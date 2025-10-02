Últimas noticias de fichajes para la temporada 2025 de la MLS: Ríos, Zendejas, Curtin, Lee, Oyirwoth y Obando

La temporada 2025 de la MLS está en juego y el pasado jueves 21 de agosto llegó a su fin la segunda ventana de transferencias de la liga estadounidense, sin embargo, varios clubes siguen llevando a cabo sus altas y bajas oficiales con jugadores que quedaron libres, además ya comienzan los rumores sobre la siguiente campaña 2026.



Aquí están las últimas noticias de rumores y fichajes de la competencia norteamericana:

1. Daniel Ríos acaba su préstamo con Vancouver Whitecaps

Daniel Ríos | Elizabeth Ruiz Ruiz/GettyImages

El delantero mexicano todavía pertenece a las Chivas de la Liga MX, pero para este semestre fue mandado en cesión con los Caps, aunque esta llega al final en diciembre del 2025. Tras acabar su paso con el cuadro canadiense, el canterano rojiblanco debe reportar con el Guadalajara, sin saber si La Aldea buscará renovar el préstamo por seis meses más.

2. Alejandro Zendejas es monitoreado por la MLS

Alejandro Zendejas | Manuel Velasquez/GettyImages

El gran nivel del extremo mexicoamericano del América de México no ha pasado desapercibido, tanto que hay tres clubes que buscarían ficharlo, al menos así lo dio a conocer el periodista turco Ekrem Konur.



La fuente reveló que el Atlanta United, LA Galaxy y Portland Timbers estarían preparando una oferta por el seleccionado de los Estados Unidos.

3. Jim Curtin detuvo las pláticas con New England Revolution

Jim Curtin | Jeff Dean/GettyImages

El periodista Tom Bogert informó que debido a temas familiares, el técnico dio por terminadas las conversaciones con el equipo de Massachusetts, así que no llegará al banquillo como se había especulado.



La fuente añadió que probablemente el estratega no acepte ningún trabajo en el 2026 por las mismas razones.

4. David Lee llega al Sporting Kansas City

Sporting Kansas City has named David Lee as President of Soccer Operations and General Manager. — Sporting Kansas City (@SportingKC) September 30, 2025

El equipo hizo oficial el arribo de David Lee como su presidente de operaciones, procedente del New York City FC.



El directivo estampó su vínculo por los próximos siete años, lo que dejó muy contento al propietario Michael Illig.

5. Atlético de Madrid tiene puesta la mira en Allan Oyirwoth

Allan Oyirwoth | Patrick McDermott/GettyImages

Medios españoles informaron que el joven de 18 años que milita en el New England Revolution llama la atención del equipo colchonero. El ugandés tiene contrato con los Revs hasta el 2028 con opción para el 2029.



Antes de arribar a los Estados Unidos, el africano estuvo a nada de jugar con Cádiz de España, ya que tiene un gran talento nato.



A nivel internacional el mediocentro ofensivo ha jugado con la selección mayor de Uganda un total de cuatro veces.



Aunque habría competencia, pues se dice que también es seguido por el Chelsea de Inglaterra y el Celtic de Escocia.

6. Allen Obando no habría convencido al Inter Miami

Allen Obando | Chris Arjoon/GettyImages

De acuerdo al portal Inter Heron, especializado en información de la MLS, las Garzas no renovarán el préstamo del ecuatoriano debido a sus constantes lesiones y su pobre accionar.



Al no extenderse el vínculo, el Grupo Atlético Madrid tendrá que hallarle un nuevo club. Y aunque hubo sondeos para que regrese a su país, el objetivo es mantenerse en el extranjero. El centro delantero acaba su cesión con los de rosa al final de la temporada 2025.