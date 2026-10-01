Últimas noticias de fichajes para la campaña 2026 de la MLS: Müller, McKenzie, Dos Santos, Martínez, Costa y Nancy

La segunda ventana de fichajes para la temporada 2026 de la Major League Soccer culminó el pasado 2 de septiembre, además el 9 de octubre es el plazo para hacer los últimos cambios en las plantillas, así que hubo algunos fichajes recientemente.



De cualquier forma, los conjuntos norteamericanos ya están pensando a futuro.



Aquí están las últimas noticias de rumores y fichajes de la MLS:

1. LAFC despidió a Marc Dos Santos

Marc Dos Santos | Jay Biggerstaff/GettyImages

Los Ángeles FC destituyó al entenador principal el domingo pasado tras una decepcionante primera temporada.



“Marc ha aportado mucho a este club a lo largo de los años, y estamos agradecidos por su compromiso, dedicación y contribuciones a LAFC”, dijo el gerente general John Thorrington.



A pesar de esto, los californianos son sextos de la Conferencia Oeste con 41 puntos estando en zona de Playoffs.

2. Mark McKenzie volvió a Philadelphia Union

Welcome home, Mark! ​



Philadelphia Union has signed defender and Union Academy product Mark McKenzie as a Designated Player. The contract will take effect on January 1, 2027. ​



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​#DOOP | @primepoint pic.twitter.com/NFOxMdTygg — Philadelphia Union (@PhilaUnion) September 30, 2026

El defensa de la selección estadounidense regresa al club como Jugador Designado tras seis años en Europa.



El zaguero, procedente del Toulouse de Francia, tiene contrato garantizado hasta la temporada 2029-30, con opción para la temporada 2030-2031.

3. José Martínez espera una oportunidad con FC Cincinnati

José Martínez | Ricardo Moreira/GettyImages

El periodista Tom Bogert dio a conocer que el pivote venezolano se encuentra entrenando con el Orange & Blue mientras termina su rehabilitación de una rotura de ligamento cruzado anterior.



El Brujo está sin equipo tras su paso por el Corinthians de Brasil y podría convertirse en refuerzo del cuadro de Ohio.

4. Thomas Müller será Cap por más tiempo

𝐑𝐀𝐔𝐌𝐃𝐄𝐔𝐓𝐄𝐑 𝐄𝐗𝐓𝐄𝐍𝐃𝐄𝐃 🔥🇩🇪



We have extended German legend Thomas Müller through the 2027 MLS Sprint Season!! 👏



📰 | https://t.co/VSwbKWB4WO#VWFC pic.twitter.com/r4DvVDR6Ws — Vancouver Whitecaps FC (@WhitecapsFC) September 29, 2026

Tom Bogert informó que el veterano alemán ha extendido su contrato con el Vancouver Whitecaps hasta el próximo verano.



“Para mí, sigue siendo tan divertido estar en el campo cada semana, y me siento bien físicamente. Estoy muy feliz de continuar este viaje con los Caps”, comentó el campeón del mundo.

5. Wilfried Nancy ya fue sondeado por LAFC

Wilfried Nancy | WM Sport Media/GettyImages

De acuerdo con Tom Bogert, el francés ya fue contactado por diferentes clubes de la MLS, sin embargo, todos han recibido la misma respuesta, su intención es enfocarse totalmente en Europa aun cuando no tiene trabajo, luego de ser despedido por el Celtic de Escocia tras 33 días al frente.

6. Tomás Costa se suma como auxiliar a las Garzas

Tomás Costa, exjugador de Alianza Lima, se suma al Inter Miami de Messi https://t.co/Qb9qzrR2mZ pic.twitter.com/B3EAbOaA7w — Ovacion.pe (@ovacionweb) September 30, 2026

El Inter Miami le dio la bienvenida al uruguayo, quien se suma al cuerpo técnico encabezado por el argentino Cristian ‘Kily’ González.



“Nacido en Rosario en 1985, Costa se une a González como uno de sus asistentes técnicos, luego de haber trabahado previamente junto al entrenador en Rosario Central y Unión Santa Fe. Costa también tuvo una destacada carrera como futbolista, representando clubes de Argentina, Chile y Uruguay, además del FC Porto de Portugal y CFR Cluj de Rumania”, se pudo leer en el aviso de los Herons.