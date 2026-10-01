Últimas noticias de fichajes para la campaña 2026 de la MLS: Müller, McKenzie, Dos Santos, Martínez, Costa y Nancy
La segunda ventana de fichajes para la temporada 2026 de la Major League Soccer culminó el pasado 2 de septiembre, además el 9 de octubre es el plazo para hacer los últimos cambios en las plantillas, así que hubo algunos fichajes recientemente.
De cualquier forma, los conjuntos norteamericanos ya están pensando a futuro.
Aquí están las últimas noticias de rumores y fichajes de la MLS:
1. LAFC despidió a Marc Dos Santos
Los Ángeles FC destituyó al entenador principal el domingo pasado tras una decepcionante primera temporada.
“Marc ha aportado mucho a este club a lo largo de los años, y estamos agradecidos por su compromiso, dedicación y contribuciones a LAFC”, dijo el gerente general John Thorrington.
A pesar de esto, los californianos son sextos de la Conferencia Oeste con 41 puntos estando en zona de Playoffs.
2. Mark McKenzie volvió a Philadelphia Union
El defensa de la selección estadounidense regresa al club como Jugador Designado tras seis años en Europa.
El zaguero, procedente del Toulouse de Francia, tiene contrato garantizado hasta la temporada 2029-30, con opción para la temporada 2030-2031.
3. José Martínez espera una oportunidad con FC Cincinnati
El periodista Tom Bogert dio a conocer que el pivote venezolano se encuentra entrenando con el Orange & Blue mientras termina su rehabilitación de una rotura de ligamento cruzado anterior.
El Brujo está sin equipo tras su paso por el Corinthians de Brasil y podría convertirse en refuerzo del cuadro de Ohio.
4. Thomas Müller será Cap por más tiempo
Tom Bogert informó que el veterano alemán ha extendido su contrato con el Vancouver Whitecaps hasta el próximo verano.
“Para mí, sigue siendo tan divertido estar en el campo cada semana, y me siento bien físicamente. Estoy muy feliz de continuar este viaje con los Caps”, comentó el campeón del mundo.
5. Wilfried Nancy ya fue sondeado por LAFC
De acuerdo con Tom Bogert, el francés ya fue contactado por diferentes clubes de la MLS, sin embargo, todos han recibido la misma respuesta, su intención es enfocarse totalmente en Europa aun cuando no tiene trabajo, luego de ser despedido por el Celtic de Escocia tras 33 días al frente.
6. Tomás Costa se suma como auxiliar a las Garzas
El Inter Miami le dio la bienvenida al uruguayo, quien se suma al cuerpo técnico encabezado por el argentino Cristian ‘Kily’ González.
“Nacido en Rosario en 1985, Costa se une a González como uno de sus asistentes técnicos, luego de haber trabahado previamente junto al entrenador en Rosario Central y Unión Santa Fe. Costa también tuvo una destacada carrera como futbolista, representando clubes de Argentina, Chile y Uruguay, además del FC Porto de Portugal y CFR Cluj de Rumania”, se pudo leer en el aviso de los Herons.
Mauricio Gasca Bobadilla es redactor de Sports Illustrated Fútbol. Está ligado al fútbol desde hace más de una década desde que era Creador de Contenidos en Terra Networks para Movistar y Telcel, cubriendo el fútbol mexicano y la selección mexicana. Asimismo, he trabajado como locutor de radio independiente, cronista y conductor de televisión en AYM Sports. Además ha llevado a cabo programas de televisión por Internet entrevistando luchadores y otros atletas. Se graduó con Mención Honorífica de la Universidad del Valle de México Tlalpan, arrancando su labor como periodista a través de programas de radio y coberturas a bandas de rock y otros eventos de moda, cultura y cine.