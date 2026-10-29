Últimas noticias de fichajes para la campaña 2026 de la MLS: Farrell, Chará, Morales, Pierre, Caicedo, Ellis y más

La segunda ventana de fichajes para la temporada 2026 de la Major League Soccer culminó en septiembre, además el 9 de octubre fue el plazo para hacer los últimos cambios en las plantillas.



De cualquier forma, los conjuntos norteamericanos ya están pensando a futuro.



Aquí están las últimas noticias de rumores y fichajes de la MLS:

1. Austin FC querría fichar a André-Pierre Gignac

André-Pierre Gignac | Arturo Holmes - FIFA/GettyImages

Actualmente, el delantero se encuentra sin equipo tras haber acabado su vínculo con Tigres de México, donde se volvió un histórico.



De acuerdo a medios locales, el francés habría surgido aparentemente como un posible objetivo de los Robles para la temporada 2027.



Y aunque no se han confirmado negociaciones ni contactos formales, supuestamente el salario que percibiría el atacante sería superior a los cinco millones de dólares anuales.

2. Bruno Caicedo tiene una oferta europea

Bruno Caicedo | Daniel Jefferson/GettyImages

Algunos reportes desde Ecuador han dado a conocer que el extremo izquierdo del Vancouver Whitecaps gusta para reforzar al Sporting Lisboa de Portugal.



El ecuatoriano de 21 años ya tendría una propuesta de los Leones lusitanos de cara al próximo mercado de invierno.

3. Orlando City SC acecha a Azael D’Alessandro

Se sabe que la MLS estudia diferentes talentos jóvenes a lo largo del planeta, por eso los Leones ya habrían elegido a su próximo goleador.



Desde Argentina se mencionó que el San Lorenzo habría recibido una propuesta del conjunto morado para hacerse con el romperredes, que se desempeña en las inferiores del Ciclón.



La idea es contar con el argentino en calidad de préstamo por un año.

4. Desde Inglaterra pusieron la mira en Justin Ellis

Justin Ellis | Leonardo Fernandez/GettyImages

DailyFootyTakes, que sigue la actualidad del Liverpool, informó que la sensación de 19 años del Orlando City habría aterrizado en Merseyside porque filtró por accidente una foto suya en la institución británica antes de borrar todo. Sin embargo, todo queda en especulación, aunque el estadounidense de ascendencia uruguaya ha tenido una gran temporada con los Leones al poner diez asistencias. El contrato del centro delantero con los Leones acaba en el próximo mes de junio.

5. Luis Fragozo, con opciones para dejar su país

Luis Fragozo | Eurasia Sport Images/GettyImages

El ecuatoriano aparece como el jugador más joven de Sudamérica y Norteamérica en superar los mil minutos en ligas nacionales durante la temporada 2026, por lo tanto, tiene etiqueta de promesa.



El extremo derecho del Emelec de su país no ha pasado desapercibido en el resto del mundo, así que ya tendría una oferta desde el Viejo Continente, así como la MLS, sin que se revelaran los nombres.

6. Philadelphia Union aseguró a Neil Pierre

Neil Pierre | Jeff Dean/GettyImages

El reportero José Roberto Núñez que cubre el día a día del club de Pensilvania, informó que el defensa central de 19 años, que ha tenido procesos con las categorías inferiores del Team USA, habría acordado un nuevo contrato hasta la temporada 2030-2031, con opción de extender para el 2031-2032.

7. Robert Morales es del gusto de la MLS

Robert Morales | NurPhoto/GettyImages

El delantero paraguayo milita en los Pumas de México, a préstamo desde el Toluca, también de la Liga MX, y aunque la intención de los felinos es retenerlo, hay más opciones sobre la mesa.



El Diario Récord explicó que si la UNAM quiere quedarse con La Pantera, primero deben arreglarse con él y luego acordar la cesión de compra con los Diablos Rojos, mas de no concretar su objetivo, en España, Brasil y Estados Unidos estarían deseosos de ficharlo.

8. Andrew Farrell dirá adiós a las canchas

“Thank you” will never be enough. 💙❤️



After a legendary 14-year playing career spent entirely with the club that selected him first overall in the 2013 MLS SuperDraft, defender Andrew Farrell has announced that he will officially retire from professional soccer at the… pic.twitter.com/VpAL6TTKOx — New England Revolution (@NERevolution) October 26, 2026

El defensa central dio a conocer que se retirará una vez culminada la temporada 2026.



A través de sus redes, el New England Revolution lanzó un comunicado para dar a conocer la decisión del estadounidense nacionalizado peruano.



“Nunca será suficiente decir ‘Gracias’. Tras una legendaria carrera de 14 años como jugador, pasada íntegramente con el club que lo seleccionó en la primera posición general en el MLS SuperDraft del 2013, el defensor Andrew Farrell ha anunciado que se retirará oficialmente del fútbol profesional al concluir la temporada”, se pudo leer.



“El atleta con más antigüedad en los deportes profesionales de Boston, Farrell se retirará como el líder histórico de los Revs en temporadas de MLS, minutos, apariciones e inicios”, concluyó el emotivo mensaje.

9. Diego Chará también colgará los botines

Diego Chará | Soobum Im/GettyImages

Otro que ha optado por no seguir más tiempo en las canchas es el volante colombiano de 40 años, quien disputará sólo la campaña 2027 para luego hacerse a un lado.



El histórico mediocentro del Portland Timbers llegó al equipo en abril del 2011, sin haberse ido nunca de la institución.