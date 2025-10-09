Últimas noticias de fichajes para la temporada 2025 de la MLS: Richarlison, 'Tata', Edelman, Nagbe, Reguilón y Obed

La temporada 2025 de la MLS está en juego y el pasado jueves 21 de agosto llegó a su fin la segunda ventana de transferencias de la liga estadounidense, sin embargo, varios clubes siguen llevando a cabo sus altas y bajas oficiales con jugadores que quedaron libres, además ya comienzan los rumores sobre la siguiente campaña 2026.



Aquí están las últimas noticias de rumores y fichajes de la competencia norteamericana:

1. Orlando City está interesado en Richarlison de Andrade

Richarlison | James Fearn/GettyImages

El brasileño pertenece al Tottenham Hotspur de Inglaterra, sin embargo, los Leones sueñan con ficharlo para el verano del 2026.



De acuerdo con ESPN Brasil, la directiva del equipo felino, encabezada por el portugués Ricardo Moreira, ya tuvo su primer acercamiento con el entorno del atacante.



El delantero de La Canarinha tiene contrato con los Spurs hasta mediados del 2027, aunque los de Florida tendrán oportunidad de convencerlo en el siguiente mercado de transferencias.

2. Gerardo Martino suena para dirigir a Los Ángeles FC

Gerardo Martino | Carmen Mandato/GettyImages

Si bien Steve Cherundolo sigue siendo el estratega del LAFC, el nombre del argentino ha sido asociado con el club.



Sobre dicho tema, el periodista Tom Bogert comentó que desde el cuadro angelino no se ha tomado ninguna decisión con ningún candidato y que todavía no están ni cerca de hacerlo.



No obstante, otros medios hasta indicaron que El Tata ya pidió entre dos o tres refuerzos de calidad para poder tomar el proyecto.

3. Daniel Edelman es deseado en Europa

Daniel Edelman | David Jensen/GettyImages

Del mismo modo, Tom Bogert compartió que el mediocampista de los New York Red Bulls está llamando la atención del Viejo Continente, así como de otros clubes de la MLS.



En el pasado, el conjunto taurino ya rechazó ofertas por el pivote, ya que no han llegado al valor esperado. Se espera que en invierno pueda cambiar de aires, luego de jugar más de cien partidos con el club.

4. Darlington Nagbe

Darlington Nagbe | Caean Couto/GettyImages

El mediocampista del Columbus Crew y leyenda de la MLS se retirará al culminar la temporada 2025, así lo indicó Tom Bogert.



El liberiano nacionalizado estadounidense y alguna vez seleccionado de Las Barras y Las Estrellas tiene 35 años y ha sido cuatro veces campeón de la MLS Cup, con tres clubes diferentes.

5. En Europa se pelean por Obed Vargas

Obed Vargas | Eurasia Sport Images/GettyImages

El talento del mexicoamericano no ha pasado desapercibido en el Mundial Sub-20, pues México ya se colocó entre los ocho mejores del certamen.



De acuerdo con el periodista mexicano Julio Rodríguez, el mediocampista del Seattle Sounders ya es seguido por el PSV Eindhoven de los Países Bajos, así como por el Brujas de Bélgica.



El seleccionado azteca encabeza el listado de los 22 mejores jugadores menores de 22 años en la presente temporada de la MLS.

6. Sergio Reguilón quiere jugar con el Inter Miami

Sergio Reguilón | Jonathan Moscrop/GettyImages

Con el próximo retiro del español Jordi Alba, las Garzas están obligas a buscar un nuevo lateral izquierdo.



Con respecto a ello, el periodista italiano Fabrizio Romano ya avisó que el defensor español rechazará ofertas millonarias del fútbol español y de ligas exóticas como Irán para poder ponerse la casaca rosa.



“Más información sobre Sergio Reguilón y el Inter Miami, una noticia exclusiva revelada la semana pasada. A pesar de las propuestas de clubes de LaLiga y del Persépolis iraní, que ofrecen un salario cercano a los cuatro millones de euros netos por temporada… Reguilón le dijo a su agente que sólo quiere al Inter Miami. Las negociaciones ya están avanzadas”, confirmó el comunicador en sus redes sociales.



Se espera que el ex Tottenham firme por tres o cuatro temporadas.