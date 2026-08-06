Últimas noticias de fichajes para la campaña 2026 de la MLS: Lozano, Arfsten, Bertaccini, Hartel, Cubas y mucho más

La temporada 2026 de la MLS ha entrando en una pausa de dos semanas debido a la Leagues Cup 2026 que se disputa contra la Liga MX.



A pesar de esto, el mercado de transferencias se mantiene abierto, con los clubes llevando a cabo sus altas y bajas porque tienen como fecha límite el próximo 2 de septiembre.



Como es habitual, hay varios rumores de fichajes y traspasos, por eso aquí te dejamos las últimas noticias del Fútbol de Estufa de los Estados Unidos.

1. Edwin Cerrillo partió a México

A través de sus redes sociales, el América dio a conocer el fichaje del estadounidense, procedente del LA Galaxy.



El pivote de 25 años nacido en Texas arriba en transferencia definitiva firmando un contrato por tres años con opción a uno más.



2. Yutaro Tsukada pasó a la USL Championship

Good luck, Yutaro 👏



We have loaned forward Yutaro Tsukada to Rhode Island FC of the USL Championship through the remainder of the 2026 season. — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) July 30, 2026

El delantero japonés salió del Orlando City SC para unirse a las filas del Rhode Island FC de la segunda división, donde estará a préstamo hasta el final de la temporada 2026.



El extremo izquierdo ha estado militando con el primer equipo y el cuadro B desde que se unió en el 2024.



3. Max Arfsten jugará en Europa

We’re delighted to announce the signing of Max Arfsten from Columbus Crew.



Welcome to the Boro, Max! 🙌 — Middlesbrough FC (@Boro) August 4, 2026

Columbus Crew SC lanzó un comunicado para informar que el extremo izquierdo de 25 años ha dado el salto al Viejo Continente, ya que fue transferido al Middlesbrough de la EFL Championship de Inglaterra.



El nacido en Fresno firmó un acuerdo por cuatro temporadas, es decir, hasta junio del 2030.



4. Luca Langoni está en la mira del CF Montréal

Luca Langoni | NurPhoto/GettyImages

El periodista argentino Uriel Iugt informó que el club canadiense está negociando la contratación del extremo derecho del New England Revolution. Las pláticas están encaminadas para que el argentino sea transferido de forma definitiva.



5. LA Galaxy está tras Hirving Lozano

Hirving Lozano | Orlando Ramirez/GettyImages

El extremo mexicano tiene contrato con el San Diego FC, sin embargo, el cuerpo técnico lo tiene congelado por un tema de indisciplina.



Tal parece que el dos veces mundialista con México podría recibir una nueva oportunidad, ya que el periodista argentino César Luis Merlo notificó que los Galácticos tienen negociaciones avanzadas para conseguir un préstamo por un año con opción de compra.



El miso Chucky habría dado luz verde para llevar a cabo el movimiento.



6. Atlanta United cedió a Emmanuel Latte

Willkommen in Köpenick, Emmanuel Latte #Lath!



Der ivorische Stürmer wechselt auf Leihbasis von Atlanta United zum 1. FC Union Berlin und bringt internationale Erfahrung aus Italien, der Schweiz, England, den USA sowie der Nationalmannschaft der Côte d‘Ivoire mit.



Eisern,… pic.twitter.com/UIYLTczzzH — 1. FC Union Berlin (@fcunion) August 2, 2026

El periodista Tom Bogert reportó que el marfileño no seguirá con The Five Stripes porque fue cedido por un año al Unión Berlín de Alemania.



Once anotaciones en 48 compromisos fueron los números del centro delantero con el club de Georgia.



7. Kervin Vargas fue traspasado a Brasil

Gracias por todo, Kerwin 💙



Kerwin Vargas will depart the Club for Athletico Paranaense on a permanent transfer for one of the largest transfer fees in club history.



📰: https://t.co/38g1xifwnb pic.twitter.com/LQi5MwLZJa — Charlotte FC (@CharlotteFC) July 31, 2026

Con un comunicado y agradeciendo lo hecho en su estancia, el Charlotte FC hizo oficial la baja del extremo derecho colombiano, quien ahora defenderá los colores del Athletico Paranaense.



Aunque el club brasileño se hizo con la totalidad de la carta, El Acuñado retuvo un porcentaje por una futura venta.



8. Youssef Maziz jugará con Colorado Rapids

OFFICIAL: The club has signed French midfielder Youssef Maziz to a contract through the 2027-28 MLS season, with a club option for 2028-29.



