aunque priorizan una venta no ven mal una cesión, ya que el andino no entra en planes debido a la llegada de otros refuerzos, al menos así lo manejan medios brasileños.

4. Querétaro está negociando por Mateo Coronel

Mateo Coronel | Joaquín Camiletti/GettyImages

Gallos Blancos ya habría llegado a un acuerdo de palabra para hacerse con el delantero del Atlético Tucumán de Argentina, comentó César Merlo.



Por ahora ambas partes habrían decidido que se trataría de un préstamo con cargo y opción de compra.

5. Ezequiel Ávila se une a las opciones de Pumas

Ezequiel Ávila | Quality Sport Images/GettyImages

En las últimas semanas han salido un sinfín de nombres que podrían llegar a Ciudad Universitaria porque los auriazules quieren dejar caer otra bomba.



Y ahora, otra de sus tantas cartas es el delantero argentino del Real Betis de España. La idea de la UNAM es que el conocido Chimy se una mediante un préstamo con opción de compra, por lo que las pláticas con los béticos continúan, así lo indicaron varios periodistas, tanto John Sutcliffe de ESPN como Fernando Esquivel y el argentino Uriel Iugt.

6. Henrique Simeone, cerca de Tigres

Henrique Simeone (18) 🇧🇷🇲🇽 acuerda llegada a Tigres UANL ✅🤝



Llega como Agente Libre tras salida de Botafogo 🚪



El defensa firma contrato como juvenil a largo plazo, esperando a corto plazo un lugar en primer equipo 🔜🐯 pic.twitter.com/yZmOfZ09dE — 365Scores México🇲🇽 (@365scoresMX) September 12, 2025

La app 365Scores compartió que los regios alcanzaron un acuerdo verbal para firmar al centrocampista mexicano que también cuenta con nacionalidad brasileña.



El jugador de 18 años no renovó su vínculo con el Botafogo de Brasil y firmaría un contrato juvenil para unirse a las Fuerzas Básicas, pero se espera que a corto plazo pueda subir al primer equipo.

7. Xolos fichó a Ezequiel Bullaude

¡Bienvenido a Tijuana, Ezequiel Bullaude! ❤️🖤



El mediocampista argentino es nuevo refuerzo de la Jauría y llega para sumar visión, técnica y creatividad al Xolaje.#LocosXTijuas 🐕 pic.twitter.com/swYWUlUQM7 — Xolos (@Xolos) September 10, 2025

Este miércoles, Tijuana hizo oficial la contratación del medio ofensivo argentino, procedente del Feyenoord Rotterdam de los Países Bajos, aunque el último torneo estuvo cedido al Fortuna Sittard. Se trata de una transferencia definitiva, tal como lo había adelantado César Merlo.

8. Enner Valencia vivirá una segunda etapa con Pachuca

Enner Valencia | Franklin Jacome/GettyImages

Medios ecuatorianos y el periodista argentino César Luis Merlo dieron a conocer que el delantero rescindirá su contrato con el Internacional Porto Alegre de Brasil para venir a México y unirse a los Tuzos, quienes lo trajeron al fútbol azteca por primera vez en el 2014.



La app 365Scores detalló que sería una transferencia total por poco más de un millón de dólares para firmar por dos años.

9. Carlos Soldati es el último fichaje de Chivas

❗️🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Carlo Soldati será nuevo jugador de Chivas. El Rebaño compra el 50% de su pase y llegará a reforzar al Tapatío, con la mira puesta en el primer equipo. pic.twitter.com/LoXQNFKS18 — ChivasXtra (@ChivasXtra_) September 11, 2025

César Merlo comentó que el Guadalajara contará con el defensor de 20 años, quien llega proveniente del Cagliari de Italia. Y aunque el zaguero se unirá al Rebaño Sagrado, el 50 por ciento de su carta sigue perteneciendo a Querétaro, club que lo formó. No obstante, el canterano gallo arrancará con el Tapatío de la Liga de Expansión o la sub-21.

10. Pumas mandó una oferta por Cristian ‘Chicho’ Arango

‘Chicho’ Arango | Bryan Byerly/ISI Photos/GettyImages

Cuando se dio a conocer que Universidad Nacional estaba buscando a Anthony Martial, César Merlo reveló que al mismo tiempo habían mandando una propuesta por el delantero colombiano del San José Earthquakes de la MLS.



No obstante, se veía difícil que saliera del Terremoto porque no podría reemplazarlo, ya que el mercado de transferencias de la liga norteamericana ya cerró.