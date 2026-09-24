Últimas noticias de fichajes para la campaña 2026 de la MLS: Malacia, Zardes, Miazga, Duke, Jakupovic y mucho más

La segunda ventana de fichajes para la temporada 2026 de la Major League Soccer culminó el pasado 2 de septiembre, además el 9 de octubre es el plazo para hacer los últimos cambios en las plantillas, así que hubo algunos fichajes recientemente.



De cualquier forma, los conjuntos norteamericanos ya están pensando a futuro.



Aquí están las últimas noticias de rumores y fichajes de la MLS:

1. Se rechazó oferta por Malik Jakupovic

Malik Jakupovic | Icon Sportswire/GettyImages

De acuerdo con el reportero José Roberto Núñez, quien sigue de cerca al Philadelphia Union, el equipo declinó una propuesta de Borussia Dortmund de Alemania por el delantero de 17 años, el cual tiene contrato hasta la temporada 2029-30, con opción de extender hasta el 2030-31.

2. AC Milán quiere renovar a Christian Pulisic

Christian Pulisic | Giuseppe Cottini/GettyImages

Gracias a que el New York City FC tuvo acercamientos al norteamericano a principios del verano, el equipo italiano optó por cuidar a su futbolista. Si bien los rossoneri no han iniciado conversaciones con el extremo derecho sobre un nuevo contrato, el periodista James Horncastle de The Athletic dijo que hay interés por extender su vínculo hasta finales de junio del 2028.



Debido a esto, el dos veces mundialista con Estados Unidos todavía no aterrizaría en la MLS.

3. Francisco González Metilli es tentado por la MLS

Francisco González Metilli | Cesar Heredia/GettyImages

El mediocentro ofensivo del Belgrano de Argentina es un deseo del Independiente Avellaneda, también de Argentina. El Pirata no renovó el vínculo de argentino, así que podría irse libre en diciembre.



No obstante, El Rojo tiene competencia, ya que la liga estadounidense, sin saber de cuál club se trata, también tiene en la mira al ofensivo sudamericano, al cual quieren fichar libre para enero del 2027.

4. Lionel Messi seguiría ligado a las Garzas

Lionel Messi | CHANDAN KHANNA/GettyImages

Según fuentes cercanas al Inter Miami, el capitán argentino podría extender nuevamente su contrato con el club y continuar más allá de la temporada 2028.



El anhelo de los Herons es ver al campeón del mundo en sus filas por al menos dos años más, con el objetivo de tenerlo hasta diciembre del 2030.

5. Bryce Duke deja atrás California

Bryce Duke | Joe Scarnici - Leagues Cup/GettyImages

El periodista Tom Bogert informó que el Wellington Phoenix de Nueva Zelanda fichó al mediocampista del San Diego FC.



El nortemaricano pasó los últimos años con el CF Montréal antes de unirse a la nueva franquicia de la MLS.

6. Tyrell Malacia se unió al Naranja y Azul

Welcome to Cincy, Tyrell!



FC Cincinnati have signed defender Tyrell Malacia to a contract through June 2027, with an option for the 2027-28 Major League Soccer season.



Details: https://t.co/rsaesxt3zd pic.twitter.com/1i7xussMBv — FC Cincinnati (@fccincinnati) September 18, 2026

La semana pasada, FC Cincinnati anunció la incorporación del neerlandés, quien llegó libre desde el Manchester United de Inglaterra.



El lateral izquierdo firmó un contrato hasta junio del 2027.

7. Gyasi Zardes anunció su retiro

It’s officially time to announce my retirement from professional soccer.



Thank you to my family, teammates, coaches, staff, organizations, agents, friends, fans, and everyone who has been part of this journey. Forever grateful for it all.#AllGloryToGod ⚽️



Pt. 1 pic.twitter.com/Uqy1XkSWw2 — Gyasi Zardes (@gyasinho) September 21, 2026

Tras una carrera de casi 15 años, el delantero de 35 años ha optado por decirle adiós al fútbol, teniendo como último equipo al Austin FC.



El de ascendencia ghanesa también pasó por las filas del LA Galaxy, Columbus Crew, Colorado Rapids y de la selección de los Estados Unidos.

8. Akol Akon jugará en Denver

OFFICIAL: The club has signed Australian winger Akol Akon from Sydney FC. Akon will join the club in July of 2027 on a contract through 2030-31 with an option for 2031-32.



📰 » https://t.co/JkgQ5uSF6s pic.twitter.com/WyMmCujTaO — Colorado Rapids (@ColoradoRapids) September 21, 2026

El Colorado Rapids fichó al extremo derecho australiano de 17 años, procedente del Sydney FC de su país. No obstante, el oceánico se unirá al club hasta julio del 2027, contando con un contrato hasta la temporada 2030-31, con opción para extender hasta la 2031-32.

9. Matt Miazga seguirá su carrera en el NYCFC

A big boost at the back 🤝



Defender Matt Miazga joins the Club through the end of the 2026 season.



📰 https://t.co/nAu5EvgFAK pic.twitter.com/ObipMLuPoZ — New York City FC (@newyorkcityfc) September 22, 2026

La semana pasada, Tom Bogert había anticipado que el defensa estaba finalizando su vínculo con el FC Cincinnati para continuar su trayectoria en otro lado tras quedar como agente libre. Y ahora, el zaguero se unió al New York City FC hasta el final de la temporada.