Bienvenue au Colorado, Youssef 🏔️



📰 » https://t.co/Z3E5WHzuHd pic.twitter.com/qMUWtUyTg8 — Colorado Rapids (@ColoradoRapids) July 31, 2026

El mediocentro ofensivo fue fichado por el conjunto de Denver, al cual llegó en calidad de libre, tras haber culminado su vínculo con el OH Leuven de Bélgica. El francés estampó su firma hasta diciembre del 2028.



9. Atlanta United contará con Mauricio Amaro

🚨 Atlanta United se REFORZARÁ con Mauricio Amaro (20|🇺🇾), volante que llegará desde Defensor Sporting 🇺🇾, der acuerdo a @glopezferraro.



💰 @nicomusetti agrega que la transferencia se hará por alrededor de $3M de dólares + objetivos. pic.twitter.com/PBfykbLI0S — Rincón MLS (@RinconMLS) August 5, 2026

The Five Stripes se reforzará con el uruguayo de 20 años, quien llega desde el Defensor Sporting de su país, así lo reveló el periodista Guille López de Radio Sarandí 690 y Sport 890.



La transferencia por el volante se hará por alrededor de tres millones de dólares más objetivos.



10. Gonzalo Tapia se suma a The Crew

Welcome to the Black & Gold, Gonzalo 🖤💛



The Columbus Crew have acquired forward Gonzalo Tapia from São Paulo of Brazil's Campeonato Brasileiro Série A via loan through the 2027 MLS Sprint Season.



📰: https://t.co/wpCIJrbQ0e pic.twitter.com/7dpBt7mqBx — The Crew (@ColumbusCrew) August 5, 2026

El chileno dejó al Sao Paulo de Brasil para arribar al Columbus Crew, poniendo fin a la incertidumbre sobre su futuro.



El delantero jugará con los norteamericanos en calidad de préstamo hasta el 2027, contando con opción de compra.



11. Romelu Lukaku sigue en la órbita de la MLS

Romelu Lukaku | Carl Recine/GettyImages

El periodista italiano Fabrizio Romano comentó que el belga no se unió a la pretemporada del Napoli de Italia.



El motivo es que su representante está trabajando su salida de los Partenopeos, ya que el Atlanta United es uno de los más interesados en contar con el goleador mundialista.



12. Zavier Gozo, cerca de Inglaterra

Zavier Gozo | Soobum Im/GettyImages

Tom Bogert compartió que el extremo derecho del Real Salt Lake está a nada de jugar en la Premier League.



El Crystal Palace tiene conversaciones avanzadas para fichar al atacante del cuadro de Utah a cambio de 15 mdd aproximadamente.



13. Quieren sacar a Andrés Cubas de los Caps

Andrés Cubas | Alex Slitz/GettyImages

El reportero Pablo Marcos del portal La Manija escribió que el Racing Avellaneda de Argentina tiene conversaciones para hacerse con el volante.



El salario que percibe el paraguayo con el Vancouver Whitecaps es un obstáculo para La Academia, aunque también tienen competencia desde Arabia Saudita y México.



14. Adriano Bertaccini fue negado al LAFC

Adriano Bertaccini | Alex Bierens de Haan/GettyImages

El periodista belga Sacha Tavolieri reportó que el Anderlecht de Bélgica rechazó una oferta de Los Ángeles FC por el centro delantero de 25 años.



Los angelinos querían un préstamo con opción a compra, sin embargo, el belga únicamente sale en una venta definitiva.



De cualquier forma, la fuente añadió que hay otros clubes de la MLS que están interesados en contratarlo.



15. St. Louis City sufriría el adiós de Marcel Hartel

Marcel Hartel | Bill Barrett/ISI Photos/GettyImages

Desde Alemania, el periodista de Sky Reporter, Florian Plettenberg, comunicó que está muy avanzada la salida del centrocampista.



El nuevo destino del mediocampista alemán sería el Hannover 96 de su país. Únicamente falta que se haga oficial su transferencia.



16. Larry Berg, próximo comisionado de la MLS

Introducing the next MLS Commissioner: Larry Berg.



Berg will assume the role on January 1, 2027 — Don Garber will remain Commissioner through 2026 before transitioning to Chairman in 2027.



Details: https://t.co/u68JuzrLeO pic.twitter.com/BNDcG4Zbe5 — Major League Soccer (@MLS) August 3, 2026

El copropietario de LAFC ha sido seleccionado como el nuevo comisionado, así lo indicó la misma liga este lunes.



Tras la votación que se llevó a cabo en Nueva York, se decidió que el nuevo elegido reemplazará a Don Garber, quien seguirá en su puesto hasta el 2026 para después ceder en enero la estafeta.



Berg será el tercer comisionado en la historia de la MLS.

