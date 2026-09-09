Últimas noticias de fichajes para la campaña 2026 de la MLS: Bakambu, Whittaker, Fougerolles, Navarro, Foster y más

La segunda ventana de fichajes para la temporada 2026 de la Major League Soccer culminó el pasado 2 de septiembre, por lo que hubo varios fichajes en días pasados.



Sumado a ello, hasta el 9 de octubre del 2026 es el plazo para hacer los últimos cambios en las plantillas, por lo que aún podría haber bajas.



Aquí están las últimas noticias de rumores y fichajes de la MLS:

1. Matt Miazga se bajaría del Orange & Blue

Matt Miazga | Chris Carter/GettyImages

De acuerdo con el periodista Tom Bogert, el defensa central y el FC Cincinnati están finalizando detalles para ponerle fin a su vínculo.



Es posible que el zaguero busque continuar su carrera en otra escuadra tras quedar como agente libre.

2. Victor Olatunji se fue a Bélgica

𝗪𝗘𝗟𝗞𝗢𝗠, 𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗥 🟡🔵



Aanvaller Victor Olatunji is onze laatste transfer van deze mercato. De 26-jarige Nigeriaanse centrumaanvaller komt op huurbasis over van Real Salt Lake uit de Major League Soccer to het einde van het seizoen.



Alle info vind je via… pic.twitter.com/PYOTYqZbx0 — SK Beveren (@SKBeveren) September 4, 2026

El SK Beveren fichó al delantero del Real Salt Lake en calidad de préstamo hasta el próximo verano.



El atacante había llegado con el cuadro de Utah en el verano del 2025 desde el Sparta Praga de República Checa.

3. Morgan Whittaker, una ‘bomba’ más

OFFICIAL: The club has signed English winger Morgan Whittaker from EFL Championship side Middlesbrough FC to a Designated Player contract through the 2029-30 MLS season, with a club option for 2030-31.



📰 » https://t.co/XOt5ybqwdQ pic.twitter.com/w9nIgdHlMo — Colorado Rapids (@ColoradoRapids) September 4, 2026

La semana pasada, el Colorado Rapids selló la transferencia del extemo derecho británico, procedente del Middlesbrough de Inglaterra.



El atacante de 25 años arriba como Jugador Designado con un contrato hasta el 2030.

4. Cédric Bakambu llegó a California

San Diego FC has signed Congo DR Men’s National Team forward Cédric Bakambu through the 2026 season with Club options for the 2027 MLS Sprint Season and 2027-28 season.



📰 https://t.co/H9YyFPdTsS pic.twitter.com/cbBgyLspAa — San Diego FC (@sandiegofc) September 3, 2026

Tras finalizar su vinculación con el Real Betis de España el pasado mes de junio, el delantero congoleño encontró nuevo destino con el San Diego FC.



El mundialista con República Democrática del Congo en el Mundial 2026 firmó como agente libre hasta la temporada 2026, con opción a extender hasta 2027 y 2028.

5. Luc de Fougerolles arriba a la MLS

Real Salt Lake of MLS sign #CANMNT international centre back Luc de Fougerolles on loan from Fulham. 👀🇨🇦



de Fougerolles saw four starts over five games with Canada at the 2026 #FIFAWorldCup.



(H/T @tombogert) pic.twitter.com/JQbf9a3gIz — TSN (@TSN_Sports) September 3, 2026

El Real Salt Lake anunció la incorporación del defensa canadiense de 20 años, quien llega en calidad de préstamo desde el Fulham de Inglaterra.



El acuerdo por el mundialista se extiende hasta la concusión de la temporada 2027.

6. Rafael Navarro cambió de jersey

Bem-Vindo, Rafa 🇧🇷



We have signed 26-year-old Brazilian forward Rafael Navarro from the @ColoradoRapids in exchange for $12 million.



