Últimas noticias de fichajes para el A2025 de Liga MX: Coronel, Sotaldi, Bambou, Valencia, Martial, 'Chimy' y más

Este viernes 12 de septiembre llegó a su fin el mercado de transferencias del Torneo Apertura 2025, de la Liga MX, así que los clubes han quedado con sus plantillas completas para disputar el título.



Aquí te dejamos lo último que hubo del Fútbol de Estufa:

1. ‘Chicharito’ Hernández se iría de las Chivas

El retorno de Javier Hernández al Rebaño ha sido triste, ya que ha batallado mucho con las lesiones y los errores individuales. Tras estar lejos de las expectativas, se menciona que el delantero se marcharía del redil en el invierno, alistando las maletas para irse a Inglaterra.



Según el periodista de TUDN, Gibran Araige, el máximo goleador de la selección mexicana planea arribar a la EFL Championship, la segunda división inglesa, una vez que acabe su contrato. Por ahora no hay ofertas, pero la razón para hacer el viaje es por motivos personales.

2. Rayados dejó caer otra bomba: Anthony Martial

En la semana se supo que Pumas negociaba con el delantero del AEK Atenas de Grecia, pero su alto sueldo impidió que llegaran a un acuerdo.



No obstante, al día siguiente se supo que Monterrey le ganó la partida a los auriazules al acordar la transferencia del francés. El ex Manchester United firmó hasta diciembre del 2027 con opción a extender por un año más.



Posteriormente, La Pandilla dio a conocer su contratación a través de las redes sociales.

3. Pumas no cerró a ‘Chimy’ Ávila y se quedó sin ‘9’ foráneo

Universidad Nacional buscaba llenar sus plazas de No Formado en México y lo que más anhelaba era un centro delantero y a pesar de que se manejaron un sinfín de nombres, no pudo cerrar a ninguno.



Una de sus últimas opciones fue el argentino, indicó el periodista argentino César Luis Merlo, pero a pesar de que ya había un acuerdo de palabra con el Real Betis de España para un préstamo, al final un tema contractual con el atacante evitó que llegara.

4. Enner Valencia vivirá una segunda etapa con Pachuca

A través de sus redes sociales, los Tuzos dieron a conocer el retorno del delantero ecuatoriano desde el Internacional Porto Alegre de Brasil.



El dos veces mundialista se convirtió en el octavo fichaje de los hidalguenses, firmando por dos años.

5. Atlético San Luis anunció a Robson Bambou

Los potosinos también cerraron a su última contratación del semestre.



A través de sus redes sociales, los Colchoneros mexicanos dieron a conocer el arribo del defensor brasileño, procedente del SC Braga de Portugal. Se trata de un préstamo por un año con opción de compra.

6. Carlos Sotaldi llega al Tapatío de las Chivas

Tal como se informó en la semana, el Guadalajara cerró el fichaje del defensa central de 20 años, que llega desde el Cagliari juvenil de Italia, aunque su carta pertenecía al Querétaro, que ya lo despidió en sus redes.



El canterano gallo llegó en transferencia definitiva, pero primero comenzará jugando con la filial de la Liga de Expansión, en espera de que pueda subir al primer equipo a la brevedad.

7. Pachuca comunicó la renovación de Elías Montiel

El centrocampista es una de las grandes joyas del club, tanto que varios clubes nacionales e internacionales se han interesado en sus servicios.



Por tal motivo, el cuadro de la Bella Airosa aseguró a su canterano al extender su vínculo por los próximos cuatro años, es decir, hasta el 2029.



El mediocampista jugará con México el Mundial sub-20 esperando brillar con creces para dar el salto al Viejo Continente.

8. Tigres no concretó a Alexander Aravena

La U de Nuevo León se tardó en buscar un último fichaje y es que en esta semana quiso hacerse con el extremo chileno, pero la falta de tiempo provocó que se quedaran con ganas de tener una pieza más en su plantilla.



Los regios buscaron un préstamo con opción de compra, algo que no convenció al Gremio de Brasil.

9. A falta del anuncio oficial, Querétaro cuenta con Mateo Coronel

Se sabe que el centro delantero argentino ya no cuenta para el Atlético Tucumán de su país porque estaba pactado su arribo al Gallinero.



Ambos equipos cruzaron los papeles para cerrar el traspaso, que se trataría de un préstamo hasta diciembre del 2026, con cargo y opción de compra siempre y cuando cumpla ciertos requisitos.

10. Cruz Azul presentó oferta de renovación a Erik Lira

La app 365Scores dio a conocer los detalles para poder extender el vínculo del pivote con La Máquina.



De entrada, habría una mejora salarial, alargando el lazo hasta junio del 2029. El defensor busca añadir cláusulas que le faciliten su llegada a Europa, lo cual ha complicado todo.



Al mismo tiempo, el periodista Fernando Esquivel reveló que hay sondeos desde los Países Bajos, Italia, Brasil y Estados Unidos para firmar como agente libre.