🗞️ https://t.co/8xUkIHjTN0 pic.twitter.com/CxeobuKi08 — St Louis CITY SC (@stlCITYsc) September 3, 2026

El brasileño, quien era el capitán del Colorado Rapids, fue transferido al St. Louis City SC en un acuerdo valorado en doce millones de dólares, la cifra más alta pagada entre dos clubes de la MLS.



El delantero firmó un contrato de cuatro años y consideró su traspaso una responsabilidad importante.

7. Lyle Foster portará la Anaranjada

OFFICIAL: Houston Dynamo have signed Burnley striker Lyle Foster on a season-long loan. pic.twitter.com/uB2LrMV9P9 — Transfer News Central (@TransferNewsCen) September 3, 2026

El centro delantero de 26 años se unió a Houston Dynamo cedido desde el Burnley de Inglaterra, donde tuvo 87 apariciones de liga con once goles entre la Premier League y la EFL Championship.



El atacante sudafricano estará con el equipo norteamericano hasta el verano del 2027.

8. Caden Clark cambia de casa en Washington

NEWS | We have acquired midfielder Caden Clark from D.C. United.



Welcome to the squad, Caden! 🙌



📰: https://t.co/uFbLNAWxEY | @Delta pic.twitter.com/hLpTGQr0p4 — Seattle Sounders FC (@SoundersFC) September 3, 2026

El Seattle Sounders adquirió al mediocampista ofensivo desde el DC United. El atacante de 23 años formará parte de la iniciativa sub-22, además cuenta con experiencia europea al haber desfilado por el RB Leipzig de Alemania y el Vendsyssel FF de Dinamarca.

9. Colorado Rapids le dio la bienvenida a Ibrahim Sadiq

OFFICIAL: The club has signed Ghanaian winger Ibrahim Sadiq to a contract through the 2027-28 MLS season, with a club option for 2028-29.



Welcome to the Centennial State, Ibrahim 🏔️



📰 » https://t.co/CyTab8i13c pic.twitter.com/Mnu6nBv412 — Colorado Rapids (@ColoradoRapids) September 3, 2026

El extremo derecho de 26 años llegó al cuadro de Denver tras disputar las últimas temporadas con el AZ Alkmaar de los Países Bajos.



El atacante ghanés recibió un contrato hasta la temporada 2027-2028, con opción para el 2028-2029.

10. Pablo Ruiz, del RSL a Galáctico

Pablo Ruiz is a G.



We have acquired midfielder Pablo Ruiz from Real Salt Lake for $400,000 in 2027 General Allocation Money (GAM).



📰: https://t.co/ko2dB2rhww pic.twitter.com/DxnFBFEbas — LA Galaxy (@LAGalaxy) September 3, 2026

El Real Salt Lake anunció la transferencia del mediocampista al LA Galaxy. Con 27 años, el argentino se une al cuadro californiano después de pasar ocho temporadas en el Wasatch Front.

11. Los Reds adquirieron a Alejandro Piedrahita

adding some more 🇨🇴 flair to the squad



Player Arrival presented by @KLM



📰: https://t.co/It8rHkv70C pic.twitter.com/WR3cU25d7a — Toronto FC (@TorontoFC) September 4, 2026

Toronto FC fichó al colombiano, cedido desde el CSKA Sofía de Bulgaria, tratándose de una cesión hasta la temporada 2027.



El extremo izquierdo marcó dos goles en 21 encuentros y ayudó a conquistar la Copa Bulgaria 2025-2026.

12. Thayllon Roberth y LAFC unen sus caminos

Thayllon Roberth is Black & Gold.



📝 #LAFC acquires forward Thayllon Roberth on loan from Brazilian Série B side Avaí FC through June 2027 with an option to purchase. pic.twitter.com/HKx4KESv2S — LAFC (@LAFC) September 3, 2026

Los Ángeles FC se reforzaron con el extremo brasileño de 20 años, quien llega cedido desde el Avaí de a Serie B de Brasil. El trato fue un préstamo hasta la campaña 2027 contando con una opción de compra.